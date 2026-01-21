La financiación de autos 0 km creció más del 70% en 2025 pese al derrumbe del segundo semestre

El acceso a un auto 0 km por medio de financiación o crédito alcanzó en 2025 el 47% del total de venats

El financiamiento automotor en Argentina mostró un comportamiento destacado durante 2025, con diciembre como mes clave para consolidar una recuperación en las ventas de autos por medio de financiación.

Según el informe del Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA), el último mes del año registró 10.623 vehículos 0 km financiados, lo que representa el 44,1% de los patentamientos totales, y marcó un incremento del 1% respecto a diciembre de 2024.

El documento detalla que diciembre cerró con 19.368 prendas inscriptas, consolidando un ciclo anual de crecimiento en el acceso al crédito para la compra de autos, que alcanzó el 47% del total de unidades patentadas en el año entre todos los métodos de adquisición.

El segmento de vehículos 0 km acumuló en los 12 meses del año un aumento del 71,8% en comparación con 2024, mientras que el mercado de usados terminó con una suba del 12,7%.

Ambas cifras tienen su contexto. En el caso de los autos nuevos, el año estuvo marcado por un fuerte contraste positivo en el primer semestre, cuando las ventas financiadas crecieron hasta el 200% respecto al muy mal desempeño de los primeros meses de 2024.

Mientras que en el caso del mercado de segunda mano, un crecimiento como el que se dio tiene importancia si se considera que en este rubro no existe la financiación a tasas subsidiadas que sí se da en el mercado de los 0 km, por acción directa de las propias marcas.

Sin embargo, durante 2025 la dinámica del financiamiento varió a lo largo de los meses. Los primeros tramos del año mostraron los mencionados picos de crecimiento interanual muy elevados, pero esa tendencia se moderó en el segundo semestre por la propia crisis, y porque el segundo semestre de 2024 fue de una inesperada y rápida recuperación.

Así, diciembre culminó con una disminución del 19% en la comparación interanual mensual. No obstante, el balance anual fue positivo ya que el total de prendas se ubicó un 46,4% por encima de 2024.

En cuanto a la distribución de los canales de financiamiento, los Planes de Ahorro de las terminales encabezaron el segmento de autos nuevos a lo largo de 2025, con el 44% de las operaciones. Las financiaciones de las marcas ocuparon el segundo lugar, con el 41% del total, y los Bancos completaron el cuadro con el 13%.

Este reparto, consignado por SIOMAA, evidencia el protagonismo de los planes de ahorro y las financieras ligadas a las automotrices, que lograron captar el interés de los compradores a través de propuestas adaptadas a las condiciones del mercado local. Sin embargo, considerando que 4 de cada 10 suscriptores de Planes de Ahorro resultan adjudicados con un automóvil, el porcentaje entre ambos métodos cambia y la financiación de marca termina siendo el canal que más ventas efectivas genera.

El desempeño de diciembre mostró algunas particularidades. Si bien la cantidad de autos 0 km financiados creció 1,0% respecto al mismo mes del año anterior, el resultado mensual reflejó una caída del 29,0% frente a noviembre. Esta variación negativa responde, según el informe, a la dinámica estacional propia del cierre de año, cuando se ajustan operaciones y se reordena la oferta comercial. A pesar de esta baja puntual, diciembre aportó datos clave para consolidar el ciclo de recuperación observado en el transcurso de 2025.

El mercado de autos usados también presentó señales positivas, aunque con un comportamiento más moderado. En diciembre, el segmento registró 8.745 prendas, equivalentes al 5,7% de las transferencias totales. Este resultado implicó un repunte mensual del 15,6%, aunque la comparación anual arrojó una contracción del 35,0%. El balance anual, no obstante, fue favorable, con un crecimiento acumulado del 12,7% frente a 2024.

El informe de SIOMAA puntualiza que el 67% de las prendas totales correspondió a vehículos nuevos, mientras que el 33% restante se vinculó al mercado de usados. Esta proporción refleja la mayor incidencia de la financiación en el segmento de 0 km, donde los compradores acceden a productos financieros diseñados específicamente para la adquisición de unidades nuevas.

Durante 2025, la coyuntura económica y las condiciones de la oferta financiera resultaron determinantes para explicar el incremento en el uso del crédito prendario. El mercado automotor argentino logró revertir la tendencia negativa experimentada en 2024, cuando el contexto macroeconómico había restringido fuertemente el acceso al financiamiento.

En síntesis, diciembre representó un mes bisagra para el financiamiento de autos en Argentina, cerrando un año donde el crédito volvió a ocupar un lugar destacado en la dinámica del mercado. Los datos de SIOMAA permiten anticipar la continuidad de este proceso en los primeros meses de 2026, a la espera de nuevas variables económicas y de la respuesta de los consumidores ante las propuestas financieras del sector.