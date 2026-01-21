Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 21 de enero

Persiste la volatilidad de tasas

Los analistas de MegaQM explicaron que “la volatilidad de la tasa de interés se trasladó en especial al tramo corto, que alcanzó nuevamente niveles récord en poco tiempo. Los fondos money market capturaron esas tasas cortas tan altas con la posición de 20% de su cartera que pueden alocar en caución y por la suba que se dio en las tasas de los depósitos por la necesidad de los bancos de captar fondeo en un período estacional en donde la demanda por liquidez es muy alta”.