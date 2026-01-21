Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 21 de enero

La Policía Federal Argentina emitió una advertencia a la población a través de su cuenta oficial de Instagram, @PFAOficial, para evitar la circulación de billetes falsos de dólar estadounidense.
El Banco Central informó que el 16 de enero, los depósitos en dólares e efectivo del sector privado aumentaron USD 190 millones, en un nuevo maximo histórico de 37.881 millones de dólares.
Los analistas de MegaQM explicaron que “la volatilidad de la tasa de interés se trasladó en especial al tramo corto, que alcanzó nuevamente niveles récord en poco tiempo. Los fondos money market capturaron esas tasas cortas tan altas con la posición de 20% de su cartera que pueden alocar en caución y por la suba que se dio en las tasas de los depósitos por la necesidad de los bancos de captar fondeo en un período estacional en donde la demanda por liquidez es muy alta”.
“Todos estos movimientos llevaron nuevamente el rendimiento de las carteras a ubicarse en el andarivel del 35% y ganarle nuevamente a la tasa de caución a un día. Por eso, en la medida que las tasas cortas sigan bajando, se espera que los flujos vayan retornando a estos instrumentos que quedarían cargados de depósitos a plazo con tasas más altas”, añadieron desde MegaQM.
En el Banco Nación el dólar al público es ofrecido este miércoles sin cambios, a $1.460 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.454,04 para la venta y $1.411,50 para la compra.
Dos datos reflejan cómo el escenario internacional está afectando a los inversores. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos soportaron una fuerte baja de la cotización que elevó sus rendimientos a 10 años a 4,30% contra 4,18% de hace algunos días. Esa salida de uno de los refugios más importantes en tiempos de volatilidad, favoreció al oro que tuvo un alza de más de 3%.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prolongó el saldo comprador al sumar USD 8 millones este martes y acumula más de USD 700 millones en enero. Para sostener este ritmo, la entidad participa tanto en el mercado mayorista como en operaciones por fuera de él.
El Banco Central absorbió solo USD 8 millones en su intervención cambiaria del día, que representó el 2,9% del monto operado en el segmento de contado, que fue de 278,6 millones de dólares. En doce rondas de negocios consecutivas la autoridad monetaria acumula un saldo comprador de 716 millones de dólares.
Las reservas internacionales brutas, apuntaladas por la integración de oro entre otros activos, crecieron en USD 66 millones, a USD 44.874 millones, un máximo desde el 21 de septiembre de 2021 (USD 45.169 millones).
El dólar finalizó sin variantes este martes tanto en el mercado mayorista como en bancos. Dado que las bandas cambiarias del Banco Central aumentan día a día, ello implica que el precio del billete acentuó la distancia con el techo dispuesto para la libre flotación.