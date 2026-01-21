Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 21 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.460 en el Banco Nación. Las reservas del BCRA alcanzaron su nivel más alto desde 2021

Guardar
14:05 hsHoy

“Tocá, mirá y girá”: el tutorial de la Policía Federal para detectar dólares falsos

Desde su cuenta de Instagram oficial, la Fuerza publicó un paso a paso para saber si el billete es apócrifo o no

La Policía Federal Argentina presentó una guía para aprender a detectar dólares falsos (@PFAOficial)

La Policía Federal Argentina emitió una advertencia a la población a través de su cuenta oficial de Instagram, @PFAOficial, para evitar la circulación de billetes falsos de dólar estadounidense.

Leer la nota completa
13:59 hsHoy

Nuevo récord de depósitos en dólares

El Banco Central informó que el 16 de enero, los depósitos en dólares e efectivo del sector privado aumentaron USD 190 millones, en un nuevo maximo histórico de 37.881 millones de dólares.

13:54 hsHoy

Persiste la volatilidad de tasas

Los analistas de MegaQM explicaron que “la volatilidad de la tasa de interés se trasladó en especial al tramo corto, que alcanzó nuevamente niveles récord en poco tiempo. Los fondos money market capturaron esas tasas cortas tan altas con la posición de 20% de su cartera que pueden alocar en caución y por la suba que se dio en las tasas de los depósitos por la necesidad de los bancos de captar fondeo en un período estacional en donde la demanda por liquidez es muy alta”.

“Todos estos movimientos llevaron nuevamente el rendimiento de las carteras a ubicarse en el andarivel del 35% y ganarle nuevamente a la tasa de caución a un día. Por eso, en la medida que las tasas cortas sigan bajando, se espera que los flujos vayan retornando a estos instrumentos que quedarían cargados de depósitos a plazo con tasas más altas”, añadieron desde MegaQM.

13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

En el Banco Nación el dólar al público es ofrecido este miércoles sin cambios, a $1.460 para la venta. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.454,04 para la venta y $1.411,50 para la compra.

13:04 hsHoy

La volatilidad internacional tuvo un efecto inesperado en Argentina: por qué impulsó las reservas a un máximo desde 2021

La caída de los bonos más importantes del mundo se sintió con fuerza. Sin embargo, el crecimiento de un activo clave hizo que las tenencias del Banco Central queden cerca de los USD 45.000 millones

La volatilidad de los mercados
La volatilidad de los mercados internacionales tuvo un inesperado efecto en la Argentina: aumentó las reservas del Banco Central por la suba del oro. REUTERS/Brendan McDermid

Dos datos reflejan cómo el escenario internacional está afectando a los inversores. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos soportaron una fuerte baja de la cotización que elevó sus rendimientos a 10 años a 4,30% contra 4,18% de hace algunos días. Esa salida de uno de los refugios más importantes en tiempos de volatilidad, favoreció al oro que tuvo un alza de más de 3%.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El Banco Central extendió la racha compradora y las reservas tocaron un nuevo máximo desde 2021

La autoridad monetaria volvió a comprar dólares tras sumar USD 8 millones en un contexto de tipo de cambio estable, mientras que las tenencias brutas ascendieron a USD 44.874 millones

El Banco Central avanza con
El Banco Central avanza con el plan para fortalecer las reservas internacionales. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prolongó el saldo comprador al sumar USD 8 millones este martes y acumula más de USD 700 millones en enero. Para sostener este ritmo, la entidad participa tanto en el mercado mayorista como en operaciones por fuera de él.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El BCRA compró USD 8 millones

El Banco Central absorbió solo USD 8 millones en su intervención cambiaria del día, que representó el 2,9% del monto operado en el segmento de contado, que fue de 278,6 millones de dólares. En doce rondas de negocios consecutivas la autoridad monetaria acumula un saldo comprador de 716 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas, apuntaladas por la integración de oro entre otros activos, crecieron en USD 66 millones, a USD 44.874 millones, un máximo desde el 21 de septiembre de 2021 (USD 45.169 millones).

13:04 hsHoy

El dólar cerró estable y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista quedó en $1.434,50, a 116 pesos o un 8% del límite del régimen cambiario. En el Banco Nación siguió a $1.460 para la venta

El precio del dólar cede
El precio del dólar cede 20 pesos en lo que va de enero.

El dólar finalizó sin variantes este martes tanto en el mercado mayorista como en bancos. Dado que las bandas cambiarias del Banco Central aumentan día a día, ello implica que el precio del billete acentuó la distancia con el techo dispuesto para la libre flotación.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025

El presidente de la entidad, David Espinoza, detalló que la gestión de Luis Arce recurrió a esta estrategia para obtener divisas destinadas a la importación de combustibles

El Banco Central de Bolivia

Un proyecto opositor propone que la Anses otorgue créditos de $1.500.000 para desendeudar a las familias

La iniciativa prevé préstamos con tasas de mercado y una relación cuota-ingreso menor al 30% para cancelar deudas con tarjetas de crédito y fintech

Un proyecto opositor propone que

La Argentina evolucionó en materia de ciberseguridad pero aún tiene deficiencias para enfrentar el delito

Las empresas aún necesitan ampliar capacidades que permitan hacer frente a los crecientes ciberataques. A cuánto llegan las pérdidas económicas en la región

La Argentina evolucionó en materia

Moratoria de ARBA: cómo regularizar las deudas impositivas con descuentos y pago en cuotas

El ente recaudador de la provincia de Buenos Aires apunta a que los contribuyentes se pongan al día con los pagos que tienen pendientes

Moratoria de ARBA: cómo regularizar

Ranking del changuito: cuánto sale la compra mensual del supermercado en cada provincia

El gasto habitual de una familia en alimentos y artículos de limpieza alcanzó casi $900.000 en diciembre en algunas zonas del país

Ranking del changuito: cuánto sale

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lo más visto en Netflix

Lo más visto en Netflix Colombia en 2025: Las Guerreras K-Pop, Stranger Things y más

La verdadera historia detrás de la máscara de Anonymous y su conexión con la lucha contra el abuso de poder

Mendoza: un adolescente de 17 años murió baleado en una pelea vecinal

“Qué injusto y cruel ha sido todo”: conmovedor mensaje de la pareja de Nahuel Gallo por el cumpleaños del hijo del gendarme

La noche de terror de una familia en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con ellos todavía adentro

INFOBAE AMÉRICA

Brasil confirmó que recibió la

Brasil confirmó que recibió la invitación para participar en el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

El hijo de Maduro reiteró su respaldo al “alto mando político” encabezado por Delcy Rodríguez en Venezuela

Nuevos detalles de la polémica boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: bailes familiares, regaños, un vestido único y más

Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025

DEPORTES

La decisión que tomó River

La decisión que tomó River Plate a días para el cierre del mercado de pases y el debut en el Torneo Apertura

Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa