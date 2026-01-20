Economía

El oro marca nuevos récords, eleva las reservas del Banco Central y gana terreno como refugio ante la volatilidad mundial

La onza del metal trepó hasta USD 4.595,40, un nuevo máximo y se consolida como la elección preferida de los inversores en un contexto de tensión geopolítica. El impacto en la Argentina

El oro se consolida como refugio frente a la volatilidad mundial producto de la tensión arancelaria.

El feriado de Estados Unidos no impidió que el oro quiebre por cuarta vez en el mes su récord histórico al cerrar a USD 4.595,40 por onza troy. Con el yuan, el otro integrante clave de las reservas argentinas, sucede lo mismo. En la última semana se revaluó 0,13% frente al dólar, al igual que el euro.

Esta dinámica se suma a los USD 708 millones que compró el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la plaza mayorista o en bloque a inversores institucionales a lo largo de enero. Las compras ayudaron a la acumulación de reservas que ayer alcanzaron a USD 44.808 millones y crecen USD 1.408 millones en lo que va del año.

De hecho, ayer en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde se negociaron tan solo USD 191 millones por la falta de referencia de Estados Unidos, el BCRA compró USD 21 millones.

Lo que no varía es la reticencia de los inversores a comprar bonos soberanos y acciones. Se inclinan por la seguridad de las elevadas tasas de interés que ofrecen las LECAP y BONCAP que, por la suba de ayer, comenzaron a rendir algo menos de 3% efectivo mensual, a excepción del Dual que ajusta por tasa fija o TAMAR, que rinde 3,21% efectivo mensual y vence el último día de marzo.

La crisis entre Estados Unidos y Europa, si bien beneficia a la Argentina desde las reservas, afecta al mundo. El poder de desestabilización que puede generar el conflicto comercial por la suba de aranceles que impuso Donald Trump a partir de febrero obligó a los inversores a cubrirse. El problema es que los conflictos aparecen y desaparecen de forma imprevista. El presidente estadounidense ejerce presión, pero sin llegar al extremo, algo que los contendores reconocen. La consecuencia es la creciente inestabilidad que genera en los mercados.

Por las dudas, los inversores se vuelcan al oro y se están alejando de los bonos del Tesoro norteamericanos que elevarán sus rendimientos, porque Europa y China son los mayores tenedores de los títulos de la deuda norteamericana. Una venta masiva de estos títulos derrumbaría al dólar que, frente a las 6 principales monedas del mundo, se devaluó casi 10% en un año.

Los bonos de la deuda argentina tuvieron un día indiferente al igual que el dólar. Al no operar Estados Unidos, faltan los inversores del exterior. En la plaza financiera el MEP bajó $6 a $1.467 y el contado con liquidación (CCL) cedió $7 a 1.512 pesos. El “blue” subió $5 a $1.505, casi sin operaciones. En el MLC, la divisa aumentó $4,50 a 1.434 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “con los últimos datos disponibles, puede advertirse que la compra de USD 60 millones del Tesoro del 14 de enero fue provista por el BCRA y el día 15 cerró con una caída en los depósitos en moneda extranjera de USD 103 millones que probablemente tengan como contrapartida cancelación de deuda con organismos internacionales, lo que indica que el Tesoro no estaría realizando compras más allá de lo justo y necesario”.

Y sumó: “Por otra parte, al 14 de enero la base monetaria muestra tres ruedas consecutivas de expansión que podrían indicar una demanda de pesos algo más robusta. Aun así, las tasas reales contra break evens de inflación superan el 10% anualizado y siguen siendo un pilar para mantener al dólar en calma”.

En tanto, la Bolsa tuvo otra rueda negativa. El S&P Merval de las acciones líderes perdió 0,7% en pesos y 0,2% en dólares. El indicador pierde 4,6% en dólares en lo que va del mes.

Los indicadores que venían de Estados Unidos anoche, antes de la apertura del mercado, no eran los mejores. Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York eran decepcionantes. El Nasdaq de las tecnológicas estaba 1,35% abajo y el S&P 500, el indicador más amplio de Wall Street, perdía 1,08%.

El llamado índice del miedo, el VIX, aumentó 5% a casi 20 puntos, límite que al traspasarse comienza a encender luces de alerta. Las Bolsas europeas también padecían el conflicto y estaban en rojo. El oro aumentaba 1,70% y alcanzaba el quinto récord histórico de enero al cotizar a USD 4.670 por onza troy. Este escenario lo padecerá la región porque cayeron los precios de las materias primas.

