La volatilidad internacional tuvo un efecto inesperado en Argentina: por qué impulsó las reservas a un máximo desde 2021

La caída de los bonos más importantes del mundo se sintió con fuerza. Sin embargo, el crecimiento de un activo clave hizo que las tenencias del Banco Central queden cerca de los USD 45.000 millones

La volatilidad de los mercados
La volatilidad de los mercados internacionales tuvo un inesperado efecto en la Argentina: aumentó las reservas del Banco Central por la suba del oro. REUTERS/Brendan McDermid

Dos datos reflejan cómo el escenario internacional está afectando a los inversores. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos soportaron una fuerte baja de la cotización que elevó sus rendimientos a 10 años a 4,30% contra 4,18% de hace algunos días. Esa salida de uno de los refugios más importantes en tiempos de volatilidad, favoreció al oro que tuvo un alza de más de 3%.

Japón fue el otro gran eje de la caída de los títulos norteamericanos. Los títulos nipones se derrumbaron por la venta masiva y rinden 4%, las tasas más altas de su historia. Los inversores temen que el país oriental se deshaga de bonos estadounidenses para no utilizar dinero propio. El temor de los agentes nació del anuncio de la primera ministra de la nación japonesa de bajar impuestos para los alimentos. Los inversores no saben como va a financiar ese subsidio cuando tienen una deuda de 230% sobre el PBI.

Por su parte, los bonos europeos también tuvieron importantes caídas por el enfrentamiento con Estados Unidos por Groenlandia y subieron sus rendimientos.

En tanto, los bonos soberanos argentinos, que comenzaron la rueda en verde, soportaron leves bajas que elevaron el riesgo país en 3 unidades a 569 puntos básicos.

El mal clima externo no impidió que el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, que abrió negativo, terminara la rueda con un aumento de 1% en pesos y 3% en dólares por la fuerte caída del contado con liquidación (CCL) que perdió 2% de su valor ($29) y cerró en $1.483, muy cerca del MEP que aumentó 0,3% a 1.471 pesos. El “blue” quedó sin cambios en 1.505 pesos.

Las acciones subieron traccionadas por bancos y petroleras, por el aumento del crudo y porque tienen precios de ocasión. Solo seis acciones de las líderes están en verde en lo que va del mes. Ternium (+14,7%), VALO (+9%) y BYMA (+8,9%) encabezan el ranking.

La baja del CCL se debe a la demanda de dólares cable por las emisiones de Obligaciones Negociables (ON). Por caso, hoy YPF saldrá al mercado a buscar 300 millones de dólares. Si bien el ingreso de dólares por ON es importante para el mercado cambiario, hay que tener en cuenta dos factores: las empresas tienen 180 días para liquidar esos dólares y una buena parte es para pagar vencimientos de ON emitidas anteriormente.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), tras el feriado de Estados Unidos tuvo escasos negocios por 278,6 millones de dólares. La cotización mayorista cerró al mismo precio de ayer de $1.434,50 y el Banco Central compró USD 8 millones para su programa de acumular reservas. Las tenencias del BCRA siguen favorecidas por la suba del oro, que forma parte de los activos de la actividad monetaria. Este movimiento hizo que las reservas aumenten USD 66 millones a 44.874 millones de dólares, la mayor cifra desde septiembre de 2021.

Los inversores locales siguieron buscando los bonos a tasa fija que subieron su cotización y bajaron su rendimiento a entre 2,8 y 2,9% efectivo mensual hasta el 30 de junio próximo. Se trata de una tasa que supera la inflación mensual esperada y la evolución del dólar.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “los principales índices accionarios de Wall Street anotaron la mayor baja diaria en 3 meses, el oro escaló un 3,8% mientras el Bitcoin se hundió un 4,6%. El índice de bonos emergentes la sacó barata con un retroceso del -0,5%, lo mismo que la curva hard dollar local con caídas de hasta -0,4%”.

Anoche, el after market mostraba subas en Wall Street y el Nasdaq. Los avances no sobrepasaban el 0,3% pero eran una buena señal. De todas maneras, el oro sigue siendo refugio y buscaba otro récord, el sexto del mes, al subir 0,54% a USD 4.791 y se acerca a los USD 4.800 por onza. Los principales analistas lo ven a USD 5.200 a fin de año. Este escenario va a seguir atentando hoy contra la recuperación de bonos y acciones.

