Caputo aseguró que la actividad de Milei en Davos hizo saltar a las acciones argentinas: cómo operó el Merval

Luis Caputo consideró que la presencia de Javier Milei en Davos hizo crecer el Merval. (@JMilei)

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Economía, Luis Caputo, asoció la fuerte suba de las acciones argentinas en el mercado local a la actividad del presidente Javier Milei en el encuentro global.

“Para los que preguntan cómo están yendo las reuniones del presidente Javier Milei en Davos, les recomiendo que miren el desempeño del Merval, ya que no es común que las acciones suban casi 10 por ciento en un día. ¡Ni mucho menos casualidad!“, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

El funcionario nacional mantuvo un breve encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la antesala de una nueva revisión del acuerdo firmado en abril de 2025. “Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en la red social X. “Gracias a vos Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”, replicó el jefe del Palacio de Hacienda.

Respecto a la evolución de la jornada bursátil a la que hizo referencia Caputo, el S&P Merval de la Bolsa porteña subió 3,6% en pesos hasta los 3.047.554 puntos y 4,3% en dólares a los 2.023,18, recuperando casi por completo las bajas registradas durante enero tanto en moneda local como en extranjera.

Al mismo tiempo, las acciones del panel líder se tiñeron de verde y los incrementos estuvieron encabezaos por Edenor, que trepó 11,5%, seguido de Banco Macro (6,7%), Banco Supervielle (5,4%) y Grupo Galicia (5,3%). Además, el papel de la energética escaló 16,4% en Wall Street.

Por su parte, los títulos soberanos en dólares, entre ellos Bonares y Globales, mostraron un alza promedio de 0,2%. El índice de riesgo país que elabora JP Morgan descendió siete puntos y se situó en 562 unidades para la Argentina.

“El mercado internacional hoy jugo a favor, luego de que Trump anunciara que habría avances en un deal con la NATO y que se postergan las tarifas a Europa. En la ‘macro’, se publicó el EMAE y el mismo arrojó una baja de 0,3% desestacionalizado respecto a octubre, por lo que se siguen observando los rezagos del apretón monetario que tuvo lugar en el segundo semestre de 2025″, consideró Nicolás Cappella, analista de IEB.

El presidente Javier Milei brindó un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos.

Los principales puntos del discurso de Milei en Davos

“Maquiavelo ha muerto; por lo tanto, es momento de enterrarlo”.

“Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas”.

“En 2024 señalé que Occidente estaba en peligro. En 2025 mostré que las agendas impulsadas desde organismos y foros internacionales no eran más que un conjunto de políticas socialistas”.

“Se ha demostrado la imposibilidad del socialismo y se ha echado por tierra la fantasmagórica idea de John Stuart Mill, que postulaba la independencia entre la producción y la distribución”.

“Una sordera académica que derivó en el socialismo y le costó al mundo la vida de 150 millones de seres humanos, mientras que quienes sobrevivieron lo hicieron en una absurda pobreza”.

“La política económica debe orientarse a identificar y remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios”.

“Aquellas sociedades que adhieren a valores morales y principios éticos sólidos serán dinámicamente más eficientes y, con ello, disfrutarán de una mayor prosperidad”.

“La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes por ser violentas y, por ende, injustas. Desde 2023 hemos llevado adelante 13.500 reformas estructurales que permiten una economía más eficiente”.

“Occidente le dio la espalda a las ideas de la libertad y abrazó dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita: el wokismo”.

“América será el faro que vuelva a encender a Occidente y pagará su deuda civilizatoria con la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos”.

“Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro solo existe si volvemos a las raíces de Occidente”.

Según la agenda oficial de Milei, durante la jornada mantuvo un saludo protocolar con el Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, participó en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”, se reunió con CEO’s de bancos globales y saludó al Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende.

El jueves 22, la hoja de ruta presidencial incluye la ceremonia de firma del Consejo de Paz a las 10:30 (hora local, 6:30 de Argentina), una entrevista con la agencia Bloomberg prevista para las 12:00 (8:00 de Argentina, a confirmar), y encuentros aún sin horario definido con la periodista de The Economist, Zanny Minton Beddoes, y con Jonathan Cirtain, CEO de Axiom Space. A las 17:00 (13:00 local), la comitiva partirá rumbo a Buenos Aires y se espera que arribe el viernes 23 a las 6:00.