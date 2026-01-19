Economía

La inflación mayorista fue de 26,2% en 2025, el menor nivel en 8 años

A pesar de la aceleración de 2,4% en diciembre, los precios mayoristas exhibieron la menor suba desde 2017

Guardar
La inflación mayorista tocó en
La inflación mayorista tocó en 2025 el menor nivel en 8 años. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Si bien la inflación mayorista se aceleró 2,4% en diciembre, cerró 2025 en 26,2%, el menor nivel en ocho años. De esta manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que arrojó 31,5% para todo el año pasado.

En la medición mensual, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% de noviembre. Al colocar la lupa sobre la evolución anual, se observa una contracción de 40,9 puntos respecto al 67,1% de 2024. Además, se trata del guarismo más bajo desde 2017, cuando el IPIM acumuló 18,8%.

El movimiento del último mes de 2025 se debió a un incremento de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los importados. Entre los productos nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron los refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%).

En paralelo, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) presentó una suba de 2,2% en el mismo mes, resultado de variaciones de 2,2% en los productos nacionales y 1,8% en los importados.

La inflación mayorista se aceleró
La inflación mayorista se aceleró en diciembre de 2025 pese al retroceso anual. REUTERS/Matías Baglietto

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) tuvo un aumento de 2,4% en diciembre, impulsado por subas de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los manufacturados y energía eléctrica.

“La baja en la inflación mayorista fue posible gracias al programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del BCRA y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”, afirmaron desde el Ministerio de Economía.

Inflación mayorista: los precios que menos subieron en 2025

  • Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%
  • Petróleo crudo y gas: 8,5%
  • Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%
  • Otros medios de transporte: 12,7%
  • Papel y productos de papel: 15,0%
  • Prendas de materiales textiles: 16,1%
  • Energía eléctrica: 16,9%
  • Madera y productos de madera excepto muebles: 17,0%
  • Productos textiles: 17,3%
  • Muebles y otros productos industriales: 18,2%
  • Productos metálicos excepto máquinas y equipos: 20,2%

Inflación mayorista: los precios que más subieron en 2025

  • Tabaco: 37,9%
  • Productos refinados del petróleo: 37,5%
  • Productos agropecuarios: 36,8%
  • Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%
  • Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%
  • Alimentos y bebidas: 28,0%
  • Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%
  • Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%
  • Productos pesqueros: 25,6%
  • Productos de minerales no metálicos: 25,7%

Inflación minorista 2025, la menor en 8 años

En cuanto a la suba de precios al consumidor, durante 2025 alcanzó 31,5%, tras un incremento de 2,8% en diciembre, según datos difundidos por el Indec. Este resultado representa el nivel anual más bajo desde 2017. Analistas anticipan que la inflación seguirá moderándose en 2026, aunque con menor rapidez.

infografia

En tal sentido, el IPC mostró una leve aceleración en el último mes del año respecto al 2,5% de noviembre, influido por factores estacionales. Aún no se logró quebrar el piso del 2%, en un contexto de ajustes en precios relativos de sectores como Energía, Transporte, Servicios y rubros regulados.

“La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, indicó el informe oficial del Indec.

Dentro del desagregado, Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%) fueron los rubros con menores variaciones en diciembre. En contraste, los precios Regulados lideraron los aumentos (3,3%), seguidos por el IPC núcleo (3,0%) y los Estacionales (0,6%).

En la comparación interanual, la inflación se redujo 86,3 puntos porcentuales frente al 117,8% registrado en 2024. El Presupuesto 2026 proyecta un IPC de 10,1% para el año, mientras que estimaciones privadas lo ubican en torno al doble.

La proyección de inflación para 2026, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), se ubica en 20,5%. Los pronósticos privados indican que en enero el índice volvería a situarse por encima del 2%. Consultoras privadas calculan que el IPC podría alcanzar un nivel anual de un solo dígito recién en 2028.

Temas Relacionados

Inflación mayoristaIPIMIndecPreciosMayoristaIPCÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar volvió a subir y cortó la racha de cuatro días a la baja

La divisa subió 0,3% en el mercado mayorista, a $1.434,50, con escasos negocios por el feriado en EEUU. La cotización al público quedó a $1.460 en el Banco Nación

El dólar volvió a subir

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

La caída general se atribuye a la reciente imposición de gravámenes anunciada por Washington, que generó inestabilidad en sectores financieros y un aumento en la demanda por metales preciosos como refugio. Hoy no opera Wall Street

Las bolsas europeas cerraron con

Cambios en el Impuesto a las Ganancias 2026: quiénes recuperarán dinero en el próximo pago de sueldos

La publicación de nuevas tablas por parte de ARCA modifica el monto a descontar a miles de empleados en relación de dependencia y abre la posibilidad de reintegros en los haberes a cobrar

Cambios en el Impuesto a

Oro y plata en precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global

Las cotizaciones de los metales considerados activos de refugio alcanzaron nuevos máximos en el contexto de cruces entre EEUU y la Unión Europea debido a la disputa por Groenlandia

Oro y plata en precios

El Gobierno tomó un nuevo préstamo por USD 400 millones para reforzar el sistema eléctrico

Fue otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En diciembre se había aprobado otro crédito de USD 300 millones del Banco Mundial para generación y almacenamiento de energía

El Gobierno tomó un nuevo
DEPORTES
Inter Miami confirmó la compra

Inter Miami confirmó la compra de uno de los mejores socios de Lionel Messi

Faustino Oro mantuvo su invicto en Países Bajos: le igualó a la kazaja Assaubayeva, ganadora de tres mundiales de ajedrez blitz

Alerta en Boca Juniors: el fuerte competidor brasileño que le surgió por Hinestroza y la importante oferta que realizó

Alarma en la Fórmula 1 por el “desastre” que estaría atravesando Ferrari a días del inicio de la temporada 2026

Sebastián Báez y Jannik Sinner hacen su estreno en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

TELESHOW
La reconciliación de Wanda Nara

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Más de 160 fieles fueron

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria

Las lluvias en el sur de África causaron más de 150 muertes y miles de desplazados

Egipto detiene a dos personas por robar 53 reliquias del Imperio Antiguo

Crisis política en Bulgaria: renunció el presidente Rumen Radev

El número de muertos por el incendio en un centro comercial de Karachi aumentó a 23: se teme que haya más víctimas