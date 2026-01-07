Los depósitos en dólares alcanzaron los USD 37.000 millones, el stock más alto desde la salida de la convertibilidad

El crecimiento de los depósitos en dólares se atribuye, en parte, a una mayor estabilidad cambiaria y a una mejora en la confianza en los bancos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los depósitos en dólares aumentaron en USD 1.231 millones en diciembre, lo que implica un repunte de 3,4%. De este modo, ascendieron a USD 37.006 millones. Se trata del stock más alto desde la salida de la convertibilidad (en ese momento llegaron a USD 49.000 millones), luego de haber tocado mínimos a fines de 2023, cuando rondaban los USD 14.000 millones.

El crecimiento de los depósitos en dólares se atribuye, en parte, a una mayor estabilidad cambiaria y a una mejora en la confianza en los bancos. En ese marco, los ahorristas optaron por mantener sus dólares en las entidades en lugar de retirarlos en efectivo.

La serie oficial registra estas colocaciones como “depósitos en USD – sector privado”, que abarca cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos en moneda extranjera.

Depósitos privados en dólares (LCG)

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, explicó que la suba se vincula con las disposiciones del blanqueo, la aparición de nuevas alternativas de inversión y un mayor grado de certidumbre sobre el marco económico.

A eso se suma la mayor demanda de préstamos en dólares, que en los últimos dos años crecieron a un ritmo de unos USD 7.000 millones anuales. En ese contexto, “los depósitos en moneda extranjera también aumentaron, ya que los bancos tienen incentivos para captar dólares con el objetivo de canalizarlos al crédito; de lo contrario, no realizarían esfuerzos por atraer este tipo de fondos”, señaló el especialista.

Barbero resaltó que algunas entidades ya están remunerando las cajas de ahorro en dólares, pagando intereses por esos saldos. Así, mantener los dólares “en el colchón” implica una pérdida de valor, ya que la moneda estadounidense también se deprecia por la inflación en Estados Unidos. Sin invertirlos o colocarlos en el sistema financiero, los ahorristas resignan rendimiento real sobre sus tenencias.

Según Barbero, mantener los dólares “en el colchón” implica una pérdida de valor, ya que la moneda estadounidense también se deprecia por la inflación en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corto plazo, se agrega un elemento de peso: el calendario de vencimientos de deuda soberana en moneda extranjera. El 9 de enero, el Gobierno debe afrontar pagos superiores a USD 4.200 millones por distintos títulos emitidos bajo legislación local y extranjera.

Una proporción importante de esos bonos está en poder de inversores residentes, por lo que los dólares utilizados para esos pagos podrían permanecer en cuentas bancarias del sistema local.

El economista Amilcar Collante dijo al respecto: “Por el pago de deuda de los Bonares, los depósitos en dólares probablemente aumenten en torno a USD 1.000 millones, para luego volver a descender, como ocurrió con otros pagos previos”.

“Si se observa la dinámica del verano, es esperable que el turismo emisivo tenga un impacto estacional, ya que parte de esos dólares se destinarán al pago de gastos en el exterior. En sentido contrario, podría incidir la Ley de Inocencia Fiscal, aunque, en mi opinión, su efecto será más acotado que el del blanqueo”, añadió.

Collante: "Es esperable que el turismo emisivo tenga un impacto estacional, ya que parte de esos dólares se destinarán al pago de gastos en el exterior". REUTERS/Marcos Brindicci

“En enero, los depósitos privados en dólares deberían incrementarse como consecuencia de la percepción en las cuentas de los tenedores nacionales de los pagos de Bonares y Globales por parte del Tesoro Nacional”, consideró LCG.

“Dada la menor incertidumbre macroeconómica y la reducción de las expectativas de devaluación, se espera que continúe el aumento de los depósitos en pesos y se modere el crecimiento de los depósitos en dólares. En el mediano plazo, el dinamismo estará condicionado por la evolución de las tensiones cambiarias”, señaló.

El nuevo esquema, con un techo de banda que se ajusta en función de la inflación pasada, podría contribuir a moderar las tensiones, aunque su impacto dependerá de la volatilidad que se observe dentro de las bandas.

Depósitos en pesos

Los depósitos en pesos siguieron la misma tendencia: experimentaron un incremento de 5,6%, revirtiendo lo sucedido en los dos meses previos. Este repunte se vio influido por el pago de aguinaldos y otros factores estacionales propios del último mes del año.

Los depósitos en pesos experimentaron un incremento de 5,6%. REUTERS/Francisco Loureiro

El principal impulso provino de los depósitos a la vista, que crecieron 13,3% en términos reales respecto al mes anterior. Dentro de este segmento, las cajas de ahorro aportaron 3,7 puntos porcentuales a la variación total y aumentaron 14,1% mensual real.

En tanto, las cuentas corrientes contribuyeron con 2,2 puntos porcentuales y registraron una suba de 12% mensual real.

Las inversiones con opción de cancelación anticipada sumaron 1 punto porcentual al crecimiento general, con un alza mensual de 84,3%.

Por el contrario, los depósitos a plazo mostraron una caída de 2,7% en términos reales respecto de noviembre, siendo el único componente en registrar un retroceso durante el período analizado.