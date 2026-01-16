Por qué Ford decidió regresar al negocio de la Fórmula 1 después de más de 20 años

Ford vuelve este año a la Fórmula 1 como motor del equipo Red Bull, tras 21 años sin correr oficialmente en la máxima categoría. El regreso es parte de un modelo de negocios que va más allá del marketing. Foto: Red Bull

Jim Farley es el CEO global de Ford Motor Company desde octubre de 2020. Apenas acaba de cumplir cinco años al frente de la automotriz pero parece que lo hubiera hecho toda la vida.

Nació en Buenos Aires y vivió en la Argentina hasta los ocho años, y aunque no habla una palabra de español, cuando a fin de año pasado fue a visitar las instalaciones de General Pacheco, le pidió a Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, una camiseta de la Selección Argentina de fútbol para ponerse bajo el saco y sorprender a los empleados y operarios de la planta. Al momento de dar su discurso, se quitó el saco aduciendo que tenía calor.

“Fue una cancha de futbol. Cambió el clima de la planta completamente y el resto del día se vivió en un clima de efervescencia inesperado”, cuentan algunos directivos al recordarlo.

Este jueves, dentro de la semana del Salón Internacional del Automóvil de Detroit, Ford decidió hacer también el lanzamiento de su temporada de automovilismo deportivo, que no será un año más sino uno muy particular, porque en 2026, Ford regresa a la Fórmula 1 como el motor del equipo Red Bull y de su escudería secundaria, Racing Bulls.

Farley fue el gestor de esta decisión, en la que la compañía americana se asoció a Red Bull Powertrains para desarrollar conjuntamente el motor híbrido que impulsará a los autos de Max Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad a partir del 8 de marzo.

Sin embargo, aunque muchos crean que Ford entró nuevamente a la Fórmula 1 después de 21 años de ausencia solo para utilizarlo como una plataforma de marketing que incremente sus ventas en base al viejo axioma de “ganar el domingo para vender autos el lunes”, Farley se encargó de explicar cuáles son sus razones en una rueda de prensa con un reducido grupo de periodistas de todo el mundo, entre los que estaba Infobae.

Jim Farley compartió unos minutos con un grupo de periodistas de todo el mundo en la previa del lanzamiento de la temporada deportiva de Ford para 2026

“Si tuviéramos que pensar en la presión para ayudar a la marca a vender más, sería en el sector todoterreno. Quiero que todos mis pilotos de Fórmula 1 trabajen en nuestros Raptors, y Tremors, y Broncos. Pero, en realidad, el propósito, la razón por la que hicimos esta inversión, esta loca idea de construir una unidad de potencia 2026 moderna desde cero sin nadie, ni siquiera un edificio en Milton Keynes. Lo hicimos por la transferencia de tecnología”, respondió contundentemente el CEO de Ford.

Farley sorprendió con un nivel de conocimiento técnico y detalles deportivos muy superiores a lo que se puede esperar del número 1 de una marca que estuvo ausente del automovilismo del más alto nivel internacional por más de dos décadas. Al escucharlo, se percibe que su pasión por el automovilismo y su total compromiso para que los resultados sean los que la marca quiere.

“Quiero dejar algo muy claro. Voy a tener que ser muy explícito de nuevo. En el pasado, Ford consideraba los deportes de motor como una estrategia de marketing. Eso no es lo que vemos hoy. Vemos que, al construir coches de carreras para otros, permitiéndoles competir, podemos construir un negocio sólido. Al tener escuelas y experiencias de conducción, podemos lograr que la gente entienda la tecnología de un Bronco o un vehículo todoterreno. Y, en realidad, la transferencia de tecnología, y francamente, más importante que todo eso, la aplicación de la tecnología de las carreras a nuestros productos principales como el Raptor, es la clave”, dijo Farley.

Nani Roma en el Dakar. El español es uno de los tres pilotos de Ford en la carrera que Farley quiere ganar y en la que empezó a correr en 2025. REUTERS/Stephane Mahe

Una de las cualidades que destaca a este ejecutivo norteamericano de 63 años, es su pragmatismo y su honestidad total gracias a la cual si tiene que mencionar a una marca competidora lo hace sin dar vueltas.

“La magia de esto es lo que hizo Porsche con el GT3 y el GT2 RS. Queremos hacer eso para los vehículos todoterreno, en toda nuestra gama. Queremos que la gente, cuando compre un coche deportivo para entusiastas, especialmente los amantes del todoterreno, diga: ‘Estoy comprando una parte de ese éxito en las carreras’. Así que no se trata de ventas, se trata de la excelencia del producto”, sentenció.

Sin embargo, con los pies en la tierra, el ejecutivo explicó que “nada nos haría más felices que ganar, pero tenemos que perfeccionar la unidad de potencia. Y esta es una montaña enorme que escalar, como dice Laurent (Mekies, el Team Principal de Red Bull Racing). No creo que todo el mundo entienda lo difíciles que son los estándares de 2026 y lo transformador que ha sido este esfuerzo durante cuatro años para prepararnos”, respondió.

Sin decirlo, lo dijo. Aunque el acuerdo entre Red Bull y Ford se anunció a comienzos de 2023, el plan había empezado un año antes, lo que explica por qué Honda se retiró primero y cuando decidió volver ante el éxito de Verstappen, ya no lo hizo desde Inglaterra sino suministrando motores desde Japón directamente.

Durante su visita a la planta de General Pacheco, Jim Farley pidió una remera de la Selección Argentina para lucirla en su discurso frente a los operacios y empleados de Ford Argentina

El programa de Fórmula 1, sin embargo, no es el único. Este jueves también se anunció que en 2027 Ford volverá a competir oficialmente en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC), con la mirada puesta en volver a ganar las 24 horas de Le Mans como lo hizo el Ford GT 40 en 1966, 67, 68 y 1969.

“El programa Hypercar es un poco diferente para nosotros porque nuestro enfoque siempre ha sido el de cliente. Realmente no queríamos tener equipos de fábrica. Nuestro modelo de negocio ahora en las carreras de resistencia está casi completamente centrado en los coches de clientes. Pero el programa Hypercar es diferente porque, cuando pensamos en ello, cuando se trata de Fórmula 1, Dakar o Le Mans, queremos el logo. Nos queremos a nosotros mismos, queremos a Ford. Quiero a Bill Ford en el podio”, dijo Farley, confesando que en otras categorías el desarrollo de la marca sí tiene connotaciones más comerciales y de promoción que de desarrollo tecnológico.

El mensaje final de Farley volvió a mostrar su liderazgo. Ese que se vive todos los días en los nuevos cuarteles generales de Ford en Dearborn, porque el CEO de la compañía baja al comedor, saluda a los empleados y se sienta a comer en una mesa igual a la de ellos.

“Elegimos a Red Bull porque era un equipo irreverente hace cuatro o cinco años. Max aún no había ganado un campeonato mundial. Y nos encantaba la idea de que Red Bull fuera un poco diferente al resto del paddock. Y, creo que eso forma parte de nuestro espíritu en Ford”, finalizó.