Economía

Desde hoy aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuáles son las nuevas tarifas

Una resolución del ministerio de Transporte bonaerense dispuso la actualización de los valores del trámite, obligatorio para los automóviles radicados en el distrito

Guardar
La tarifa básica está directamente
La tarifa básica está directamente vinculada a la evolución del salario del personal que presta el servicio en las plantas de VTV - Lihue Althabe

A partir de hoy entrarán en vigencia los nuevos valores para el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense dispuso un incremento del 21,8% respecto de los valores vigentes. Tal como lo dispone la normativa, el aumento se vincula a los salarios del personal que trabaja en las plantas verificadoras.

Por tal motivo, desde hoy la tarifa básica para los vehículos costará $97.057,65, IVA incluido. En tanto, costará $38.801 para las motos, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos deberán abonar $174.604. En el caso de los remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, la tarifa quedó establecida en $58.201, en tanto que para las unidades que superan ese peso el costo asciende a $87.302.

A principios de diciembre, la medida quedó formalizada a través de una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense y se inscribe dentro del esquema de actualizaciones periódicas previsto en la normativa que regula el sistema.

Según el marco legal vigente, la tarifa básica está directamente vinculada a la evolución del salario del personal que presta el servicio en las plantas de VTV, lo que explica la dinámica de los incrementos.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular es un régimen de inspecciones técnicas obligatorias, periódicas y aranceladas, que alcanza a todo el parque automotor registrado. El objetivo es controlar las condiciones técnicas de circulación de los vehículos y reducir los riesgos asociados a fallas mecánicas, con impacto directo en la seguridad vial.

En cuanto al esquema tarifario, el decreto establece que el valor del servicio debe ser fijado por la autoridad de aplicación y responder a un criterio de “precio justo”, contemplando la ecuación económico-financiera que permita la sustentabilidad del sistema en el tiempo.

La actualización ahora aprobada se apoya en el último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025. El precio básico de la VTV representa el 7% del salario de un operario “categoría 1”.

El aumento se suma a una serie de ajustes aplicados a lo largo de los últimos dos años. Durante 2024, el valor de la VTV fue incrementado de manera escalonada en tres etapas, como consecuencia de un acuerdo salarial previo, hasta alcanzar en diciembre de ese año un valor pleno de $63.463,30. Posteriormente, en julio de 2025, se aprobó una nueva actualización que llevó la tarifa básica a $79.640,87.

El trámite superará los $97.000
El trámite superará los $97.000 a partir de enero del año próximo

Desde el punto de vista administrativo, el pedido de actualización fue presentado por las empresas concesionarias ante la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular en noviembre pasado.

El expediente avanzó con la intervención de los organismos de control y asesoramiento del Estado provincial, entre ellos la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, que avalaron el procedimiento antes de la firma de la resolución definitiva.

El impacto del aumento se sentirá de manera directa en los bolsillos de los automovilistas bonaerenses, en un contexto en el que los costos asociados al mantenimiento del vehículo vienen mostrando una tendencia sostenida al alza.

Combustibles, seguros, patentes y servicios obligatorios forman parte de una estructura de gastos cada vez más exigente para los hogares que dependen del automóvil como medio de transporte cotidiano.

En paralelo, desde el Gobierno provincial sostienen que el esquema de actualizaciones busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema, la inversión en infraestructura y equipamiento, y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos en las plantas de verificación distribuidas en todo el territorio bonaerense.

Temas Relacionados

aumentoprovincia de buenos airesúltimas noticiaspreciosVTVVTV en Provincia

Últimas Noticias

Luis Caputo explicó el impacto que espera en el mercado por la llegada de un barco con 5.000 autos chinos al país

El funcionario defendió la importación de vehículos provenientes de Asia y detalló su visión sobre la competencia y los precios en el sector automotor

Luis Caputo explicó el impacto

Por qué Ford decidió regresar al negocio de la Fórmula 1 después de más de 20 años

Ganar carreras para vender más autos es la respuesta inmediata, pero no la única. Pertenecer a un selecto grupo de compañías globales es otro motivo, pero el CEO global de Ford, Jim Farley, tiene una mirada particular, según explicó a Infobae

Por qué Ford decidió regresar

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 16 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.470 en el Banco Nación, el precio más bajo en un mes. El BCRA acumula en enero compras por USD 562 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a

Empeoraron las condiciones para alquilar en el AMBA: hay contratos más cortos y aumentos más frecuentes

De acuerdo a una encuesta, el 57% de los inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la renta mensual

Empeoraron las condiciones para alquilar

Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en la Argentina con arancel 0% y cuánto cuesta en otros países

Empieza a regir la quita de impuestos a los celulares importados y los precios de los teléfonos Apple comienzan a alinearse a los de países cercanos, aunque aún siguen elevados

Cuál es el precio del
DEPORTES
El argentino Luciano Benavides perdió

El argentino Luciano Benavides perdió el liderazgo, pero buscará la hazaña para ganar el Rally Dakar en la última etapa: “Vamos a ver si es épica o no”

Pidió el Ojo de Halcón, pero cometió un increíble fallo y su reacción tras la resolución se hizo viral: “Puro cine”

Luto en el fútbol brasileño: el micro que trasladaba al Águia de Marabá tras jugar la Copinha chocó y murió un entrenador

El ranking de los deportistas mejores pagos del mundo con Cristiano Ronaldo en la cima y Lionel Messi en el podio

Sebastián Báez, intratable: ganó dos partidos en un día, sigue invicto en 2026 y clasificó a la final en Auckland

TELESHOW
Salud, miedo y un milagro

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

El video de Christian Petersen durante su recuperación: ejercicios, introspección y la compañía de su esposa

Así es la colaboración de Bizarrap con Gorillaz: “Otro sueño cumplido gracias a la música”

Sabrina Rojas sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su divorcio con Luciano Castro: “Fue hace unos meses”

INFOBAE AMÉRICA

Diez mil militares fueron desplegados

Diez mil militares fueron desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí en medio de una nueva ofensiva de seguridad

El nuevo libro de Roberto Saviano alza la voz por quienes se hicieron oír, aunque intentaron silenciarlos

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Juicio Odebrecht entra en receso en Panamá y se reanudará el 21 de enero

Panamá abre el debate para mezclar etanol en la gasolina