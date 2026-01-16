Desde hoy aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuáles son las nuevas tarifas

La tarifa básica está directamente vinculada a la evolución del salario del personal que presta el servicio en las plantas de VTV - Lihue Althabe

A partir de hoy entrarán en vigencia los nuevos valores para el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense dispuso un incremento del 21,8% respecto de los valores vigentes. Tal como lo dispone la normativa, el aumento se vincula a los salarios del personal que trabaja en las plantas verificadoras.

Por tal motivo, desde hoy la tarifa básica para los vehículos costará $97.057,65, IVA incluido. En tanto, costará $38.801 para las motos, mientras que los vehículos de más de 2.500 kilos deberán abonar $174.604. En el caso de los remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos, la tarifa quedó establecida en $58.201, en tanto que para las unidades que superan ese peso el costo asciende a $87.302.

A principios de diciembre, la medida quedó formalizada a través de una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense y se inscribe dentro del esquema de actualizaciones periódicas previsto en la normativa que regula el sistema.

Según el marco legal vigente, la tarifa básica está directamente vinculada a la evolución del salario del personal que presta el servicio en las plantas de VTV, lo que explica la dinámica de los incrementos.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular es un régimen de inspecciones técnicas obligatorias, periódicas y aranceladas, que alcanza a todo el parque automotor registrado. El objetivo es controlar las condiciones técnicas de circulación de los vehículos y reducir los riesgos asociados a fallas mecánicas, con impacto directo en la seguridad vial.

En cuanto al esquema tarifario, el decreto establece que el valor del servicio debe ser fijado por la autoridad de aplicación y responder a un criterio de “precio justo”, contemplando la ecuación económico-financiera que permita la sustentabilidad del sistema en el tiempo.

La actualización ahora aprobada se apoya en el último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025. El precio básico de la VTV representa el 7% del salario de un operario “categoría 1”.

El aumento se suma a una serie de ajustes aplicados a lo largo de los últimos dos años. Durante 2024, el valor de la VTV fue incrementado de manera escalonada en tres etapas, como consecuencia de un acuerdo salarial previo, hasta alcanzar en diciembre de ese año un valor pleno de $63.463,30. Posteriormente, en julio de 2025, se aprobó una nueva actualización que llevó la tarifa básica a $79.640,87.

Desde el punto de vista administrativo, el pedido de actualización fue presentado por las empresas concesionarias ante la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular en noviembre pasado.

El expediente avanzó con la intervención de los organismos de control y asesoramiento del Estado provincial, entre ellos la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, que avalaron el procedimiento antes de la firma de la resolución definitiva.

El impacto del aumento se sentirá de manera directa en los bolsillos de los automovilistas bonaerenses, en un contexto en el que los costos asociados al mantenimiento del vehículo vienen mostrando una tendencia sostenida al alza.

Combustibles, seguros, patentes y servicios obligatorios forman parte de una estructura de gastos cada vez más exigente para los hogares que dependen del automóvil como medio de transporte cotidiano.

En paralelo, desde el Gobierno provincial sostienen que el esquema de actualizaciones busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema, la inversión en infraestructura y equipamiento, y el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos en las plantas de verificación distribuidas en todo el territorio bonaerense.