Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en la Argentina con arancel 0% y cuánto cuesta en otros países

Empieza a regir la quita de impuestos a los celulares importados y los precios de los teléfonos Apple comienzan a alinearse a los de países cercanos, aunque aún siguen elevados

La eliminación del arancel apunta a impulsar las importaciones de celulares y favorecer la competencia en el mercado interno

A partir de este jueves, los celulares importados podrán ingresar a la Argentina sin aranceles, tras una reducción progresiva iniciada en mayo de 2025 que rebajó el impuesto del 16% al 8%. Pese a esta medida, los precios del iPhone siguen siendo más altos que en algunos otros países de la región, principalmente por la carga impositiva local.

La eliminación del arancel apunta a impulsar las importaciones y favorecer la competencia en el mercado interno, con el objetivo de provocar una baja en los precios tanto de los dispositivos importados como de los fabricados en el país.

En la actualidad, el iPhone 17 Pro Max, el más reciente modelo de Apple, se ofrece en MacStation Argentina a USD 2.063,98 ($2.999.990), con 256 GB de capacidad. Si se excluyen los impuestos nacionales, el mismo dispositivo costaría USD 1.569,56 ($2.281.361).

Por su parte, el iPhone 17 Pro tiene un precio de USD 1.857,58 ($2.699.990) y el iPhone 17, USD 1.375,98 ($1.999.990), todos con 256 GB. La versión de 512 GB suma $500.000, mientras que el modelo de 1 TB implica un adicional de 900.000 pesos.

En EEUU, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) cuesta USD 1.199 y el 17 Pro, USD 1.099. El iPhone 17 se vende a USD 799.

En Chile, uno de los destinos más elegidos por los argentinos, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) tiene un valor de 1.549.990 pesos chilenos (USD 1.751,49) en la tienda oficial de Apple, mientras que el iPhone 17 Pro se comercializa a 1.429.990 pesos chilenos (USD 1.615,89) y el iPhone 17, a 999.990 pesos chilenos (USD 1.129,99).

En Ciudad del Este, Paraguay, puntualmente en Cellshop; el iPhone 17 Pro Max (256 GB) alcanza USD 1.570 y el iPhone 17 Pro, USD 1.360.

En Uruguay, en maximstore, el iPhone 17 Pro Max cuesta USD 2.199, el iPhone 17 Pro, USD 1.919 y el 17, USD 1.599.

En Brasil, el iPhone 17 Pro Max puede adquirirse a R$ 12.499 (USD 2.319,91), el iPhone 17 Pro a R$ 11.499 (USD 2.134,31) y el 17 a R$ 7.999 (USD 1.484,68).

El iPhone 17 Pro resiste el uso diario sin rayones visibles, según pruebas y experiencia de usuario. (Opy Morales/Infobae)

Respecto a México, el iPhone 17 Pro Max cuesta USD 1.742,64 (30.999 pesos mexicanos), el 17 Pro, USD 1.601,91 (28.499 pesos mexicanos) y el 17, USD 1.124,13 (19.999 pesos mexicanos).

En España, otro país frecuentado por argentinos, el iPhone 17 Pro Max tiene un precio de 1.469 euros (USD 1.708,86), el iPhone 17 Pro cuesta 1.319 euros (USD 1.534,37) y el 17, 959 euros (USD 1.115,59).

Por otra parte, para el sector minorista, la eliminación del arancel incide de manera directa en los teléfonos importados, especialmente en los modelos de gama alta. Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, señaló que la reducción del impuesto se implementó en dos etapas y que actualmente se elimina por completo el derecho de importación que afectaba al iPhone.

Goldín remarcó que la Argentina mantiene una fuerte inclinación hacia el consumo de tecnología y se ubica entre los mercados más relevantes de América Latina. La demanda por el último modelo de iPhone es especialmente alta.

Asimismo, dijo que a nivel global, la disponibilidad del iPhone 17 es limitada, lo que también se refleja en el mercado argentino y contribuye a un mayor interés por estos dispositivos. En Uruguay, donde el producto está disponible, la demanda también es significativa.

A nivel global, la disponibilidad del iPhone 17 es limitada, según Goldín. REUTERS/Priyanshu Singh

El ejecutivo aclaró que, para el consumidor individual, la espera por una disminución del arancel no provoca un impacto tan significativo, mientras que para el sector corporativo la decisión tiene más peso. Además, mencionó que la baja en las tasas de interés registrada en los últimos meses estimula la demanda a través de cuotas y sistemas de financiación, acompañadas de promociones que fortalecen las ventas.

En cuanto a los precios, Goldín afirmó que la transferencia de la baja es directa: “Los 8 puntos del arancel equivalen a 8 puntos de costos”. En algunos rubros, las empresas se anticiparon a la reducción, previendo menores costos de reposición. De cara al futuro, el ejecutivo mantiene una visión favorable para la línea iPhone tras la eliminación total del arancel.

MacStation compartió una perspectiva similar y comunicó que la reducción del 8% del arancel ya se incorporó en la política de precios al lanzar el iPhone 17 y el resto de los modelos disponibles. La empresa indicó que la decisión se aplicó desde el inicio de la comercialización para anticipar el efecto de la nueva normativa.

Desde la compañía precisaron que no consideran necesario realizar ajustes adicionales en este momento, ya que la actualización se concretó al presentar el producto.

