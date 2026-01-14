Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares: qué pasará con los precios

La eliminación del arancel completa el esquema definido por el decreto 333 y modifica el marco para la importación de celulares

Desde mañana, jueves 15 de enero, los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0%. La medida completa el esquema definido por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y fijó su eliminación total para esta fecha. El cambio redefine el escenario para fabricantes locales, importadores formales, cadenas de retail y consumidores, en un mercado atravesado por fuertes ajustes de precios, caída de la demanda y competencia con el contrabando.

La eliminación del arancel se implementa luego de una reducción escalonada definida por el Gobierno en dos tramos. En mayo del año pasado se aplicó la primera baja y desde hoy entra en vigencia la eliminación total. El esquema apuntó a modificar el costo de los celulares importados y a generar un nuevo marco de competencia en un mercado que combina producción local, importación formal y una fuerte presencia de canales informales.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, hizo mención a la norma vía su cuenta de X: “A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, publicó.

Durante el período en el que rigió el arancel del 8%, el ingreso de teléfonos importados por vías legales no mostró un crecimiento significativo. Los datos del sector indican que la participación de los equipos importados se mantuvo en niveles bajos dentro del mercado total, mientras la producción local sostuvo su peso relativo. En paralelo, los precios de los celulares y de otros productos electrónicos registraron bajas en términos reales.

En ese contexto, el impacto del arancel cero se analiza tanto por su efecto directo sobre los costos de importación como por su interacción con otros factores que inciden en el precio final, como logística, comercialización, procesos aduaneros e impuestos. El cambio regulatorio también se da en un escenario de ajustes previos de precios, caída de la demanda y tensiones en la oferta global de algunos modelos de teléfonos.

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego, explicaron que el anuncio del Gobierno nacional realizado en mayo implicó un desafío relevante para el sector. A partir de ese momento, las compañías trabajaron junto con gobiernos nacional y provincial, sindicatos y empresas con el objetivo de mejorar la competitividad, reducir costos y ganar eficiencia.

La industria de Tierra del Fuego sostiene la producción local con mejoras de eficiencia y foco en la competencia formal

En ese proceso, la industria optimizó el proceso productivo de fabricación de celulares para actualizar la dinámica de producción y adaptarla a estándares internacionales. También registró avances en materia logística, como la habilitación para la utilización de bitrenes, una medida que reduce los costos de transporte. Desde la cámara señalaron que estos cambios redundan en una baja del costo final de los teléfonos y permiten crecer en volumen para competir frente a los importados. Vale recordar también que el año pasado el Gobierno anunció una reducción en los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados, que en el caso de los producidos en Tierra del Fuego, significó una eliminación total (del 9,5% pasaron a 0%).

Sin embargo, remarcó que el principal desafío para la producción local no surge de la importación legal, sino de la competencia desleal que representan los teléfonos que ingresan por contrabando. Según datos de Tesys recopilados por la entidad, uno de cada tres celulares que se activan en la Argentina no se fabricó en el país ni se importó por canales oficiales.

Los números de la importación

Las cifras del sector muestran que la reducción previa del arancel no se tradujo en un aumento del ingreso de celulares importados legales. Durante el primer cuatrimestre de 2025, cuando el tributo se mantuvo en 16%, ingresaron 185.538 unidades. En los dos cuatrimestres siguientes, con el arancel en 8%, el ingreso fue de 148.844 unidades. En todo 2025, las importaciones legales sumaron 334.194 celulares, mientras que en 2024 alcanzaron 337.194 unidades. De ese modo, los teléfonos importados representaron cerca del 5% del mercado, frente al 6% del año anterior.

Desde una empresa del sector que fabrica celulares en Tierra del Fuego explicaron que la eliminación total del arancel no modifica la ecuación productiva de la isla. Según esa fuente, sigue resultando conveniente fabricar localmente y no se espera una ola importadora a partir de la entrada en vigencia del arancel cero. Detalló además que el importador formal del continente enfrenta múltiples cargas impositivas al momento de ingresar un producto de manera legal, entre ellas IVA, IVA adicional, una proporción de Ingresos Brutos y la tasa estadística. En ese marco, indicaron que si bien hoy el negocio es más finito, sigue siendo conveniente fabricar. Lo que complica al sector es el contrabando.

El impacto en el empleo forma parte del escenario del sector. La industria electrónica emplea cerca de 10.000 personas, de las cuales alrededor de 4.000 corresponden al segmento de celulares, que es el producto que más mano de obra demanda. En ese contexto, hay alrededor de 500 contratos que caducaron en toda la industria, en línea con la caída de la demanda, luego de que el 31 de diciembre pasado venciera el acuerdo firmado entre Afarte y la UOM para evitar pérdida de trabajadores durante el segundo semestre del año.

Qué pasó con los precios y qué cambia desde hoy

En materia de precios, desde la industria señalaron que los valores de los celulares bajaron con fuerza durante el último período. Algunos modelos registraron recortes de hasta 30%, impulsados por la caída de la demanda. Sin embargo, advirtieron que esa dinámica enfrenta límites. Por un lado, porque ya el mercado hizo su ajuste; por otro, porque apareció un “cisne negro” que limitaría una mayor baja de precios. Tiene que ver con el gran consumo de memorias informáticas por la demanda de IA. Así como en la pandemia estalló el boom de la minería de criptomonedas y hubo faltantes de chips, ahora la IA impacta fuerte en el mercado de memorias, tanto las RAM como las de almacenamiento.

El iPhone queda alcanzado por el arancel cero y concentra la atención de consumidores y comercios especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el comercio minorista, la eliminación del arancel tiene un impacto directo sobre los teléfonos importados, en especial en los modelos de alta gama. Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, explicó que la reducción del tributo se aplicó en dos tramos y que ahora se elimina por completo el derecho de importación que alcanzaba al iPhone. Según el ejecutivo, la medida resulta positiva para que el consumidor argentino acceda a tecnología por canales oficiales.

Goldín destacó que la Argentina tiene un fuerte perfil como consumidor de tecnología y se posiciona entre los principales mercados de América Latina. En el caso del último lanzamiento de iPhone, la demanda es muy fuerte. A nivel mundial existe poca oferta de iPhone 17, una situación que también repercute en el mercado local y eleva el interés por estos equipos. En Uruguay, donde existe stock disponible, la demanda también muestra niveles elevados.

El ejecutivo explicó que, en el consumidor individual, la espera por una baja de arancel no tiene un impacto tan marcado, mientras que en el segmento corporativo la decisión pesa más. También señaló que la baja de tasas de interés registrada en los últimos meses impulsa la demanda a través de cuotas y financiación, con promociones que dinamizan las ventas.

Respecto del impacto en precios, Goldín sostuvo que el traslado es directo. “Los 8 puntos de arancel son 8 puntos de costos”, explicó. En algunas categorías, las empresas se adelantaron a las bajas, ya que conocen que el costo de reposición es menor. A futuro, el ejecutivo se muestra optimista para la categoría iPhone con la eliminación total del arancel.

Una postura similar expresó MacStation, que informó que la reducción del 8% del arancel ya se contempló en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y a toda la línea de iPhones disponibles. Según explicó la empresa, la decisión se adoptó desde el inicio de la comercialización para reflejar de manera anticipada el impacto de la normativa.

Desde la compañía indicaron que no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya se realizó al presentar el producto. La firma sostuvo que esta política permite ofrecer valores más competitivos desde la llegada al mercado y refuerza su compromiso con la transparencia en la formación de precios, en un contexto históricamente condicionado por la carga impositiva sobre los productos tecnológicos.