Guiño al FMI por las reservas: el BCRA compró más de USD 560 millones en lo que va de enero

Las compras del BCRA superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”

Desde el inicio de la fase de remonetización, el Banco Central compró USD 562 millones y ya recibió el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que resaltó el ritmo acelerado con el que comenzó la tan esperada acumulación de divisas.

En este sentido, este jueves la portavoz del organismo Julie Kozack, aseguró: "Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”. También subrayó la puesta en marcha de un programa previamente anunciado de compra de divisas por parte del Banco Central, que permitió que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”.

De acuerdo con Kozack, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. En ese sentido, remarcó que “el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo”, y agregó que se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas de un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina pueda gestionar mejor los shocks. Este jueves, la autoridad monetaria se hizo de USD 47 millones y totaliza USD 562 millones en lo que va del año.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) precisaron: “El Banco Central compró nada menos que USD 187 millones ayer, el mayor saldo diario desde el 11 de marzo de 2025 (USD 268 millones). Con esto, elevó las compras acumuladas de enero a USD 515 millones, lo que implica un promedio diario de USD 64 millones”.

“Más aún, el saldo del sector público consolidado (Tesoro + BCRA) en el MLC trepó a USD 250 millones en apenas nueve ruedas del mes. Este valor supera ya los registros de noviembre (USD 208 millones) y de octubre (USD 246 millones), meses en los que, si bien el Central no era demandante, el Tesoro sí”, detalló.

El informe también puso el foco en un dato especialmente llamativo: las adquisiciones del BCRA de ayer representaron el 77% del volumen operado en el segmento spot de MAE (T+0), en una rueda de bajo nivel de operaciones, con apenas USD 243 millones. En paralelo, el tipo de cambio oficial volvió a retroceder, con una baja del 0,3% hasta $1.457, luego de haber caído 0,7% en la jornada previa.

“La combinación de un volumen operado reducido, la magnitud de las compras del Central y el dólar a la baja sugiere que las compras se habrían concretado mediante operaciones en bloque, una modalidad prevista dentro de la actual ‘fase de remonetización’“, indicó PPI.

Por su parte, en Outlier dijeron: “Nos queda claro que parte de la compra fue por fuera de pantalla (block trades) porque el volumen del MLC bajó muchísimo (la mitad que en ruedas recientes) y de haber habido participación del BCRA hubiera representado el 70% del total de operaciones (USD265 millones)“.

El FMI celebró la compra de dólares en el mercado cambiario para apuntalar las reservas internacionales.

El aumento de la oferta no pasó por el sector agropecuario, dado que las liquidaciones informadas por CIARA sumaron sólo USD 46 millones, lo que implica una baja fuerte respecto de las ruedas previas.

“Lo curioso es que, aun comprando esos volúmenes, el BCRA parecía presente en el mercado de LELINKs para contener la cotización, vendiendo cobertura. Durante todo el día operó ofrecido el oficial y cerró en $1453 (-0,27%), con reacciones similares en el MEP y el CCL, pero bastante más moderadas”, planteó la consultora.

“Con lo cual, lo referido anteriormente sobre la estrategia oficial sigue vigente, y reforzado ahora con los mayores rendimientos en pesos convalidados por el Tesoro. La combinación de cobertura barata y mayores diferenciales de tasa en pesos es el combo elegido para desalentar la demanda privada de divisas y alentar la oferta, todo de cara al trilema de política económica que caracteriza este arranque de 2026: acumular reservas, retomar la desinflación y recuperar el dinamismo de la actividad”, añadió Outlier.

Por su parte, las reservas internacionales brutas disminuyeron USD 71 millones, quedaron en USD 44.646 millones este jueves y suben USD 3.481 millones en lo que va de 2026.. Las valuaciones de activos sumaron USD 21 millones, aunque el Gobierno debió afrontar pagos de unos USD 100 millones en vencimientos con el BID y el Banco Mundial.