Economía

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026

Todas las prestaciones sociales del organismo previsional aumentarán 2,84%. El ajuste se corresponde con el dato de inflación de diciembre de 2026

Guardar
La jubilación mínima aumentará a
La jubilación mínima aumentará a $359.219,42 en febrero de 2026, según la actualización por inflación.

A partir de febrero de 2026, la jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42. Este valor refleja el aumento del 2,84% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

En caso de que se confirme el bono extraordinario de $70.000, el monto del haber mínimo de Anses alcanzará los $429.219,42 en el segundo mes del año. Este ajuste impacta de forma directa en miles de jubilados y pensionados de todo el país.

Durante los meses anteriores, los incrementos acumulados en las prestaciones fueron los siguientes: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero. Estas subas buscan acompañar la evolución de los precios y prevenir el deterioro del poder adquisitivo de los beneficiarios del organismo previsional.

infografia

Cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones en febrero 2026

El ajuste del 2,84% no solo se aplica al haber mínimo de las jubilaciones, sino que alcanza a todas las prestaciones administradas por la agencia de seguridad social. Entre ellas figuran las pensiones, las asignaciones sociales y, en particular, la jubilación máxima, que pasará a $2.358.940,75 a partir de febrero de 2026.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto mensual será de $287.375,54. Si se aprueba el pago adicional, este importe se incrementará a $357.375,54. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $251.453,59, mientras que, con el eventual bono extraordinario, la suma se elevaría a $321.453,59. La pensión para madres de siete hijos se iguala al haber mínimo: $359.219,42 sin bono y $429.219,42 con el adicional.

También resultan actualizadas las prestaciones sociales vinculadas a la infancia y la familia. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $129.082,71 por menor alcanzado por el beneficio. Si se trata de un hijo con discapacidad, el valor mensual llegará a $420.312,22. Para el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer rango salarial percibirá $64.547,52 por cada niño. La asignación por embarazo alcanzará los $121.818,42. De este monto, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante corresponde a un pago anual, condicionado a la presentación de las libretas de seguimiento.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones experimentarán un ajuste de 2,84% en febrero de 2026.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en febrero 2026

  • Jubilación mínima: $359.219,42
  • Jubilación mínima con bono extraordinario: $429.219,42
  • Jubilación máxima: $2.358.940,75
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54
  • PUAM con bono extraordinario: $357.375,54
  • Pensiones no contributivas: $251.453,59
  • Pensiones no contributivas con bono extraordinario: $321.453,59
  • Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42
  • Pensión para madres de siete hijos con bono extraordinario: $429.219,42
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
  • AUH por discapacidad: $420.312,22
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
  • Asignación por embarazo: $121.818,42 (80% mensual, 20% anual mediante presentación de libretas)

El calendario de pagos definitivo de Anses para febrero se informará próximamente. No obstante, se anticipa que conservará la estructura habitual. Por regla general, las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas empiezan a acreditarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores suelen pagarse a partir de la tercera semana. El cronograma se organiza conforme a la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El esquema de movilidad mensual que rige estas actualizaciones fue establecido por el Decreto 274/2024 emitido por el Poder Ejecutivo. Esta normativa sustituyó el sistema anterior de ajustes trimestrales, estableciendo ahora actualizaciones automáticas cada mes, según la inflación de dos meses previos.

El mecanismo de actualización mensual, en vigencia desde abril de 2024, pretende mantener una relación más directa entre los ingresos y la inflación. Así, el sistema busca reducir el desfase que existía con la fórmula anterior, permitiendo que los haberes acompañen la variación de los precios con menor demora.

Temas Relacionados

AnsesJubilación mínimaAumento jubilacionesAsignación Universal por HijoPensión Universal para el Adulto MayorJubilaciónPensiónAUHÚltimas noticiasInflación

Últimas Noticias

Jornada financiera: el dólar volvió a bajar, pero cayeron las acciones y subió el riesgo país

La divisa en el Banco Nación cedió a $1.480, un mínimo en lo que va de enero. El BCRA se alzó con USD 187 millones por su intervención cambiaria. El S&P Merval retrocedió 2,8% y el riesgo país se acercó a los 600 puntos básicos

Jornada financiera: el dólar volvió

El Gobierno renovó casi el 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado

La Secretaría de Finanzas anunció una tasa de refinanciamiento de 98% de los compromisos por más de $9,6 billones pero convalidó una suba de tasas de los instrumentos licitados

El Gobierno renovó casi el

El Banco Central compró USD 187 millones, la cifra más alta del nuevo esquema cambiario

La entidad absorbió el 70% de la oferta de contado y acumula más de USD 500 millones en enero. El dólar en el Banco Nación bajó a $1.480 y el mayorista cedió a $1.453, a a 90 pesos o 6,2% del techo de las bandas

El Banco Central compró USD

Máquinas paradas en medio del boom de importaciones: la industria textil opera a menos del 30% de su capacidad

Es el sector que peor desempeño mostró a finales de 2025. Cómo le fue a las demás actividades, en un contexto de bajo uso de las fábricas argentinas

Máquinas paradas en medio del

El Gobierno dio de baja otras tres prepagas: cuáles son y por qué se tomó la medida

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) anunció la eliminación del registro de las compañías. Desde el inicio de la actual gestión, se borraron más de 110 compañías

El Gobierno dio de baja
DEPORTES
La feroz reacción de Enzo

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

8 frases de Úbeda tras el empate de Boca: la llegada de Hinestroza, alarma por Cavani y el detrás de escena de su charla con Riquelme

El contundente respaldo de Leandro Paredes a Úbeda tras la confirmación de su continuidad como técnico de Boca

TELESHOW
Quiénes son los populares artistas

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

El exabrupto de Jimena Monteverde al aire en La cocina rebelde que se volvió viral: “No lo puedo creer”

Nazarena Vélez contó su reacción al noviazgo de su hijo con La Tana de Gran Hermano: “Me bajó un poco la presión”

INFOBAE AMÉRICA

El ex príncipe heredero de

El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

‘Marty Supremo’ es una oda a un deporte que jamás pensamos que podía ser tan divertido

Marxistas y líderes musulmanes ya lucharon juntos: ¿Y qué pasó?

Donald Trump aseguró que “las matanzas en Irán están cesando” ante la presión internacional sobre el régimen iraní

Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán