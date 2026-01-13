Cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en febrero de 2026, tras el último dato de inflación

Las jubilaciones, pensiones y planes sociales de Anses se actualizarán en febrero de 2026 en base al dato de inflación de diciembre de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025. Con esta información, quedó determinado el monto que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales desde febrero de 2026. El esquema vigente contempla actualizaciones mensuales en función de la variación de la inflación.

El IPC registró un 2,84%, cifra que se trasladará como incremento a todas las prestaciones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se prevé que el organismo ajuste los haberes jubilatorios y las asignaciones sociales en ese mismo porcentaje a partir del mes próximo.

Cuánto subirán las prestaciones de Anses en febrero 2026

Este ajuste se suma a los aumentos previos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero, conforme al esquema de movilidad mensual regulado por el Decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo de actualización trimestral.

El haber mínimo pasará en febrero de 2026 a $359.219,42. Con la posible confirmación de un bono de $70.000, la jubilación mínima quedaría en $429.219,42. En cuanto a la jubilación máxima, se ubicará alrededor de $2.358.940,75.

El aumento del 2,84% se aplicará también a las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares y universales que otorga la Anses. De este modo, la PUAM alcanzará los $287.375,54, y las pensiones no contributivas por invalidez o por vejez llegarán a $251.453,59 aproximadamente. En caso de que el gobierno de Javier Milei confirme Para las madres de siete hijos, el monto será igual al de la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $129.082,71. La Asignación por Embarazo (AUE) subirá a $121.818,42 por hijo. De este último monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se abona en un pago anual, sujeto a la presentación de las libretas correspondientes. AUH por Discapacidad ascenderá a $420.312,22 y la Asignación Familiar por Hijo se establece en $64.547,52 para el primer rango de ingresos.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en febrero 2026

Jubilación mínima : $359.219,42

Jubilación mínima con bono : $429.219,42

PUAM : $287.375,54

PUAM con bono : $357.375,54

Pensiones no contributivas : $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono : $321.453,59

Pensión Madre de 7 Hijos : $359.219,42

Pensión Madre de 7 hijos con bono : $429.219,42

AUH : $129.082,71

AUH con Discapacidad : $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango) : $64.547,52

Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

El esquema de movilidad mensual

Desde abril de 2024, los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan cada mes en base al índice de inflación de dos meses previos. El propósito de este esquema es reducir el desfase de ingresos que ocasionaba la fórmula anterior y lograr que los haberes acompañen de manera más cercana la evolución de los precios.

Este mecanismo quedó establecido por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que cambió el método de actualización y dispuso aumentos mensuales ajustados al IPC. A partir de enero de 2025, las subas se aplican de manera automática, sin requerir de nuevas disposiciones o decretos para ajustar las prestaciones.

Aún resta la confirmación oficial del calendario de pagos de Anses para febrero. Se prevé que se mantendrá el esquema habitual, con acreditaciones que se organizan según la terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones mínimas comenzarían a pagarse en la segunda semana del mes, como ocurre habitualmente, y las de montos superiores en la tercera semana. Mientras tanto, el organismo previsional continúa con el pago de los haberes correspondiente a enero de 2026, que experimentaron un incremento de 2,47%.