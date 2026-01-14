Economía

Mercados: caen las acciones y los bonos soberanos y el riesgo país se vuelve a acercar a los 600 puntos

Los títulos públicos ceden 0,3% en promedio, con un riesgo país que sube a 591 unidades, el más alto en un mes. El S&P Merval resta un 0,6%

Los activos argentinos son operados sin tendencia firme.

Los activos argentinos no consiguen recuperar la tónica alcista este miércoles, con la influencia negativa de Wall Street, donde los principales indicadores ceden hasta 1,5 por ciento.

A las 13:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un 0,6% en pesos, 3020.000 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares promedian un retroceso de 0,3 por ciento.

Así, el índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos emergentes respecto de sus pares del Tesoro de los EEUU, asciende 14 unidades, a 591 puntos básicos, la cifra más elevada desde el 12 de diciembre último.

“Desde que comenzó el año, el Merval oscila en torno a los 2.000 dólares medido en dólares y no logra encontrar un rumbo claro”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

La licitación de bonos en pesos de muy corto plazo que realizará este miércoles el Tesoro con el propósito de renovar unos 9,6 billones de pesos (equivalentes a USD 6.600 millones) centra la atención del mercado financiero argentino ya que revelará las necesidades de liquidez de la plaza.

Esta primera licitación del año se da en un contexto donde los vencimientos de enero totalizan unos 30 billones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad está en poder del sector privado, dijeron analistas.

“El Tesoro necesita lograr un alto nivel de renovación (o rollover) y una buena demanda de los instrumentos ofrecidos, de modo que el mercado perciba que hay liquidez y voluntad de continuar financiando al Estado sin presiones adicionales de tasas o de dólar”, dijo Emilio Botto, de Mills Capital Group.

“Esto es clave para sostener la confianza financiera y evitar que se disparen las primas de riesgo o el dólar financiero. Pero las tasas de corto plazo están muy volátiles, lo que demostraría que la liquidez es escasa”, señaló.

La tasa de caución (préstamos acorto plazo) mostraban niveles del 42% y las colocaciones a plazo fijo por montos de importancia promediaban el 25% anual, frente a una inflación del 31,5% registrada en 2025.

La entidad monetaria, dentro de una nueva fase del programa monetario para sumar reservas, acumula compras en el mercado por 328 millones de dólares en los primeros días del 2026.

“Las compras del BCRA se dan en un contexto de relativa estabilidad cambiaria, con un dólar que se mantiene dentro de los márgenes previstos por el nuevo esquema”, explicó el economista Gustavo Ber.

“De acuerdo con proyecciones oficiales, a lo largo de 2026 las adquisiciones podrían ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo del grado de remonetización que logre la economía”, señaló.

Flojo dato de inflación

Un análisis de Balanz Research indicó que “la inflación de diciembre sorprendió al alza y marcó una aceleración respecto de noviembre, aunque sin cambiar sustancialmente nuestra visión para los próximos meses. El IPC avanzó 2,8% mensual, por encima de las expectativas del mercado, explicada principalmente por el aumento de los precios regulados, que subieron 3,3% mensual, mientras que los estacionales mostraron un avance más moderado de 0,6% mensual”.

“Con este registro, la inflación cerró 2025 en 31,5% interanual, muy por debajo del 117,8% de 2024. Hacia adelante, pese a la aceleración puntual de diciembre, esperamos que la inflación mensual retome una trayectoria descendente durante el primer trimestre de 2026, en la medida en que se diluya el impacto del aumento en el precio de la carne y del transporte”, evaluaron desde Balanz.

Los activos argentinos siguen pendientes de la evolución de las bolsas internacionales, donde se mantiene la expectativa por el sendero de tasas que definirá la Fed (Reserva Federal de los EEUU) este año.

“En términos de política monetaria, la tasa de interés se ubica en el rango de 3,50% a 3,75%. La expectativa es que este año se implemente un nuevo recorte en la tasa de interés ante los riesgos en el mercado laboral, aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo de mediano plazo, lo que lleva a la red a evaluar cada paso para balancear su doble mandato: estabilidad de precios y pleno empleo”, indicó un análisis de Puente.

“Es importante tener en cuenta que, en términos históricos, las tasas continúan en niveles elevados, por lo que luce conveniente asegurar rendimientos nominales actuales”, agregaron desde Puente.

