Economía

Calendario ARBA: cuándo se pagan los impuestos patrimoniales en Buenos Aires y qué beneficios hay por hacerlo a término

La agencia de recaudación bonaerense difundió el cronograma de vencimientos 2026 para el impuesto inmobiliario, automotor y sobre embarcaciones

Los contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la Renta a partir del 3 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) difundió el calendario de vencimientos 2026 para los principales impuestos patrimoniales y confirmó beneficios y descuentos para quienes paguen a término.

Los gravámenes incluidos dentro del organigrama son el impuesto inmobiliario, en sus componentes básico y complementario, el impuesto a los automotores y el tributo sobre embarcaciones deportivas o de recreación.

Con la publicación del cronograma, el gobierno de la provincia de Buenos Aires busca otorgar previsibilidad y facilitar la planificación de pagos para contribuyentes. Los vencimientos de las cuotas y los pagos anuales de los distintos tributos se distribuyen entre febrero y noviembre de 2026, de manera que se cubren todas las variantes de inmuebles y vehículos alcanzados por la normativa provincial.

Calendario de pagos

Según publicó ARBA, el primer vencimiento de este año corresponde al Impuesto Inmobiliario Urbano, un tributo provincial que grava la propiedad de inmuebles ubicados en zonas urbanas y se calcula sobre la valuación fiscal de casas, departamentos, locales y oficinas.

Tanto para propiedades edificadas como baldías, está fijado para el 19 de febrero. La primera cuota y la opción de pago anual del Impuesto inmobiliario rural tendrán como fecha límite el 17 de marzo, de acuerdo con el esquema oficial publicado por la entidad.

En tanto, para el pago del Impuesto a los Automotores, que se calcula en función del valor fiscal y la antigüedad del vehículo, el calendario establece que el mismo iniciará el 10 de marzo bajo una modalidad mensual. Se trata de una medida orientada a ordenar el cronograma y distribuir el esfuerzo fiscal a lo largo del ejercicio.

La comunicación oficial detalla que, en el caso de las embarcaciones deportivas, los vencimientos son el 16 de abril para la primera cuota anual y el 12 de noviembre para la segunda. El impuesto a las embarcaciones deportivas de ARBA es un tributo provincial que grava la propiedad de lanchas, veleros y otras naves de recreo radicadas en la provincia de Buenos Aires, y se calcula según el valor fiscal y las características de la embarcación.

Con la divulgación del calendario 2026, la agencia de recaudación bonaerense busca reafirmar su política de promover el cumplimiento voluntario y consolidar un esquema de pagos claro y previsible para los contribuyentes bonaerenses.

Beneficios por pago a término

La agencia provincial también anunció la continuidad de los beneficios para quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, aunque resaltó que los descuentos no son acumulables.

ARBA confirmó que quienes opten por el pago anual anticipado accederán a un descuento del 15% sobre el monto total del impuesto, siempre que no registren deudas exigibles de períodos anteriores.

A su vez, la agencia ratificó que también se mantiene la bonificación del 10% por buen cumplimiento. Éste podrá aplicarse sobre cada cuota para quienes se mantengan al día y abonen en término, sin importar el método de pago utilizado. De hecho, están incluidos el débito automático en cuenta bancaria y la tarjeta de crédito.

Cabe destacar que ARBA informó que los beneficios por pago anual anticipado y por buen cumplimiento no son acumulables. Esto quiere decir que cada contribuyente podrá acceder a uno solo de estos incentivos, de acuerdo con la modalidad de pago seleccionada y su situación fiscal, sin que el descuento total supere el 15 por ciento.

En relación a quienes registran deudas, el organismo mantiene habilitados distintos planes de regularización tributaria que permiten ponerse al día antes del primer vencimiento del año. De esta manera, quienes regularicen su situación tendrán la posibilidad de acceder a los descuentos previstos para 2026.

