Ante los vencimientos de deuda en pesos, cuál es el instrumento que se perfila como la “inversión del verano”

Tras el pago de los vencimientos en dólares, el Tesoro enfrenta vencimientos por más de $9,5 billones en moneda local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si algo faltaba para que el conflicto internacional tome dimensiones preocupantes, era la participación de la Justicia norteamericana en dos temas sensibles para la economía de Estados Unidos. Por un lado, el Departamento de Justicia amenaza con un juicio penal al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, por sobrecostos en la remodelación de la sede de la entidad. Por el otro, Donald Trump teme por un fallo adverso de la Corte Suprema contra los aranceles.

Por supuesto, los inversores se cubrieron inmediatamente con el oro, el activo estrella de 2025. La suba del metal fue de 2,7% y cerró en un nuevo récord de 4.622 de dólares.

En realidad, fue el dólar el que cayó ante todas las monedas y metales del mundo. El DXY, el índice que lo compara con las principales 6 divisas, retrocedió 0,26% y lo devolvió al promedio de principios de diciembre.

La Argentina se vio favorecida por la revalorización de las 1,25 toneladas de oro que hay en sus reservas y por la suba del euro y la libra esterlina. Todo esto, más las compras de USD 55 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), se tradujo en un alza de las reservas de USD 372 millones a 44.768 millones de dólares.

Los inversores locales tuvieron su refugio en las tasas de interés y se alejaron de bonos y acciones. Esperaban el anuncio del menú de bonos del Tesoro que se licitarán mañana porque saben de la necesidad de pesos. Esta semana vencen más de $9 billones y el Tesoro carece de los fondos suficientes para cubrirlos. Como se esperaba, los bonos a tasa fija dominaron la escena. Habrá tres LECAP con vencimientos el 17 de abril, el 29 de mayo y el 30 de noviembre. No faltará la BONCAP al 31 de mayo.

Entre los bonos a tasa variable, esta la Letra a tasa TAMAR que vence el 31 de agosto. Esta tasa, que es la que se paga por plazos fijos de entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones, se ubica en 32,63% anual, un punto abajo del cierre de las LECAP al mismo plazo que rinde 33,66% o 2,64% efectivo mensual.

Los otros objetos del deseo son los cuatro bonos que ajustan por CER y vencen el 29 de mayo, el 30 de noviembre, el 31 de mayo de 2027 y el 30 de junio de 2028. Con la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2,7%, que se aproximaría al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, se tornaron atractivos.

El otro integrante del menú es el bono dollar linked que cubre contra la devaluación y es uno de los instrumentos con los que el Banco Central está controlando al dólar en el MLC. Este instrumento vence el 30 de abril. Los inversores esperan que las tasas tengan una baja gradual en las próximas semanas, por eso se prevé que mañana puede haber una demanda sostenida de los bonos a tasa fija.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “los datos del informe monetario del BCRA dan cuenta de que fue el vendedor de los USD 2.310 millones que el Tesoro compró el 7 de enero (algo que estaba descontado) y además agrega que no hubo adelantos transitorios ni transferencia de utilidades por lo que lo más probable es que el fondeo haya provenido de cuentas del Tesoro en el sistema bancario, por ejemplo: Banco Nación. Por esta situación, el Tesoro queda en una posición más ajustada de liquidez y puede ser la razón por la cual para la licitación del miércoles el menú apunta a un alto grado de rollover (renovación)”.

Sobre el mercado de futuros del dólar, F2 señaló que los negocios siguieron en retroceso y se operaron 402.890 contratos: “El interés abierto encadenó la segunda rueda consecutiva de desarme neto (-22,6 millones) sin evidencias de presencia oficial en la plaza de A3. Los ajustes fueron negativos y dejaron tasas implícitas levemente al alza en los dos primeros vencimientos mientras que en el resto se corrieron a la baja, aunque prácticamente sin liquidez en el tramo más largo. En contraste los bonos dollar linked mostraron un mayor volumen de operaciones y allí se hace más probable que la autoridad monetaria haya estado interviniendo".

Y sumó: “A su vez, la volatilidad de tasas cortas en moneda local se hizo presente al final de la rueda lo que habla de que no están resueltos los problemas de liquidez”. Cabe aclarar que, sobre el final, producto de unas pocas manos la tasa de caución a un día superó largamente el 120% con escasas operaciones, pero el promedio ponderado fue de 32%.

Los dólares financieros tuvieron una rueda tranquila. El MEP bajó $1,50 (-0,1%) a $1.488 y el contado con liquidación (CCL) permaneció en 1.528 pesos. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 433,5 millones y el dólar subió $2,50 a 1.467,50 pesos. El Banco Central se alzó con USD 55 millones y sigue comprando por encima del promedio de 10% del volumen de negocios.

Los bonos soberanos tuvieron bajas leves pero generalizadas que elevaron el riesgo país en 12 unidades (+1,9%) a 577 unidades.

Florencia Blanc de Aldazabal señaló que “luego del pago de cupones y amortizaciones del viernes, la curva soberana en dólares mostró una rueda relativamente tranquila. Desde el inicio del proceso de acumulación de reservas, el BCRA registra un saldo neto comprador de USD 273 millones, equivalente a aproximadamente el 8% del volumen diario promedio. De sostenerse esta dinámica, esperamos que, como respuesta, los spreads de la curva soberana muestren una compresión adicional en las próximas semanas. Como respuesta a este factor. Además, notamos que las emisiones corporativas en dólares se vuelven a reactivar luego del parate de fin año”.

La Bolsa soportó otra rueda negativa. El S&P Merval de las acciones líderes, cedió 0,4% en pesos y en dólares. La suba del petróleo pasó inadvertida. No hay volumen en el mercado.

En el after market de Estados Unidos, las operaciones previas a la apertura mostraban al oro con una leve baja de 0,3%. El petróleo era de los pocos commodities en alza. El Brent, que es de referencia en la Argentina subía 1,5% y cotizaba por encima de USD 64 por barril. La soja parecía detener su caída del lunes de 1,3%. Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban en rojo, situación que no afectaba a los mercados de Asia y Europa.

Para el mercado local, la de hoy puede ser otra rueda complicada para bonos y acciones. Las tasas parecen ser las inversiones elegidas del verano.