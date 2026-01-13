ANSES: quiénes cobran hoy, martes 13 de enero

ANSES distribuye el pago de haberes y asignaciones sociales en enero 2026 según la terminación del DNI de los beneficiarios

El pago de haberes y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en enero de 2026 con el calendario oficial que distribuye fondos a millones de beneficiarios en todo el país.

Hoy, martes 13, diversas prestaciones se acreditan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de plan, en una jornada clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Quiénes cobran hoy, 13 de enero

En esta jornada, la ANSES paga haberes y asignaciones a titulares de varias prestaciones. El calendario está organizado para evitar demoras y aglomeraciones, priorizando la terminación del DNI para garantizar una atención más ágil. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy y cuánto perciben según su prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy acceden a su pago los jubilados y pensionados cuyo haber mensual no supera el mínimo y cuyo DNI finaliza en 2. El monto correspondiente a la jubilación mínima para enero 2026 asciende a $349.299,32. A este importe se suma un bono extraordinario de $70.000, dispuesto por el Gobierno nacional, lo que lleva el total a cobrar este mes a $419.299,32.

Jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima y tienen DNI finalizado en 2 reciben hoy $419.299,32 con el bono extraordinario (ANCCOM)

El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 2 también cobran hoy. El valor de la AUH para este mes es de $125.518 por hijo. En el caso de la AUH por Discapacidad, la suma asciende a $408.705. Para quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo, el monto correspondiente al primer rango de ingresos es de $62.765.

La AUH y la Asignación por Embarazo se pagan en dos tramos: el 80% se abona mensualmente y el 20% restante queda reservado hasta que la familia presente la libreta de control anual.

Pensiones no contributivas

Hoy también perciben su haber las personas que reciben pensiones no contributivas y cuyo DNI finaliza en 4 o 5. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen un monto mensual de $244.509,52. Este mes, además, se otorga un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar es de $314.509,52.

La AUH para enero 2026 alcanza $125.518 por hijo, con un valor de $408.705 para la Asignación por Discapacidad, según el calendario ANSES

En el caso específico de las Madres de siete hijos, la cifra asignada es igual a la jubilación mínima, es decir, $349.299,32 más el bono, totalizando $419.299,32.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 acceden hoy a su cobro. El monto de esta asignación es de $118.454,32 por cada embarazo. El pago se estructura igual que en la AUH: el 80% se deposita cada mes y el 20% se liquida una vez presentada la libreta de control sanitario.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

En enero de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan un aumento del 2,47% respecto al mes anterior, siguiendo el esquema de movilidad mensual fijado por el Gobierno nacional. El haber mínimo garantizado para jubilados se ubica en $349.299,32. Además, el bono extraordinario de $70.000 eleva el ingreso total para quienes reciben la mínima a $419.299,32.

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2 perciben $62.765 dentro del primer rango de ingresos mensuales

Para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto base es de $279.439,46, que junto al bono alcanza $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.509,52, y con el bono suman $314.509,52. Las madres con siete hijos beneficiarias de pensiones acceden al mismo valor que la jubilación mínima.

En el caso de quienes superan el haber mínimo, las fechas de pago se concentran entre el 23 y el 29 de enero, dependiendo de la terminación del DNI. El haber máximo para el mes de enero asciende a $2.293.796,92.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

Durante enero de 2026, las asignaciones sociales también presentan aumentos respecto al mes anterior. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $125.518 por cada menor, mientras que para hijos con discapacidad el valor es de $408.705. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $62.765.

La Asignación por Embarazo alcanza $118.454,32 por cada hijo, con el 80% abonado cada mes y el 20% restante supeditado a la presentación anual de la libreta. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagan según calendario y se actualizan de acuerdo con el IPC.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 1 acceden a $118.454,32, con el 20% pendiente a la presentación de la libreta (REUTERS/Francisco Loureiro)

Las asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción y nacimiento— se acreditan en dos períodos: del 12 de enero al 12 de febrero para la primera quincena y del 22 de enero al 12 de febrero para la segunda. Los montos varían según la prestación y se ajustan mensualmente.

Las pensiones no contributivas y sus asignaciones familiares también se abonan en este ciclo, con pagos entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI. En todos los casos, los valores se modifican mes a mes siguiendo el índice de precios publicado oficialmente.