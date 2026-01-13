Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 13 de enero

El organismo previsional distribuye los haberes y asignaciones sociales a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes familiares, siguiendo el orden establecido por la terminación del documento de identidad

Guardar
ANSES distribuye el pago de
ANSES distribuye el pago de haberes y asignaciones sociales en enero 2026 según la terminación del DNI de los beneficiarios

El pago de haberes y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en enero de 2026 con el calendario oficial que distribuye fondos a millones de beneficiarios en todo el país.

Hoy, martes 13, diversas prestaciones se acreditan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de plan, en una jornada clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Quiénes cobran hoy, 13 de enero

En esta jornada, la ANSES paga haberes y asignaciones a titulares de varias prestaciones. El calendario está organizado para evitar demoras y aglomeraciones, priorizando la terminación del DNI para garantizar una atención más ágil. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy y cuánto perciben según su prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy acceden a su pago los jubilados y pensionados cuyo haber mensual no supera el mínimo y cuyo DNI finaliza en 2. El monto correspondiente a la jubilación mínima para enero 2026 asciende a $349.299,32. A este importe se suma un bono extraordinario de $70.000, dispuesto por el Gobierno nacional, lo que lleva el total a cobrar este mes a $419.299,32.

Jubilados y pensionados que cobran
Jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima y tienen DNI finalizado en 2 reciben hoy $419.299,32 con el bono extraordinario (ANCCOM)

El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 2 también cobran hoy. El valor de la AUH para este mes es de $125.518 por hijo. En el caso de la AUH por Discapacidad, la suma asciende a $408.705. Para quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo, el monto correspondiente al primer rango de ingresos es de $62.765.

La AUH y la Asignación por Embarazo se pagan en dos tramos: el 80% se abona mensualmente y el 20% restante queda reservado hasta que la familia presente la libreta de control anual.

Pensiones no contributivas

Hoy también perciben su haber las personas que reciben pensiones no contributivas y cuyo DNI finaliza en 4 o 5. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen un monto mensual de $244.509,52. Este mes, además, se otorga un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar es de $314.509,52.

La AUH para enero 2026
La AUH para enero 2026 alcanza $125.518 por hijo, con un valor de $408.705 para la Asignación por Discapacidad, según el calendario ANSES

En el caso específico de las Madres de siete hijos, la cifra asignada es igual a la jubilación mínima, es decir, $349.299,32 más el bono, totalizando $419.299,32.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 acceden hoy a su cobro. El monto de esta asignación es de $118.454,32 por cada embarazo. El pago se estructura igual que en la AUH: el 80% se deposita cada mes y el 20% se liquida una vez presentada la libreta de control sanitario.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

En enero de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan un aumento del 2,47% respecto al mes anterior, siguiendo el esquema de movilidad mensual fijado por el Gobierno nacional. El haber mínimo garantizado para jubilados se ubica en $349.299,32. Además, el bono extraordinario de $70.000 eleva el ingreso total para quienes reciben la mínima a $419.299,32.

Los titulares de la Asignación
Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2 perciben $62.765 dentro del primer rango de ingresos mensuales

Para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto base es de $279.439,46, que junto al bono alcanza $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.509,52, y con el bono suman $314.509,52. Las madres con siete hijos beneficiarias de pensiones acceden al mismo valor que la jubilación mínima.

En el caso de quienes superan el haber mínimo, las fechas de pago se concentran entre el 23 y el 29 de enero, dependiendo de la terminación del DNI. El haber máximo para el mes de enero asciende a $2.293.796,92.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

Durante enero de 2026, las asignaciones sociales también presentan aumentos respecto al mes anterior. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $125.518 por cada menor, mientras que para hijos con discapacidad el valor es de $408.705. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $62.765.

La Asignación por Embarazo alcanza $118.454,32 por cada hijo, con el 80% abonado cada mes y el 20% restante supeditado a la presentación anual de la libreta. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagan según calendario y se actualizan de acuerdo con el IPC.

Beneficiarias de la Asignación por
Beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 1 acceden a $118.454,32, con el 20% pendiente a la presentación de la libreta (REUTERS/Francisco Loureiro)

Las asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción y nacimiento— se acreditan en dos períodos: del 12 de enero al 12 de febrero para la primera quincena y del 22 de enero al 12 de febrero para la segunda. Los montos varían según la prestación y se ajustan mensualmente.

Las pensiones no contributivas y sus asignaciones familiares también se abonan en este ciclo, con pagos entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI. En todos los casos, los valores se modifican mes a mes siguiendo el índice de precios publicado oficialmente.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 9

El cronograma anuncia fechas específicas y sumas revisadas usando los nuevos índices para quienes perciben pensiones, AUH, embarazos y otras asistencias sociales

ANSES: cuándo cobro en enero

La economía argentina en 2026: por qué las noticias que llegan de EEUU mejoran el horizonte para los bonos y la deuda

La liquidez en Wall Street sigue siendo muy amplia, lo que debería favorecer a los países emergentes, incluyendo a la Argentina. El riesgo país se mantiene arriba de los 550 puntos básicos, mientras los inversores quieren ver el ritmo de acumulación de reservas

La economía argentina en 2026:

Inflación: hoy se conocerá el dato de diciembre y 2025 cerraría con la cifra más baja de los últimos 8 años

El Indec informará este martes el dato oficial del último mes del año pasado y del acumulado. Sería el número más bajo desde 2017. Qué anticiparon las principales consultoras privadas

Inflación: hoy se conocerá el

Por qué las reservas del BCRA se mantienen en su nivel más alto en tres años pese al pago de bonos y la devolución del “swap” con EEUU

Los activos de la entidad treparon a USD 44.768 millones, a pesar de los compromisos de deuda por más de USD 4.200 millones y la cancelación de la parte activada del intercambio de monedas con Estados Unidos

Por qué las reservas del

Ante los vencimientos de deuda en pesos, cuál es el instrumento que se perfila como la “inversión del verano”

En medio de las fluctuaciones de las tasas de interés, el Tesoro enfrenta compromisos en moneda nacional por más de $9,5 billones el próximo miércoles. La mirada de los analistas

Ante los vencimientos de deuda
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

De obrero adolescente a magnate

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China