Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades modificaron sus propuestas para quienes buscan alternativas de ahorro y rendimiento en moneda local

Guardar
Los plazos fijos brindan cobertura
Los plazos fijos brindan cobertura ante una inflación que no rompe el piso de 2% mensual.

El sistema financiero argentino atraviesa una etapa de ajustes en las tasas de interés y el plazo fijo tradicional intenta consolidarse como una de las alternativas más elegidas para quienes buscan proteger el valor de sus ahorros frente a la inflación. De acuerdo con el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central, el avance de los precios para este 2026 se proyecta por encima del 20% anual, una cifra que pone a prueba la capacidad de los instrumentos de ahorro para ofrecer cobertura ante la pérdida de poder adquisitivo.

Con este escenario, las entidades financieras han implementado reacomodamientos que derivaron en una marcada diferencia entre los rendimientos ofrecidos por los bancos de mayor volumen de depósitos y aquellos de perfil digital o regional. Mientras los más grandes presentan tasas nominales anuales (TNA) que oscilan entre el 20,5% y el 23,5%, algunas opciones del segmento digital alcanzan hasta 28%, cifras que revelan una brecha relevante en la rentabilidad final obtenida por los depositantes.

Para quienes disponen de un capital de $1.000.000, el cálculo del interés mensual resulta un dato central en la planificación financiera personal. Al invertir ese monto en un plazo fijo tradicional a 30 días, el retorno varía considerablemente según la entidad financiera y el canal utilizado, ya que la banca online suele ofrecer condiciones más ventajosas que la atención presencial en sucursal. Con una tasa promedio del 23,5%, la ganancia mensual ronda los $19.315, pero puede superar los $23.000 en los bancos que lideran el mercado en cuanto a rentabilidad.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro ofrece una TNA del 24,5%, lo que equivale a una ganancia de $20.136,99 por mes, de acuerdo con información suministrada por el BCRA. El Banco Nación y el ICBC mantienen una tasa del 23,5%, con un retorno de $19.315,07. El Banco Provincia presenta una TNA también de 23,5%, generando $18.082,19 de interés mensual. Por su parte, el Banco Credicoop paga 23% ($18.904,11), mientras que Banco Santander, Banco Galicia y BBVA ofrecen una tasa del 21%, lo que representa $17.260,27. El Banco Ciudad se ubica entre los que menos pagan, con una tasa del 20,5% y un interés mensual de $16.849,32.

Fuente: BCRA.
Fuente: BCRA.

La competencia es mayor en el segmento de bancos digitales y entidades regionales, donde los rendimientos pueden alcanzar el techo del 29%, como el caso del banco de Comercio, el que más rendimiento ofrece. Invertir un millón de pesos rinde al cabo de 30 días unos $24.170, es decir una tasa mensual apenas encima de 2,4%, para competirle a la inflación.

Banco VOII SA paga una TNA de 28,5% por un millón de pesos, que rinde $23.750 en un mes, es decir una tasa efectiva mensual de 2,375 por ciento.

Otras entidades ofrecen una elevada rentabilidad de 28% de TNA. En estos casos, invertir un millón de pesos a 30 días permite obtener $23.013,70 por mes. Entre las instituciones figuran Banco BICA, Banco CMF, Banco Meridian, Crédito Regional, Reba y Banco Mariva.

El Banco de la Provincia de Córdoba ofrece 27%, lo que representa $22.191,78 mensuales.

Las operaciones realizadas a través de canales electrónicos, como Home Banking o aplicaciones móviles, suelen contar con entre uno y tres puntos adicionales de tasa respecto a la atención en ventanilla. Esta política, adoptada por la mayoría de las entidades, busca incentivar la digitalización de los usuarios y permite mejorar el rendimiento para quienes eligen operar de forma online.

Las diferencias en los rendimientos evidencian la importancia de comparar condiciones y analizar la oferta de cada banco antes de invertir. La elección de la entidad financiera, el canal y la tasa disponible puede impactar significativamente en la ganancia obtenida al finalizar el plazo.

Temas Relacionados

ahorro en pesosbancos Argentinaplazo fijoúltimas noticias

Últimas Noticias

Quiénes pueden pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en el exterior y cómo hay que hacer el trámite

Desde principios de enero, el organismo recaudador permite iniciar solicitudes vinculadas con consumos en moneda extranjera realizados durante 2025. El procedimiento varía según la situación fiscal de cada persona

Quiénes pueden pedir la devolución

La Asignación Universal por Hijo duplicó su poder de compra durante los últimos dos años

Un informe privado muestra que los beneficiarios de la AUH terminaron 2025 con un poder adquisitivo dos veces mayor del que tenían al comienzo del gobierno actual

La Asignación Universal por Hijo

El Gobierno acentuó los recortes en la obra pública en 2025: qué efectos generó sobre la infraestructura

La reducción de fondos impactó de lleno en rutas, viviendas y servicios esenciales. Cuáles fueron los programas más afectados

El Gobierno acentuó los recortes

Qué lugar ocupará la Argentina en 2026 entre los países con más inflación del mundo, según un ranking del FMI

Mientras se desarrolla el plan del Gobierno para desacelerar el aumento de precios, la economía argentina logrará ubicarse este año entre las primeras 30 del mundo

Qué lugar ocupará la Argentina

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 7

El cronograma contempla distintos días de pago. Ajustes mensuales modifican los ingresos y generan nuevas consultas sobre los beneficios disponibles

ANSES: cuándo cobro en enero
DEPORTES
Con tres triunfos y tres

Con tres triunfos y tres caídas, se puso en marcha el camino de los argentinos en la clasificación del Australian Open

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

TELESHOW
Jimena Barón mostró el exitoso

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

INFOBAE AMÉRICA

Vladimir Putin reapareció tras dos

Vladimir Putin reapareció tras dos semanas de ausencia sin comentar las crisis en Venezuela e Irán

El Reino Unido discute con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico ante las amenazas de Rusia y China

Descubren qué antigüedad tienen las reservas de agua subterránea en Argentina

El Louvre, otra vez cerrado por la huelga de sus trabajadores

Murió Erich von Däniken, el bestseller que convirtió a los alienígenas en protagonistas de la historia humana