Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los plazos fijos brindan cobertura ante una inflación que no rompe el piso de 2% mensual.

El sistema financiero argentino atraviesa una etapa de ajustes en las tasas de interés y el plazo fijo tradicional intenta consolidarse como una de las alternativas más elegidas para quienes buscan proteger el valor de sus ahorros frente a la inflación. De acuerdo con el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central, el avance de los precios para este 2026 se proyecta por encima del 20% anual, una cifra que pone a prueba la capacidad de los instrumentos de ahorro para ofrecer cobertura ante la pérdida de poder adquisitivo.

Con este escenario, las entidades financieras han implementado reacomodamientos que derivaron en una marcada diferencia entre los rendimientos ofrecidos por los bancos de mayor volumen de depósitos y aquellos de perfil digital o regional. Mientras los más grandes presentan tasas nominales anuales (TNA) que oscilan entre el 20,5% y el 23,5%, algunas opciones del segmento digital alcanzan hasta 28%, cifras que revelan una brecha relevante en la rentabilidad final obtenida por los depositantes.

Para quienes disponen de un capital de $1.000.000, el cálculo del interés mensual resulta un dato central en la planificación financiera personal. Al invertir ese monto en un plazo fijo tradicional a 30 días, el retorno varía considerablemente según la entidad financiera y el canal utilizado, ya que la banca online suele ofrecer condiciones más ventajosas que la atención presencial en sucursal. Con una tasa promedio del 23,5%, la ganancia mensual ronda los $19.315, pero puede superar los $23.000 en los bancos que lideran el mercado en cuanto a rentabilidad.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro ofrece una TNA del 24,5%, lo que equivale a una ganancia de $20.136,99 por mes, de acuerdo con información suministrada por el BCRA. El Banco Nación y el ICBC mantienen una tasa del 23,5%, con un retorno de $19.315,07. El Banco Provincia presenta una TNA también de 23,5%, generando $18.082,19 de interés mensual. Por su parte, el Banco Credicoop paga 23% ($18.904,11), mientras que Banco Santander, Banco Galicia y BBVA ofrecen una tasa del 21%, lo que representa $17.260,27. El Banco Ciudad se ubica entre los que menos pagan, con una tasa del 20,5% y un interés mensual de $16.849,32.

La competencia es mayor en el segmento de bancos digitales y entidades regionales, donde los rendimientos pueden alcanzar el techo del 29%, como el caso del banco de Comercio, el que más rendimiento ofrece. Invertir un millón de pesos rinde al cabo de 30 días unos $24.170, es decir una tasa mensual apenas encima de 2,4%, para competirle a la inflación.

Banco VOII SA paga una TNA de 28,5% por un millón de pesos, que rinde $23.750 en un mes, es decir una tasa efectiva mensual de 2,375 por ciento.

Otras entidades ofrecen una elevada rentabilidad de 28% de TNA. En estos casos, invertir un millón de pesos a 30 días permite obtener $23.013,70 por mes. Entre las instituciones figuran Banco BICA, Banco CMF, Banco Meridian, Crédito Regional, Reba y Banco Mariva.

El Banco de la Provincia de Córdoba ofrece 27%, lo que representa $22.191,78 mensuales.

Las operaciones realizadas a través de canales electrónicos, como Home Banking o aplicaciones móviles, suelen contar con entre uno y tres puntos adicionales de tasa respecto a la atención en ventanilla. Esta política, adoptada por la mayoría de las entidades, busca incentivar la digitalización de los usuarios y permite mejorar el rendimiento para quienes eligen operar de forma online.

Las diferencias en los rendimientos evidencian la importancia de comparar condiciones y analizar la oferta de cada banco antes de invertir. La elección de la entidad financiera, el canal y la tasa disponible puede impactar significativamente en la ganancia obtenida al finalizar el plazo.