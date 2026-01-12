Planes de ahorro: solo 4 de cada 10 suscriptores retiran el auto 0km pero esta modalidad representa más del 25% del mercado

Solo 4 de cada 10 autos que se suscriben por plan de ahorro se adjudican

En un año marcado fuertemente por la volatilidad de las ventas de autos 0km, que mostró un crecimiento interanual del mercado del 70% en el primer semestre y una caída del 30% en segundo período por la suba de las tasas de interés y la reducción de las ofertas de financiación, los planes de ahorro lograron mantener un volumen de operaciones estable en 2025.

En los 12 meses del año se suscribieron a este sistema de ahorro previo y adjudicaciones mensuales un total de 394.489 ahorristas, lo que significó un crecimiento del 14,7% en relación a los 343.740 de 2024.

Sin embargo, el modo más certero de saber cómo está funcionando este sistema de adquisición de un 0km en Argentina, es observar la tasa de adjudicaciones de los planes, ya que como se ha mencionado en muchas oportunidades, aproximadamente 4 de cada 10 personas que suscriben un plan retiran un automóvil y 6 quedan en el camino, dejan de pagarlo y esperan a la finalización del plan para recuperar las cuotas abonadas.

Los planes de ahorro son fuertemente cuestionados porque el precio de las cuotas se rige por el precio de lista oficial de las marcas, por lo tanto, quienes suscriben un plan, más allá de tener el beneficio de pagar una cuota muy accesible (las más bajas en torno a los $300.000), no se ven beneficiados por los descuentos o bonificaciones que sí tienen los clientes que compran al contado o con financiación de las marcas.

La tasa de efectividad de los planes de ahorro es del 40% en relación con los suscriptores

La efectividad de los planes de ahorro

Observando la facturación de autos de las administradoras de planes de ahorro a las fábricas, el resultado de 2025 también fue mejor que el del año anterior, fundamentalmente por la estabilidad de variables como la inflación y la previsibilidad de la economía argentina. Sin embargo, el crecimiento de las adjudicaciones quedó en la mitad de la suba de las suscripciones, finalizando el año con un alza del 8,9%.

En 2024 se adjudicaron un 38,9% de los autos suscriptos y en 2025 la tasa fue del 36,9%. Si se toman los dos últimos años, esa tasa de conversión promedio entre suscripciones a adjudicaciones fue del 37,8%. Hay un motivo para establecer ese período de tiempo como una herramienta más efectiva de medición.

“El dato de la conversión de suscripciones a facturación es la referencia más adecuada para evaluar el resultado del sistema. Pero como en los planes de ahorro el promedio de permanencia en los planes es de dos años para la mayoría de los que se suscriben (muy pocos siguen adelante pagando sin cancelar), el verdadero modo de ver con precisión la efectividad es sumar los dos últimos períodos, y ver el porcentaje de facturación de cada marca”, explicó el especialista Pablo Piñeiro, a Infobae.

Con ese dato como parámetro, se puede establecer el número real de autos que se vendieron por plan de ahorro en el mercado automotor argentino en los últimos dos años. La suma del total de 0km entre 2024 y 2025 fue de 1.026.219 vehículos, y el total de autos entregados por plan de ahorro sumó 279.581 unidades. Así se puede establecer que el 27,2% de los autos se compraron por este método, aunque si se toma 2024 era el 32% y en 2025 bajó al 23% del total de patentamientos.

El Fiat Cronos es el auto que más unidades vende en Argentina por plan de ahorro previo

El resultado de cada marca

Tomando ese mismo período de tiempo de dos años, la marca con mayor cantidad de planes adjudicados (autos facturados) tuvo en Argentina fue Fiat, que sumó entre 2024 y 2025 un total de 52.705 automóviles, con una tasa de conversión del 37,9%.

La segunda marca con más autos facturados por plan de ahorro fue Volkswagen con 50.004 unidades pero una relación mejor entre suscripciones y adjudicaciones que alcanzó el 41,6%. En tercer lugar quedó Toyota con 44.347 automóviles y una tasa de efectividad del 40%, en tanto que el cuarto fabricante fue Peugeot con 35.453 autos y una relación de permanencia del 46,8%. Como se puede observar, las cuatro marcas con mejor desempeño tienen el promedio por encima del número general del sector.

En una franja más alejada en el volumen de vehículos vendidos por plan de ahorro aparece Chevrolet, que sumó en los dos últimos años 21.656 unidades con una conversión del 32,5%. Y por debajo de las 20.000 unidades en el acumulado de dos años está Renault con 17.763 autos y una tasa muy baja, del 16,8%; seguida por Ford con 14.393 y una relación del 38,3%; por Jeep con 14.486 unidades y un notable 82,5% de efectividad sobre las suscripciones, y Citroën con 13.412 autos y un 41,1%.

Finalmente las dos marcas con menor participación en el mercado de planes de ahorro son Nissan y Mercedes-Benz, con 8.645 autos y 6.717 furgones y vans respectivamente, y ambas con tasas de efectividad muy buenas, ya que mientras la marca japonesa vendió el 39,4% de los autos de sus suscriptores, Prestige Auto lo hizo con el 59,3% de los planes.