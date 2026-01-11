Las ventas de las pymes cerraron el 2025 con un resultado positivo, pero cayeron 5,2% interanual en diciembre

Diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos. REUTERS/Wolfgang Rattay

En uno de los meses de mayor consumo del año, por factores estacionales, las ventas minoristas de las pymes bajaron 5,2% interanual en diciembre, mientras que frente a noviembre aumentaron en la misma proporción. El bajo poder adquisitivo sigue notándose en la mayoría de los rubros y sostener la ya débil demanda será el principal desafío de este año.

Así surge el índice elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cual, con este dato, marcó un incremento acumulado de 2,5% en 2025.

“Diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%. El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo”, resaltó la entidad.

Evolución del índice de ventas minoristas

En cuanto al presente de los negocios, el 55% de los comerciantes señaló que la situación se mantiene estable respecto de un año atrás. En tanto, el 27,6% indicó un deterioro en sus condiciones, una proporción que, si bien sigue siendo relevante, muestra una mejora de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que advertía un empeoramiento en noviembre.

Hacia adelante prevalece una cautela con sesgo optimista: la mayoría espera una mejora del escenario económico en 2026, aunque las decisiones de inversión continúan postergadas por los elevados costos y la escasa rentabilidad. El principal reto del sector será convertir este alivio estacional en una recuperación real y sostenida de la demanda.

Por sector

El análisis sectorial de diciembre confirma la tendencia recesiva: seis de los siete rubros relevados cerraron en rojo. Las contracciones más importantes se registraron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.

Variaciones de ventas por rubro

Alimentos y bebidas

En diciembre, las ventas de Alimentos y bebidas registraron una baja interanual del 5,3%. Aunque las fiestas de fin de año y el pago del aguinaldo impulsaron cierta actividad, no fueron suficientes para compensar la caída del poder adquisitivo, lo que derivó en un resultado inferior a los niveles habituales para esa época. El comportamiento del consumidor fue prudente: concentró sus compras en artículos puntuales de la canasta navideña y buscó promociones para maximizar sus ingresos.

“Los comerciantes valoraron la liquidez generada para saldar deudas, aunque advirtieron una fuerte presión sobre la rentabilidad por el alza de costos operativos y de reposición. Las estrategias se basaron en combos festivos y promociones en efectivo para rotar mercadería frente a una competencia agresiva. El clima es de incertidumbre, describiendo el cierre de año como un ‘respiro’ financiero momentáneo en un contexto inestable”, señaló CAME.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles

El sector registró una contracción interanual del 15% el mes pasado, en un contexto en el que la recesión llevó a los consumidores a ajustar el gasto en bienes no esenciales.

Si bien el aguinaldo y las celebraciones navideñas aportaron un impulso moderado a la regalería y la decoración, resultó insuficiente para revertir la debilidad general de la demanda, condicionada por la escasez de liquidez. Las operaciones se apoyaron, en gran medida, en el uso intensivo de tarjetas de crédito y en una fuerte comparación de precios.

La recesión llevó a los consumidores a ajustar el gasto en bienes no esenciales (Landmark)

CAME resaltó que los comerciantes enfrentaron una suba de costos operativos y servicios que comprimió los márgenes, describiendo la situación como un “respiro” financiero sólo por la estacionalidad. Para rotar stock y competir contra importadores se recurrió agresivamente a descuentos en efectivo y financiación sin interés. Las expectativas son reservadas, visualizando un 2026 complejo y sin indicios inmediatos de reactivación del consumo.

Calzado y marroquinería

El rubro anotó una baja interanual del 2,9% en el mes analizado. Aunque las fiestas, las graduaciones y el inicio de la temporada turística aportaron un alivio transitorio de liquidez a partir del cobro del aguinaldo, la debilidad del poder adquisitivo impidió una recuperación más firme del consumo.

La demanda se volcó principalmente a la búsqueda de precios competitivos y alternativas de financiamiento, con preferencia por productos de menor valor unitario y el aprovechamiento de promociones bancarias.

Desde el lado de la oferta, los comerciantes indicaron que el mes permitió afrontar compromisos y el pago de aguinaldos, pero con una rentabilidad acotada, afectada por el incremento de los costos fijos y la necesidad de resignar márgenes para acelerar la rotación de stock.

La debilidad del poder adquisitivo impidió una recuperación más firme del consumo. Isabel Infantes / Europa Press.

“Las estrategias se centraron en la venta física, ya que el canal online mostró poco dinamismo, apoyándose en descuentos por pago contado y cuotas sin interés. Las expectativas son de cautela, esperando que la estabilidad macroeconómica futura logre traccionar una demanda que hoy se muestra retraída”, precisó el informe.

Farmacia

Las farmacias mostraron una leve caída en sus ventas, del 0,5% interanual. El mes se caracterizó por ser de “temporada baja” sanitaria debido a la disminución de patologías invernales, aunque el cobro del aguinaldo inyectó cierta liquidez que evitó una caída mayor.

El comportamiento del consumidor fue estrictamente racional, limitándose a comprar “lo justo y necesario” y buscando segundas marcas o productos estacionales como protectores solares, restringido por la falta de poder adquisitivo.

Desde el punto de vista comercial, el mes representó un alivio financiero que permitió afrontar el pago de aguinaldos y compromisos, aunque la rentabilidad continuó bajo presión por los elevados costos fijos y los aumentos sostenidos en los precios de los medicamentos.

Para sostener la demanda, las farmacias recurrieron a promociones bancarias y descuentos por pago en efectivo, en un contexto de incertidumbre social y económica que, pese al mayor flujo de caja estacional, sigue poniendo en riesgo los márgenes del sector.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción

Durante diciembre, el rubro registró una leve mejora interanual del 0,8%, explicada en gran parte por factores estacionales que impulsaron a los hogares a encarar tareas de pintura, mantenimiento de piletas y arreglos menores previos a las fiestas y al inicio del verano.

Según CAME, el pago del aguinaldo permitió sostener este tipo de gastos, aunque las obras de mayor escala quedaron mayormente postergadas, dando lugar a un consumo fragmentado, con tickets bajos y focalizado en lo indispensable ante las limitaciones presupuestarias.

Desde el plano comercial, el mes aportó un alivio de liquidez que permitió afrontar compromisos, aunque la rentabilidad se mantuvo estable o bajo presión por la carga impositiva y el encarecimiento de los servicios. Las estrategias de venta se apoyaron principalmente en la financiación en cuotas sin interés y en promociones puntuales por pago en efectivo para acelerar la rotación del stock estacional.

Factores estacionales impulsaron a los hogares a encarar tareas de pintura, mantenimiento de piletas y arreglos menores previos a las fiestas y al inicio del verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Predominan expectativas prudentes, con la mirada puesta en una eventual recuperación del poder adquisitivo en 2026 que permita reactivar una demanda de mayor volumen.

Perfumería

El rubro Perfumería registró en diciembre una caída interanual del 9,8%. Pese al resultado negativo, el desempeño mostró un comportamiento dispar: la actividad fue calificada como “muy buena” durante los cinco días previos a la Navidad (del 20 al 24), pero ese repunte puntual no logró compensar la debilidad del resto del mes.

Un rasgo destacado fue el fuerte crecimiento del comercio electrónico, que se consolidó como un canal clave tanto para la comparación de precios como para la compra de regalos.

Desde la óptica comercial, diciembre representó un alivio luego de un noviembre considerado adverso por el sector. Las estrategias se concentraron en aprovechar esa breve ventana de alta demanda para generar liquidez y rotar stock.

Sin embargo, más allá del impulso del e-commerce, la dinámica de ventas continúa condicionada por la pérdida general del poder adquisitivo, en un contexto donde el consumo responde casi exclusivamente a estímulos estacionales muy definidos y aún no muestra señales de recuperación sostenida.

Textil e indumentaria

En diciembre, las ventas del sector retrocedieron un 8,5% interanual. Aunque las fiestas y el pago del aguinaldo aportaron un alivio transitorio de liquidez tras un noviembre adverso, no alcanzaron para revertir la debilidad del poder adquisitivo, lo que derivó en un resultado inferior a lo previsto.

La demanda se mantuvo contenida y selectiva, con consumidores que priorizaron gastos esenciales y recurrieron de forma intensiva a la comparación de precios y a las promociones para concretar compras.

“En el plano comercial, el mes permitió cubrir obligaciones y saldar deudas acumuladas, aunque la rentabilidad sigue ajustada por la suba de costos operativos. Para traccionar ventas, los negocios apostaron a la creatividad en redes sociales, descuentos en efectivo y financiación sin interés frente a una fuerte competencia. Las expectativas se mantienen cautelosas, condicionadas a que la estabilidad económica futura logre recuperar el consumo de la clase media”, aseguró CAME.