La carne se toma vacaciones: los precios se moderarían en las próximas semanas

Se trata de un rubro que presentó subas pronunciadas en el último tramo de 2025. Los motivos

Se espera que durante enero y febrero no haya aumentos de precios relevantes

Luego de los fuertes aumentos del ultimo tramo del 2025, se espera que los precios de la carne se moderen durante el verano por factores estacionales, aunque luego retomarían el sendero alcista tanto por mayor consumo como por una reducción de la oferta.

El coordinador federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), Ariel Morales, detalló que, por ejemplo, en 2024 el kilo de asado finalizó en $14.000 y en la actualidad ronda los $20.000, lo que implica un aumento anual cercano al 43%, doce puntos por sobre la inflación minorista, que cerraría el año en torno al 31 por ciento. La suba se debe en gran medida al traslado de los costos fijos.

Morales señaló que por el momento no hay demasiada demanda, en parte porque mucha gente está de vacaciones y, además, el consumo de carne se retrae en esta época del año. En ese contexto, se espera que durante enero y febrero no haya aumentos de precios relevantes.

Morales señaló que por el momento no hay demasiada demanda, en parte porque mucha gente está de vacaciones y, además, el consumo de carne se retrae en esta época del año.

A eso se suma que la hacienda tampoco registró subas, ya que los frigoríficos exportadores se retiraron transitoriamente del mercado y no presionaron sobre los valores.

En marzo la oferta será reducida. El sector, dijo Morales, está reteniendo vientres, claves para la reposición de invernada y al mismo tiempo hay un fuerte empuje tanto del consumo interno como de la exportación, por lo que se prevé que los precios registren un alza cuando la actividad vuelva a la “normalidad”.

En diciembre, según estimaciones de C&T Asesores Económicos, la carne avanzó 8%, lo cual impulsó el índice general de precios por su peso dentro de la canasta. Analytica, por su parte, registró en carnes y derivados una suba de 5,4% en el promedio de las últimas 4 semanas de ese mes.

En cuanto al consumo puntualmente, Morales —quien también es economista— explicó que el repunte de los últimos meses se dio por mejoras en el poder adquisitivo de la gente. Pero advirtió que habrá que ver cómo se llega a marzo, pues el Gobierno absorbió gran parte de la liquidez que circulaba en la economía.

El consumo de carne mejoró en los últimos meses.

Además, indicó que el regreso de las vacaciones suele estar marcado por un ajuste en los gastos, el uso de tarjetas y la financiación de fin de año. En ese sentido, recordó que marzo y abril suelen ser meses complejos para la reactivación económica.

Nivel de consumo nacional

Vale recordar que según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), el consumo aparente de carne vacuna verificó una suba interanual de 3,4% en noviembre y alcanzó un total de 2,101 millones de toneladas de res con hueso.

En ese marco, el consumo per cápita ascendió a 48,3 kilos por habitante por año durante los primeros 11 meses de 2025, lo que representó un incremento de 2,3% respecto del promedio registrado entre enero y noviembre del año previo, equivalente a 1,1 kilo adicional por habitante al año. En 2023 el promedio era de 53,3 kilos anuales.

El consumo per cápita ascendió a 48,3 kilos por habitante por año durante los primeros 11 meses de 2025

Sobre la oferta, la caída del stock vacuno estuvo fuertemente influida por la sequía de los últimos años, que impulsó una mayor faena de animales. Los elevados niveles de faena y exportación impidieron que en 2025 comenzara una reconstitución del rodeo.

En paralelo, los buenos precios colocaron a muchos productores ante la disyuntiva de vender —aprovechando valores atractivos para la hacienda— o retener vientres, con el objetivo de no achicar la “fábrica” de producción de carne de los próximos años.

“Para 2026 estamos previendo que la faena se retraiga a unos 12 millones de animales”, señaló Georges Breitschmitt, productor agropecuario, economista y actual presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en representación de Coninagro, una de las entidades que integran la Mesa de Enlace.

