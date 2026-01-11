Economía

Cerveza en problemas: las estrategias de reconversión de la industria ante la caída del consumo y el avance del contrabando

El sector no logra recuperarse de la recesión de 2024, lo que afecta tanto a grandes fabricantes como a productores artesanales. Alianzas y diversificación son algunas de las estrategias para evitar cierres

El panorama de la industria
El panorama de la industria se agrava por el contrabando (Foto: Bavaria)

La industria cervecera enfrenta un contexto adverso por la persistente caída del consumo. Para los referentes del sector, la reconversión aparece como la única alternativa viable, aunque no hay expectativa de un repunte importante este año.

El retroceso no distingue escalas: tanto grandes fabricantes como cervecerías artesanales notan el deterioro derivado del debilitamiento de la demanda y el aumento de costos. La rentabilidad sigue en declive y el panorama se agrava por el contrabando de productos.

El analista agropecuario Javier Preciado Patiño advirtió que 2025 fue un año atípicamente bajo para la molienda e industrialización de cebada cervecera.

“Solo entre marzo y julio la actividad logró aproximarse, en parte, a los valores del año anterior o al promedio de los últimos cinco años. Fuera de ese período, el desempeño fue claramente inferior”, precisó.

"2025 fue un año atípicamente bajo para la molienda e industrialización de cebada cervecera", dijo a Infobae Javier Preciado Patiño (Foto: Reuters)

Aún resta el dato de diciembre, pero el balance preliminar muestra una merma interanual de 17% y una caída del 23% respecto del promedio histórico.

Preciado Patiño explicó que el sector venía operando cerca de su techo, con un volumen anual de alrededor de un millón de toneladas, un nivel del que el año pasado quedó “muy por detrás”.

El especialista atribuyó este resultado a la coincidencia de tres factores:

  1. la retracción del consumo;
  2. el avance de las importaciones, tanto informales -vía contrabando- como de frontera; y
  3. una baja en las exportaciones de malta, influida, entre otros motivos, por la pérdida de competitividad vinculada a mayores costos, una problemática extendida en la agroindustria.
Desde una reconocida empresa cervecera contaron a Infobae que 2025 no fue un buen año para la industria: “Volvimos a registrar una caída en la producción, después de un 2024 que ya había sido muy malo, con lo cual el sector atraviesa una crisis grande”. Destacaron que producen malta para abastecer al mercado regional, donde la demanda también mostró una merma, pese a que el descenso más marcado se observó en Argentina.

“Para este año intentamos mantener una mirada positiva, sobre todo porque venimos de una base muy baja. En términos de caídas, estamos peor que en 2023. Sentimos que quizás ya tocamos fondo“, expresaron las fuentes.

“Creemos que puede haber algo de crecimiento, aunque vamos a estar muy lejos de recuperar los volúmenes perdidos. Cuando hablamos de optimismo no nos referimos a un rebote del 20%, porque eso va a llevar años. Pero sí pensamos que el 2026 podría cerrar levemente en verde, y no en rojo como viene ocurriendo hasta ahora”, añadieron.

"Sentimos que quizás ya tocamos fondo", expresaron en una reconocida marca de cervezas

En otra de las principales compañías del sector dijeron que cerraron 2024 con una caída interanual del 20% en el volumen producido, y que durante el año pasado no lograron recuperar los niveles previos.

El escenario se agrava por el ingreso de mercadería de contrabando, sobre todo desde Paraguay, Bolivia y Brasil, según aseguraron.

Cervecerías artesanales

Las cervecerías artesanales, lejos del boom de 2017, transitan un escenario complejo que comenzó en 2020 con la pandemia.

Leonardo Ferrari, socio fundador de Antares, remarcó que en los últimos dos años el consumo masivo se contrajo, con desempeños negativos en prácticamente todas las categorías, y que el segmento de bebidas alcohólicas no fue la excepción. De hecho, la consultora Scentia registra desplomes de dos dígitos porcentuales en supermercados.

En el caso de los productores de cerveza artesanal, explicó Ferrari, el impacto fue mayor debido a su fuerte dependencia del canal gastronómico. La caída del poder adquisitivo afectó con más fuerza a bares y restaurantes, lo que perjudicó a aquellos cuyos modelos de negocio se basaban principalmente en proveer a estos establecimientos.

En el caso de los productores de cerveza artesanal, explicó Ferrari, el impacto fue mayor debido a su fuerte dependencia del canal gastronómico (Foto: Christian Heit)

En este marco, el empresario afirmó que, ante el cierre de numerosas cervecerías, profundizaron el proceso de reconversión iniciado durante la pandemia: venta en supermercados y almacenes, con una oferta ampliada que incluye cervezas sin alcohol y sin gluten.

Además, Ferrari señaló: “Con mucha menor rentabilidad, algunas cervecerías se unen y centralizan la producción en un solo lugar para reducir costos”.

Se trata de una tendencia que también identificó Emanuel López, presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA), quien describió que se pasó “del barril a la lata”.

Se pasó del barril a la lata (López)

“Estamos elaborando otras bebidas y ampliando el abanico de productos. Más allá de la cerveza, hoy ofrecemos bebidas fermentadas y no fermentadas, bebidas alcohólicas listas para tomar e incluso distintas opciones sin alcohol que estamos desarrollando para aprovechar la capacidad instalada”, contó.

Sucede que las instalaciones están preparadas para producir alrededor de 200.000 litros mensuales, pero actualmente el volumen promedio no supera los 60.000 litros.

López detalló que su actividad se retrajo más de 20% interanual en 2024 y que el año pasado cayó otro 10 por ciento.

“Muchos colegas de CABA y el Gran Buenos Aires bajaron la persiana, al mismo tiempo que los que permanecemos abiertos enfrentamos aumentos de costos muy por encima de la inflación. Los precios al público subieron por debajo del nivel general, por lo que el margen de ganancia es menor”, indicó el empresario.

Expectativas

Respecto a las expectativas para 2026, López manifestó: “Creo que la contracción del consumo se seguirá profundizando por el ajuste permanente que estamos viviendo y también porque los salarios están desfasados en relación a lo que se incrementó el costo de vida. Hay menos poder adquisitivo para gastos que no son de primera necesidad”.

