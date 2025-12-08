Sueldos versus inflación: las empresas ya definieron cuánto aumentarán en 2026 y surge una tendencia clave

El informe recoge datos de 518 compañías y revela las tendencias de ajustes salariales para 2025 y 2026

En el marco de un escenario económico caracterizado por la volatilidad y la cautela, la consultora Mercer presentó los resultados de la sexta edición de su encuesta Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA), que reúne información sobre las proyecciones salariales y políticas de compensación adoptadas por las compañías líderes para 2025 y 2026.

El relevamiento indica que la mediana de incremento salarial previsto por las empresas para 2026 será del 20%, cifra alineada con el 21% de inflación que los consultores privados anticipan para ese mismo período.

Según el informe, la consulta relevó a 518 empresas de distintos sectores con actividad en el país entre el 17 y 25 de noviembre de 2025. El 47% de las organizaciones ya puso en marcha la planificación salarial para 2026, el 3% solo tomó definiciones para el primer semestre del año y un 26% todavía no comenzó el proceso. El análisis también remarca diferencias entre el comportamiento de subsidiarias internacionales y compañías controladas desde la Argentina: las filiales extranjeras proyectan subas del 30% para 2025, mientras que las empresas nacionales se mueven en torno al 28%, según la mediana de respuestas.

La decisión de acompañar la inflación refleja un abordaje conservador: “El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a ser prudentes, con incrementos que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento”, afirmó Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Su declaración describe la cautela predominante frente a un año donde las previsiones económicas muestran un entorno aún incierto.

¿Subas fragmentadas?

El comportamiento en materia de incrementos sigue bajo un esquema fragmentado. Mientras el 34% de las empresas prevé cerrar 2025 con cuatro aumentos implementados, en 2026 la mayoría espera aplicar dos incrementos en el año (36%), en tanto que un 29% planea realizar cuatro o más subas. Este esquema confirma la tendencia de ajustar las mejoras salariales en tramos para acompañar de manera más precisa la evolución de los precios.

Para 2026, el estudio prevé una estabilización, con subas más cercanas a las variables macroeconómicas proyectadas y alejadas de los picos recientes EFE/Kevin Vélez Guerrero/Archivo

El relevamiento destaca la composición de la muestra: el 66% corresponde a empresas subsidiarias y el resto a casas matrices argentinas. La estructura de las organizaciones participantes muestra una amplia variedad: el 24% emplea a menos de 100 personas y cerca del 20% se sitúa en la franja entre 1.000 y 5.000 empleados. Sectores como Consumo Masivo, High Tech, Ciencias de la Vida, Energía y Servicios encabezan la representación sectorial de la encuesta, concentrando respectivamente el 15%, 13%, 10%, 10% y 9% de la muestra.

En términos de proyecciones para 2025, la mediana del presupuesto anual de incrementos salariales de todas las compañías consultadas alcanza el 30%, valor que coincide con la inflación proyectada de acuerdo con el consenso Latin Focus (29,7%). El relevamiento de Mercer detalla que, dentro del universo encuestado, las ramas industriales con mayores subas previstas son Medios y Entretenimiento, Biotecnología, Dispositivos y equipo médico, Bancos, Farmacéutica y High Tech, todas con incrementos cercanos al 32% anual. El segmento Fintech refleja las menores previsiones, con una mediana de aumento del 26 por ciento.

El 57% de las organizaciones consultadas por Mercer indicó que evalúa los incrementos salariales a partir de una combinación de criterios: referencias de mercado, inflación proyectada y desempeño de los colaboradores. Solo el 16% basa sus decisiones en mediciones de mercado exclusivamente, mientras que el 15% traslada de forma total el impacto de la inflación a sus políticas de aumentos. Además, subsiste una diferencia entre las filiales internacionales y las empresas con casa matriz local: las primeras proyectan una mediana del 30% en sus aumentos, en contraste con el 28% previsto por las segundas.

Mayor previsibilidad

El informe muestra que, luego de dos años marcados por una alta volatilidad en precios y salarios, el panorama tiende hacia una mayor previsibilidad. En 2023 la inflación anual llegó al 211% y en 2024 los incrementos salariales alcanzaron el 118%. Para 2026, el estudio prevé una estabilización, con subas más cercanas a las variables macroeconómicas proyectadas y alejadas de los picos recientes, lo que sugiere un proceso de adaptación de las empresas a un escenario de inflación moderada.

Al analizar el perfil de las empresas relevadas, el informe señala que el universo abarca compañías de todos los tamaños y facturación. Los sectores con una presencia más significativa en el sondeo, aparte de Consumo Masivo y High Tech, incluyen rubros como Ciencias de la Vida, Energía y Servicios. Algunos de ellos, según las proyecciones, asignan incrementos cercanos al 32% en 2025, mientras que otros segmentos, como el de tecnología financiera (Fintech), prevén subas más moderadas.