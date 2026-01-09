Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

Una familia tipo precisó de más de $2,1 millones mensuales para ser de clase media en diciembre de 2025. (Sarah Pabst/Bloomberg)

Una familia que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita ingresos mensuales superiores a $2.128.461,91 para ser considerada de clase media, de acuerdo al informe publicado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) correspondiente a diciembre de 2025.

El análisis toma como referencia un hogar integrado por una pareja de 35 años, ambos con actividad laboral y propietarios de su vivienda, junto a dos hijos varones de 9 y 6 años. El documento detalla además que, para este tipo de familia, el umbral de pobreza definido por la Canasta Básica Total (CBT) es de $1.346.876, mientras que el límite de indigencia, determinado por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), alcanza los 726.569 pesos.

Según el Idecba, estos valores se actualizan mensualmente y reflejan el costo de vida específico de la Ciudad, en un contexto de inflación y variaciones constantes en los precios de bienes y servicios. La segmentación de los ingresos establecida permite distinguir los distintos niveles socioeconómicos. Se considera indigentes a los hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la CBA. Los denominados pobres no indigentes logran cubrir la CBA pero no la CBT.

Por encima de la línea de pobreza se encuentran los llamados no pobres vulnerables, con ingresos que se ubican entre la CBT y la Canasta Total (CT), que para el hogar tipo de referencia se fijó en 1.702.770 pesos.

Casi el 50% de los habitantes de CABA pertenecen a la clase media, según datos oficiales. Photographer: Sarah Pabst/Bloomberg

El segmento identificado como sector medio frágil percibe ingresos que oscilan entre el valor de la CT y hasta 1,25 veces esa cifra ($2.128.461,90). La clase media abarca a quienes obtienen ingresos desde 1,25 hasta cuatro veces la CT, es decir, entre $2.128.461,91 y 6.811.078,11 pesos. Los sectores acomodados superan ese rango.

El Idecba utiliza una metodología implementada en 2008 para definir estas líneas y canastas, con el objetivo de medir la capacidad de los hogares porteños de acceder a un conjunto de bienes y servicios acorde al nivel de vida local.

El 50% de los porteños es de clase media

Durante el tercer trimestre de 2025, el organismo estadístico porteño reportó un aumento en el sector identificado como clase media, que alcanzó a cerca de la mitad de los habitantes. Los segmentos medios constituyen el grupo más amplio y presentaron el mayor crecimiento respecto al año anterior. En la Ciudad, este grupo reúne al 51,4% de los hogares y al 49% de la población, lo que representa unos 707.000 hogares y 1.511.000 personas.

La información oficial indica que, en los últimos doce meses, este sector incrementó su participación en 1,9 puntos porcentuales en cantidad de hogares y en 2,9 puntos en la población. De todas formas, su peso se mantiene más de seis puntos porcentuales por debajo de los niveles registrados en el mismo período de 2017, cuando había llegado al 55,2 por ciento.

El reporte también señala que los sectores acomodados tuvieron un crecimiento más marcado que el de la clase media. La proporción de hogares en este segmento subió 8 puntos porcentuales y la de personas 6,2 puntos, hasta alcanzar el 16,1% de los hogares y el 12,6% de la población de CABA, lo que equivale a unos 221.000 hogares y 389.000 individuos. Este resultado se ubica cerca del máximo histórico de la serie, que fue del 12,9% en 2017.

Entre julio y septiembre de 2025, el 13,7% de los hogares de la Ciudad (188.000) y el 17,3% de sus habitantes (534.000) se encontraban en situación de pobreza. Estas cifras son menores comparadas con el mismo trimestre de 2024, en un contexto en el que los ingresos superaron el ritmo de la inflación.

El relevamiento de Idecba muestra que, en comparación con el año anterior, se registró una baja de 111.000 hogares y 334.000 personas por debajo de la línea de pobreza. El organismo subrayó que este comportamiento corresponde a “la cuarta baja medida en términos interanuales consecutiva”.

En cuanto a la indigencia, afectó al 4% de los hogares (55.000) y al 5,3% de la población (164.000). El organismo estadístico detalló que “Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema (indigencia) se reduce en la comparación interanual, pasando a representar el 29,1% de los hogares con carencias de ingresos y el 30,7% de las personas en esa condición”.