ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 6

ANSES confirma los aumentos de acuerdo al número del IPC del segundo mes previo (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el cronograma de pagos actualizado para enero de 2026, estableciendo días concretos de cobro para cada prestación según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Durante este mes, quienes reciben jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios previsionales encuentran fechas diferenciadas, diseñadas para distribuir la atención en bancos y facilitar la organización de los trámites. Quienes cuenten con asignaciones podrán hallar las fechas del primer mes del año en la web oficial de la administración.

Como parte de las medidas, la entidad dispuso incrementos en los haberes y asignaciones, aplicando ajustes automáticos conforme a la variación de precios y la normativa vigente. Los beneficiarios recibirán incrementos en los planes de acuerdo con el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes previo. El esquema de pagos escalonado busca evitar aglomeraciones y brindar previsibilidad a miles de beneficiarios en todo el territorio nacional. De este modo, se conoció el calendario de pago correspondiente a quienes cuenten con terminación del DNI en 6.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios con la terminación del documento en 6 accederán al pago mensual el lunes 19. Luego de conocerse el dato inflacionario del mes de noviembre, el haber será de $349.303,33. Asimismo, confirmaron el pago de un bono extraordinario de $70.000, lo que aumenta el monto total a $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El pago de esta prestación para personas con DNI finalizado en 6 se llevará a cabo el miércoles 28, al igual que beneficiarios con terminación en 7. El pago será de $2.350.453,71 sin ninguna suma adicional, correspondiente únicamente a beneficiarios que no superen el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes acceden a la AUH y su documentación termine en 6, cobrarán el lunes 19. Tras confirmarse el aumento, el pago será de $125.529,58 por hijo y $408.697,46 en caso de hijo con discapacidad.

Asignación Por Embarazo

Beneficiarias cobrarán el plan social el martes 20. Con el número confirmado del IPC, el monto asciende hasta los $118.454,32. No obstante, ANSES retiene $94.763,46 (corresponde al 20%) hasta que se presente la libreta oficial.

El calendario completo del pago de las asignaciones se puede hallar en la web de ANSES (ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Tanto los documentos con terminación en 6 como en 7, accederán al pago el lunes 19. El monto vigente se ajusta cada mes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la normativa oficial.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

En este caso, los beneficiarios de esta prestación no cuentan con un día específico para la acreditación del dinero. El dinero se cobrará, para todos los DNI, entre el 12 de enero y el 12 de febrero. Los valores se fijan según la prestación y se ajustan por movilidad mensual.

Pensiones No Contributivas

Personas con documentos terminados en 6 y 7 recibirán sus haberes el miércoles 14. El valor mínimo en enero se sitúa en $244.523,04 y beneficiarios podrán contar con el pago de un bono extraordinario de $70.000. Así, el total a acreditar será de $314.523,04.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Al igual que las asignaciones de pago único, no existe una fecha pautada, sino que podrá pagarse entre el 9 de enero y el 12 de febrero. Los montos vigentes se actualizan según la normativa en curso para cada periodo.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Para el Plan 1, el pago será el martes 27, mientras que los otros beneficiarios podrán recibir el dinero del 6 al 12 de enero, sin fecha exacta. Las prestaciones y sus respectivos incrementos se acreditarán conforme al mecanismo de movilidad mensual.