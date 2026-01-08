Los 7 trucos para optimizar el uso del aire acondicionado en verano

La selección de aire acondicionado eficiente con etiqueta clase A permite un notable ahorro eléctrico durante el verano - (Canva)

El aumento de las temperaturas y la frecuencia con la que se utilizan artefactos eléctricos durante los meses más cálidos impactan de forma directa en la economía de los hogares.

Según EDEMOR, la eficiencia energética se volvió un eje central para quienes buscan reducir el costo de la electricidad y cuidar los recursos. La Universidad de Talca advierte que el uso inadecuado del aire acondicionado puede no solo incrementar el gasto, sino también afectar la salud y la calidad del aire interior.

Por eso, optimizar el uso del aire acondicionado resulta fundamental para un verano más sustentable y seguro.

Ajustar la temperatura a 24 °C en refrigeración y 22 °C en calefacción favorece el consumo equilibrado y previene molestias físicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo optimizar el uso del aire acondicionado: los 7 trucos claves

Seleccionar equipos eficientes: según EDENOR, la compra de aire acondicionado con etiqueta de eficiencia energética clase A o superior permite un ahorro considerable en el consumo de electricidad. Este etiquetado oficial indica qué equipos utilizan menos energía para lograr la misma prestación, lo que impacta de manera directa en la factura mensual. Además, los sistemas tipo split, recomendados por María Luisa del Campo, directora del Centro Tecnológico Kipus de la Universidad de Talca, resultan más efectivos porque permiten renovar el aire al contar con unidades internas y externas. Configurar la temperatura adecuada: ajustar el termostato a 24 °C (75,2 ℉) en modo refrigeración y 22 °C (71,6 ℉) en modo calefacción favorece un consumo equilibrado. Según EDEMOR, modificar la temperatura en solo un grado puede reducir el consumo hasta en un 8 %. La profesora Del Campo, en declaraciones recogidas por la universidad, advirtió que “las temperaturas ideales oscilan entre 23 °C y 24 °C”, ya que valores más bajos elevan el gasto y pueden provocar molestias físicas. Mantener el equipo y sus filtros limpios: el mantenimiento regular resulta fundamental para el óptimo rendimiento del aire acondicionado. EDEMOR recomienda limpiar los filtros periódicamente para evitar la acumulación de polvo, que puede reducir la eficiencia y aumentar el consumo eléctrico. Un filtro limpio también contribuye a preservar la calidad del aire en el ambiente. Aislar puertas y ventanas: instalar burletes en puertas y ventanas evita la entrada de aire caliente o frío desde el exterior, según informó EDEMOR. Esta medida impide que el aire acondicionado trabaje de más para mantener la temperatura deseada. La profesora Del Campo resaltó que sellar los bordes y grietas en aberturas y cerramientos ayuda a conservar el clima interior sin desperdiciar energía. Proteger el hogar del sol y mejorar el aislamiento: incorporar aislamiento térmico en techos y paredes puede generar un ahorro de entre el 15 % y el 20 % en climatización, según cifras proporcionadas por EDEMOR. Utilizar cortinas, toldos, aleros o celosías en las ventanas y optar por colores claros en techos y paredes exteriores ayuda a reflejar la radiación solar y a limitar el aumento de la temperatura interna. Del Campo aconsejó instalar sistemas de protección solar preferentemente en el exterior de las ventanas, ya que el vidrio transmite hasta el 80 % del calor. Ventilar de forma controlada: la Universidad de Talca advierte que la acumulación de dióxido de carbono y la falta de oxigenación pueden afectar la salud en ambientes cerrados. Por eso, la profesora Del Campo recomendó mantener una ventana levemente abierta mientras el equipo está encendido o, en su defecto, apagar el aire acondicionado y ventilar por cinco minutos cada cierto tiempo. Esta práctica permite renovar el aire sin perder toda la climatización lograda. Utilizar funciones de ahorro y alternar con ventiladores: activar la función “sleep” o “modo sueño” durante la noche permite que el aire acondicionado ajuste la temperatura y se apague automáticamente, lo que facilita el descanso y reduce el gasto energético, según EDEMOR. Además, en los días menos calurosos, un ventilador puede cumplir la función de refrescar el ambiente con un consumo mucho menor. La Universidad de Talca remarcó que el aire acondicionado en modo calor es más eficiente que una estufa eléctrica o caloventor.

Mantener filtros limpios en el aire acondicionado mejora la calidad del aire interior y reduce el consumo energético - (Canva)

Cuál es la temperatura ideal para el uso del aire acondicionado

El ajuste preciso de la temperatura no solo optimiza el consumo, sino que previene problemas de salud derivados de los cambios bruscos. EDEMOR recomienda mantener el termostato entre 23 °C y 24 °C (73,4 y 75,2 ℉) para refrigeración, y en 22 °C (71,6 ℉) para calefacción. La profesora Del Campo explicó que evitar temperaturas extremas, como 17 °C o 34 °C, ayuda a reducir el riesgo de desequilibrios y enfermedades.

Durante las horas de mayor exposición solar, entre las 10:00 y las 16:00, EDEMOR aconseja mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de aire caliente, mientras que por la noche se recomienda abrirlas para ventilar naturalmente. Sellar la vivienda y cubrir eficazmente las ventanas, especialmente desde el exterior, limita la entrada de calor y disminuye la carga sobre el equipo de aire acondicionado.

Sellar puertas y ventanas con burletes evita filtraciones y contribuye a que el aire acondicionado funcione con mayor eficiencia energética - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua también se vuelve relevante durante el verano. Del Campo sugiere que cada persona debe ingerir más de un litro y medio de agua por día para mantenerse hidratada, especialmente en ambientes climatizados.

La consulta de simuladores de consumo, como los que ofrece EDEMOR, permite estimar el gasto según el uso de cada electrodoméstico y anticipar la factura eléctrica. De este modo, la combinación de tecnología eficiente, mantenimiento adecuado, hábitos de ventilación y el ajuste correcto de la temperatura garantiza un verano más confortable, sustentable y económico.