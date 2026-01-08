Jornada financiera: rebotaron las acciones mientras el Tesoro inició el proceso de pago de deuda

Los activos argentinos se recompusieron después de dos ruedas muy bajistas.

En la antesala del pago de deuda externa, las acciones encontraron un piso este jueves y tras un arranque negativo rebotaron en la plaza local y en el exterior. Así el S&P Merval porteño parece marcar una resistencia en los 3 millones de puntos en pesos y los USD 2.000 en “contado con liquidación”.

Más estabilizados venían los bonos soberanos, que cedieron un leve 0,2% esta rueda, con un riesgo país que avanzaba seis unidades para la Argentina en los 579 puntos básicos.

El Tesoro comenzó a cancelar parte de los vencimientos de esta semana: fueron unos USD 2.500 millones por amortización e intereses de Globales que se acreditaron en el exterior. Este viernes corresponderá el pago de otros USD 1.700 millones a tenedores de Bonares, con ley local.

En el mercado de cambios subió el dólar mayorista, para cortar una serie de tres bajas consecutivas, mientras que el Banco Central volvió a estar presente en la plaza con compras de contado.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió 2% a 3.074.880 puntos. El panel de acciones líderes anota una suba marginal en el balance de enero.

“Tras el pago del 9 de enero, donde se evaluará especialmente el nivel de reinversión de fondos, la atención se focaliza actualmente en el avance parlamentario de la reforma laboral, la actividad económica y la marcha del programa de compra de dólares del BCRA, ya que se convierten en ingredientes centrales para seguir mejorando la confianza de los inversores locales y externos”, evaluó el economista Gustavo Ber.

Para los expertos de Adcap Grupo Financiero, “un bajo pass-through cambiario parece estar explicado más por el anclaje fiscal y la desaceleración económica", a la vez que “un objetivo de acumulación de reservas por USD 10.000 millones parece alcanzable”.

El dólar al público finalizó sin variantes este jueves, a $1.485 para la compra en el Banco Nación y redujo a solo cinco pesos la suba anotada en enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta.

El dólar mayorista subió cuatro pesos o 0,3%, a $1.464, con un importante monto operado en el segmento de contado de USD 556,5 millones (USD 118 millones o 26,9% más que el miércoles).

"La divisa abrió la jornada en $1.463, levemente por encima del cierre previo, y desde el inicio operó con presión bajista hasta marcar mínimos intradiarios en $1.457. Con escasa demanda, se sostuvo en esa zona hasta pasado el mediodía, cuando repentinamente recuperó terreno y volvió a la zona de $1.460, donde logró estabilizarse. Recién sobre el cierre, el dólar escaló algunos puntos más y finalizó la rueda en $1.464. El volumen de operaciones se recuperó un 25% respecto de la jornada anterior y totalizó USD 550 millones. El tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA, calculado en base al promedio de las operaciones cursadas durante el día, fue de $1.459,58″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El régimen de bandas cambiarias del BCRA, que desde 2026 actualiza en base a la inflación, marcó un limite superior de $ 1.536,35, que dejó al tipo de cambio oficial a $72,35 o 4,9% de ese techo.

El Banco Central compró USD 62 millones en el mercado, el 11,1% de la oferta, para acumular en las últimas cuatro ruedas un saldo neto de 175 millones de dólares.

Por otra parte, el Tesoro pagó unos USD 2.500 millones correspondientes a capital e intereses de bonos Globales, con ley de Nueva York. Dado que a la vez se acreditaron USD 3.000 millones del REPO con bancos internacionales, las reservas del BCRA aumentaron en USD 541 millones, a USD 44.781 millones, un nuevo máximo desde el 5 de enero de 2023.

“Un REPO es un mecanismo de financiación garantizado con activos -en este caso títulos de deuda-, que suele ser de corto plazo y por importes más bien bajos vistos desde la perspectiva de una línea de crédito a nivel internacional. Su propósito podría resumirse como un ‘puente de liquidez’. Es decir, no busca ser una línea de crédito de largo plazo sino más bien un ‘parche’ que permita resolver una situación que afronte el acreedor dentro de su calendario de pagos”, explicó Brian Torchia, Gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores.

Las paridades financieras operaron casi sin variación, con un dólar MEP a $1.495,47 (-0,1%) y el “contado con liquidación” -el más caro de todos- a $$1.534,78 (+0,1%), con una brecha de 71 pesos o 4,8% respecto del oficial y al filo del techo de las bandas cambiarias oficiales.

Los contratos de dólar futuro terminaron dispares, con leves subas en las posturas a menor plazo y en baja a partir de junio 2026, con un escaso monto de negocios equivalente a USD 536,4 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. El contrato más operado volvió a ser el de enero, que terminó con suba marginal de 50 centavos o 0,03%, a 1.487 pesos.

La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. La divisa informal regresó a su precio más bajo desde el 23 de diciembre, mientras que en el primer tramo de enero anota un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.