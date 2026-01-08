Economía

El Gobierno hizo cambios en la Aduana de Ezeiza y designó una nueva conducción del área

El nuevo responsable del sector será Gustavo Mariezcurrena, quien responde al titular de ARCA Andrés Vázquez

El control aduanero en el principal aeropuerto del país estará a cargo de nuevos funcionarios

Tras los recientes cambios en la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo decidió la renovación total de la cúpula de la Aduana de Ezeiza. La medida implicó la designación de una serie de funcionarios que responden a Andrés Vázquez, quien desde el 15 de diciembre pasado reemplazó a Juan Pazo al frente de ARCA tras su paso por la Dirección General Impositiva (DGI).

Mediante una disposición formalizada el 6 de enero, ARCA designó como nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero a Gustavo Mariezcurrena. El funcionario, alineado con Vázquez, tendrá a su cargo la gestión aduanera de la principal estación aeroportuaria del país.

Asimismo, la resolución de ARCA también formalizó la designación de otros funcionarios con funciones cruciales en la supervisión aduanera en Ezeiza. Martín Currao fue nombrado jefe de Control y Fiscalización Operativa. Quien ocupaba ese cargo hasta ahora era Nicolás Vélis, quien fue promovido y secundará en el Departamento Operacional Aduanero de Ezeiza a Mariezcurrena.

Otras modificaciones fueron la designación de Alejandra Rodríguez a cargo del área de Control de Pista, en la que reemplazará a Gabriel Massimino, y de Martín Arias como nuevo encargado de Control de Equipaje, quien sustituirá a Oscar Atilio Conti.

Mediante la misma medida, quedaron relegados a otras tareas los funcionarios Salvador Rosselli, hasta ahora a cargo de la Jefatura de Fiscalización y Operativa Aduanera, y Rita Carolina Beker, quien “ha prestado su expresa conformidad para cumplir funciones de menor jerarquía” según se mencionó en los fundamentos de la disposición de ARCA.

La resolución está firmada por la directora del área de recursos humanos de ARCA, Guadalupe González Sanguinetti. En su texto se destaca que la normativa Actual otorga a la conducción de la agencia tributaria las facultades para “organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, siendo competencia de la misma la evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio de dichas atribuciones y/o facultades discrecionales”.

La nueva conformación del área de control aduanero en Ezeiza, de esta forma, responde a la gestión de Vázquez, quien fue designado por el Gobierno al frente de ARCA tras la decisión de Juan Pazo de presentar su renuncia para volver a desempeñarse en el sector privado.

El ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo señaló al anunciar la llegada de Vázquez al cargo que su designación debe ser considerada “como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”.

Vázquez tiene con una extensa trayectoria en el sector fiscal. A lo largo de su carrera, el flamante director del ARCA se destacó por su formación académica, con títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero. Además, Vázquez cuenta con una sólida formación en el ámbito internacional.

En reemplazo de Vázquez en la DGI fue nombrado Mariano Mengochea, un funcionario que venía de trabajar en línea con él ya que había ocupado el cargo de subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas, desde octubre del año pasado. Como parte de sus tareas, Mengochea se ocupaba de secundar al Director General en la ejecución y coordinación de las acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, con una especial relevancia dentro de la estructura del ARCA.

