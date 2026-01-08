Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más vendidos del mercado argentino

El precio promedio de los autos más vendidos de Argentina es casi $40.000.000. Cuánto cuestan los 10 modelos de mayor demanda.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la publicación de las listas de precios de Renault y Volkswagen, finalmente este miércoles todas las automotrices argentinas dieron a conocer sus planes comerciales para el primer mes 2026, en el que el aumento promedio de precios quedó en el 1% entre todas las marcas con plantas en la Argentina, con marcas que superaron el 2% y otras que mantuvieron sin alteraciones sus listas de precios de diciembre.

Sin embargo, lo que no había pasado en los últimos dos años fue que una marca decidiera bajar el precio de casi todos sus modelos entre un 1,4% y un 4,8%. Ese fue el caso de Renault, que primero sorprendió al reducir un 3% el precio del auto más barato del mercado, el Renault Kwid, pero luego confirmó esa decisión con la baja de Sandero, Stepway, Logan, Duster y Orocho entre un 3% y un 4,2%, Kangoo entre el 1,4 y el 4,8%, Master entre el 4% y el 4,8% y Arkana un 3,9 por ciento.

El promedio de reducción de precios de la marca fue del 0,9%, algo inédito en los últimos años, y los únicos modelos que no bajaron fueron las pick-up Alaskan, que se mantuvieron sin cambios respecto de diciembre, mientras que los modelos eléctricos y el nuevo Koleos subieron un 0,3 por ciento.

El Renault Kwid bajó de precio un 3% en enero

En contraposición, Volkswagen fue por el camino inverso, el de subir el precio de todos sus modelos uniformemente un 2%, y mantener su política de apostar por sus famosos descuentos oficiales cercanos al 25% para ventas de contado o financiadas. Así, las tres marcas que mayores incrementos aplicaron fueron Toyota con el 2,1%, Volkswagen con el 2%, y Mercedes-Benz que remarcó en promedio un 3,1% después de haber tenido precios congelados entre junio y noviembre.

Las marcas que no aumentaron sus precios fueron Honda y Nissan, y las que lo hicieron con incrementos de hasta el 1% fueron Peugeot, Citroën y RAM, un 0,8%, y Ford y Fiat con 1%.

Como se pudo comprobar a lo largo de los últimos dos años, los autos más vendidos del mercado no son los modelos de menor precio, sino una combinación casi idéntica de estos hatchback y sedanes, SUVs y pick-up medianas. De hecho, el precio promedio de los 10 autos con mayor volumen de ventas del último año fue cercano a los $40.000.000, muy por encima de la franja baja del mercado.

Con el reordenamiento de precios de enero, vale tomar en cuenta cuánto cuestan los 10 autos más vendidos de noviembre y diciembre, meses en los cuales ya no se encuentran algunos modelos que bajaron sus ventas en la parte final del año y entraron otros que serán protagonistas en 2026.

Toyota Hulix, por 20mo año la pick-up más vendida del mercado

1. Toyota Hilux: $48.405.000

La pick-up argentina más vendida de los últimos 20 años tiene 18 versiones entre cabina simple chasis, cabina simple con caja, cabina doble 4x2 y 4x4, motores 2.4 y 2.8 litros, y transmisiones manuales y automáticas. Todas las versiones se fabrican en la planta de Zárate, con la opción de chasis como la más barata y un precio de $39.832.000 , mientras que la gama de doble cabina tiene una versión base en $48.405.000 y la más equipada que se vende en $87.661.000.

Ford Ranger, ahora con 10 versiones, se afirmó como la segunda camioneta del mercado

2. Ford Ranger: $50.458.100

En diciembre fue el segundo vehículo más vendido en Argentina, aunque con la mitad del volumen de Hilux que duplicó a todos los competidores. Ranger es el único producto fabricado en Argentina por Ford. Desde diciembre tiene 10 versiones todas doble cabina al incorporar la XLT V6. La gama comienza con una 4x2 caja manual y motor 2.0 litros turbodiésel de $50.458.100 y llegan hasta la LTD+ V6 con un precio de $88.093.590.

Volkswagen Tera, el B-SUV de reciente llegada al mercado, importado de Brasil

3. Volkswagen Tera: $36.391.350

Esta fue la gran novedad del año para el mercado argentino, ya que es el SUV más accesible de una marca que tiene en esta categoría de autos su fuerte con una oferta de 5 modelos distintos. El VW Tera se empezó a vender en septiembre y rápidamente entró en el Top 10 de los modelos más vendidos. Se importa desde Brasil con 4 versiones, que van desde los $36.391.350 hasta los $46.284.900.

Peugeot 208, el auto particular de mejores ventas en la parte final del año

4. Peugeot 208: $31.140.000

Es el auto compacto de uso particular que más vendió en la parte final del año, aunque su volumen es similar al del Fiat Cronos, con el que se alternan como el vehículo de fabricación nacional más vendido de la categoría. El 208 tiene cinco versiones, tres con motor aspirado y dos con motor turbo, y dos con caja manual y tres con automática. La versión de entrada cuesta $31.140.000 y la de mayor equipamiento $43.090.000.

Fiat Cronos, el auto compacto argentino más vendido de 2025, quedó en tercer lugar absoluto detrás de Hilux y Yaris

5. Fiat Cronos: $30.960.000

Este es el otro auto de fabricación nacional como más ventas en el mercado. El Cronos se produce en la planta cordobesa de Stellantis y tiene cuatro versiones, todas con el mismo motor pero con dos opciones de caja, manual para las dos versiones de acceso y automática CVT para las dos de mayor equipamiento. Los precios arrancan en $30.960.000 y llegan hasta $38.590.000.

Ford Territory, con la llegada de la versión híbrida entró al Top 10 desde septiembre

6. Ford Territory: $50.114.800

Es el auto fabricado en China de mayor volumen de ventas en Argentina. Con la incorporación de la versión híbrida en noviembre, se completó la gama que consta de tres versiones, dos nafteras y una híbrida. Desde septiembre entró entre los diez modelos más vendidos del mercado y en diciembre quedó en el Top 5. La versión más barata cuesta $50.114.800 y la más cara $58.367.200.

El Toyota Yaris fue el auto que lideró las ventas totales de 0 km hasta el último mes del año pasado

7. Toyota Yaris: $33.285.000

Hasta noviembre, el Toyota Yaris era el auto que lideraba las ventas del mercado argentino rompiendo la hegemonía de la industria nacional como líder de patentamientos desde 2018. El Yaris se fabrica en Brasil y justamente por ese motivo perdió el liderazgo a finales de año, ya que un temporal destruyó la planta de motores de Porto Feliz en septiembre y el vehículo dejó de fabricarse desde entonces, con lo que se vendió sólo el stock de unidades producidas. Son tres versiones, todas con el motor 1.5 aspirado y caja automática CVT, que arrancan en $33.285.000 y llegan hasta los $39.763.000.

El VW Polo ya no es el auto más barato de la marca, pero se mantiene en el Top 10 incluso por delante de Amarok en varios meses

8. Volkswagen Polo: $37.195.550

El clásico hatchback de Volkswagen dejó de ser el auto más barato de la marca con la aparición del nuevo Tera, que estratégicamente fue posicionado debajo de la gama Polo en su versión de acceso. Este compacto se produce en Brasil y se vende en tres versiones ya que la GTS, la de más alta gama, desapareció del mercado en noviembre. El Polo Track es el modelo más accesible y el único con caja manual, y tiene un precio de $37.195.550, en tanto el Highline se vende en $46.872.900.

La pick-up VW Amarok bajó levemente sus ventas en noviembre y diciembre y comienza su año final en el mercado

9. Volkswagen Amarok: $58.255.550

Aunque fue un modelo que habitó el Top 5 durante los últimos años, la proximidad con su fin de ciclo y su precio han decantado en una caída del volumen de ventas en los últimos meses de 2025. La nueva generación de Amarok llegará recién en 2027, por lo cual el desempeño de ventas de la actual versión es todo un desafío para la marca. Se fabrica en Argentina con 11 versiones de cabina doble que combinan 4x2 y 4x4, motor 2.0 litros y V6 3.0 litros, ambos turbodiésel y los precios tienen un piso de $58.255.550 y un techo de $105.156.800, lo que la transforma en el auto nacional más caro del mercado.

El Chevrolet Tracker es el mejor SUV de fabricación nacional en ventas del mercado

10. Chevrolet Tracker: $39.159.900

Este es el otro SUV de mayor venta en los meses finales del año y el mejor SUV de fabricación nacional. General Motors fabrica las 4 versiones en su planta de Alvear, Santa Fe, donde sólo se produce este modelo. El Tracker tiene en todas sus versiones el mismo motor 1.2 turbo y todas las versiones cuentan con caja automática CVT. El modelo más accesible tiene un precio de $39.159.900 y el de mayor equipamiento $49.058.900.