Qué es un préstamo Repo y qué exigencias puede representar para la Argentina

El Banco Central informó la obtención de un préstamo Repo por USD 3.000 millones, acordado con un consorcio de seis bancos internacionales, a un plazo de un año y con una tasa anual del 7,4%. La operación se concretó en vísperas del pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones, previsto para el viernes 9.

Según el comunicado oficial, la transacción se realizó por el monto total licitado, con una tasa equivalente a la SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos.

La autoridad monetaria precisó que recibió ofertas por USD 4.400 millones, superando en 50% el monto adjudicado, pero decidió mantener el tope licitado en función de las proyecciones sobre reservas internacionales.

Las operaciones conocidas como repos o acuerdos de recompra son un instrumento financiero clave en los mercados globales. Un repo con bancos internacionales consiste en que una entidad, como un banco o un gobierno, vende de manera temporal valores o activos financieros a una institución bancaria extranjera, comprometiéndose a recomprarlos en una fecha establecida y a un precio previamente acordado.

En este tipo de operaciones, la entidad que requiere liquidez entrega títulos —como bonos gubernamentales o instrumentos de deuda— a un banco internacional a cambio de efectivo. El acuerdo incluye la obligación de que esos activos sean recomprados después de un plazo determinado, pagando una suma superior al monto inicial. Esa diferencia entre el valor inicial y el final determina una tasa de interés que representa el costo del financiamiento.

Los bancos internacionales participan en estos contratos para facilitar el acceso a fondos en diferentes monedas y mercados. Estas operaciones son habituales en centros financieros internacionales, donde las instituciones buscan diversificar sus fuentes de financiamiento y gestionar la liquidez de manera eficiente.

Los repos con bancos internacionales ofrecen ventajas como un bajo riesgo crediticio, ya que los activos vendidos actúan como garantía, y una gran flexibilidad en plazos y montos.

Existen riesgos asociados, como la posible variación en el valor de los activos utilizados como garantía y el riesgo de incumplimiento por alguna de las partes involucradas. En situaciones de inestabilidad financiera, los precios de los bonos pueden fluctuar, lo que puede afectar la seguridad del acuerdo.

En este caso, a cambio de los fondos obtenidos, la Argentina entrega a las entidades financieras una serie de bonos como garantía, con el compromiso de recomprarlos posteriormente a un precio previamente pactado. En esta operación, el BCRA recurrió a los Bonares 2035 y 2038, títulos en dólares bajo legislación argentina, para estructurar el crédito garantizado.

Para viabilizar la operación, en la última semana de diciembre el Ministerio de Economía instrumentó un canje de bonos con el Banco Central. En ese marco, el Tesoro entregó los Bonares 2035 y 2038 al BCRA a cambio de bonos en pesos ajustados por inflación, anticipando así el movimiento que finalmente pudo concretarse.

De todos modos, analistas advierten que esta operación puede implicar riesgos por la necesidad de reponer garantías si el valor de los bonos cae, y no ofrecen certezas sobre el pago del resto de los vencimientos de deuda de 2026, que ascienden a 18.000 millones.

De acuerdo con cifras oficiales, del total de USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero, USD 2.567 millones corresponden a bonos Globales —USD 1.524 millones en concepto de capital y USD 1.043 millones de intereses—, mientras que los USD 1.649 millones restantes se explican por vencimientos de Bonares, con USD 1.187 millones de capital y USD 462 millones de intereses.

Dado que la obligación de pago recae sobre el Tesoro, mientras que los fondos del préstamo Repo ingresarán al Banco Central, se instrumentará un mecanismo para que el Tesoro obtenga esos dólares y pueda afrontar el vencimiento.