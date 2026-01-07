El crédito en pesos repuntó en el cierre del 2025: qué líneas impulsaron la mejora y cuánto crecieron en el año

El crédito en pesos mostró una recuperación en el cierre de 2025, con un desempeño dispar entre empresas y familias (Franco Fafasuli)

El crédito en pesos al sector privado mostró una recuperación en el cierre de 2025, luego de la contracción registrada en noviembre. En diciembre, los préstamos en moneda local crecieron tanto en la medición mensual como en el acumulado anual, con un desempeño explicado principalmente por el financiamiento a empresas, mientras que el crédito a las familias exhibió un comportamiento más heterogéneo.

De acuerdo con un informe de la consultora Equilibra, en diciembre el financiamiento al sector privado en moneda local trepó 1,8% en términos reales y sin estacionalidad, impulsado “exclusivamente por los préstamos a empresas (+5,6% real desestacionalizado)”. Según la consultora, este desempeño obedeció a una mayor necesidad de financiamiento de corto plazo por parte de las firmas y a un marcado recorte de tasas de interés. En particular, señaló que “el fuerte recorte de tasas (especialmente en adelantos: -4,6 puntos porcentuales en el último bimestre) explicó el dinamismo”.

Un relevamiento de LCG mostró un resultado consistente, aunque con una medición algo más moderada. Según esta firma de análisis macroeconómico, los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,4% mensual real en diciembre, asumiendo una inflación del 2,5% para el mes, luego de la caída de 0,5% real registrada en noviembre. En términos interanuales, el stock de préstamos en moneda local acumuló un aumento real de 31,9% durante 2025.

Tras la baja de tasas, los créditos a empresas repuntaron en Argentina (Freepik)

El impulso de los préstamos a empresas

Tanto Equilibra como LCG coincidieron en señalar que el principal motor del repunte fue el financiamiento a empresas. El reporte de LCG indicó que los préstamos a firmas crecieron 3,1% mensual real en diciembre, y aportaron 1,2 puntos porcentuales a la variación general del crédito en pesos.

Este comportamiento se dio en un contexto de recomposición del crédito productivo, asociado al financiamiento de capital de trabajo. Desde Equilibra remarcaron que el aumento respondió a una mayor demanda de financiamiento de corto plazo y a condiciones financieras más favorables. En ese sentido, la consultora explicó que el descenso de las tasas de interés tuvo un impacto directo en líneas como los adelantos en cuenta corriente, que registraron una baja acumulada de 4,6 puntos porcentuales en el último bimestre del año.

El informe de LCG detalló además que, dentro de las líneas que contribuyeron al crecimiento mensual, los préstamos con garantía real y los destinados al consumo tuvieron una incidencia similar en el total, aunque con dinámicas internas diferentes.

Hipotecarios al alza y prendarios en baja

Dentro de los préstamos con garantía real, LCG destacó que el crecimiento se explicó exclusivamente por el desempeño de los créditos hipotecarios. En diciembre, esta línea registró un aumento de 2,6% mensual real, mientras que los préstamos prendarios mostraron una caída de 1,9% real.

Equilibra presentó un diagnóstico alineado, aunque enfocado en el crédito a las familias. Según su informe, los préstamos en pesos a los hogares cayeron 0,2% real desestacionalizado en diciembre, pese a que los créditos para la adquisición de bienes durables crecieron 0,7% real desestacionalizado. En este segmento, se destacó particularmente el avance de las líneas hipotecarias, que subieron 3% real desestacionalizado en el último mes del año.

El uso de tarjetas de crédito aumentó en el cierre del 2025.

Consumo: tarjetas en alza y personales en retroceso

El crédito al consumo mostró señales mixtas en el cierre de 2025. De acuerdo con LCG, los préstamos en este segmento crecieron apenas 0,1% mensual real en diciembre. Este resultado fue producto de una suba de 1,2% real en las tarjetas de crédito, parcialmente compensada por una caída de 1% real en los préstamos personales.

Equilibra aportó una lectura similar, aunque con una baja algo más pronunciada en el agregado: el crédito al consumo para las familias se contrajo 0,4% real desestacionalizado, con una fuerte caída en los préstamos personales (-1,2% real desestacionalizado) que no logró ser compensada por la leve expansión de las tarjetas (+0,2% real desestacionalizado).

A la vez, señalaron que este comportamiento “indicaría una mayor cautela en los gastos de los hogares y/o en el otorgamiento de crédito por parte de los bancos”, en un contexto marcado por el deterioro de la calidad crediticia. En esa línea, recordaron que la morosidad mostró un incremento sostenido a lo largo de 2025 y que en octubre alcanzó un récord de 7,8%.

En el balance anual, LCG destacó que el stock de préstamos en pesos al sector privado alcanzó en 2025 el 10,6% del PBI, lo que implicó un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto de 2024. Según el informe, se trata del nivel más elevado desde 2018, aunque aún bajo en términos históricos. El mismo diagnóstico se mantiene al considerar el crédito total, incluyendo los préstamos en dólares.

Qué pasó con los préstamos en dólares

Si bien el foco del cierre de 2025 estuvo puesto en el crédito en pesos, ambos informes también analizaron la evolución de los préstamos en moneda extranjera. Equilibra indicó que, pese a haber acumulado un fuerte incremento a lo largo del año (+60% desestacionalizado en 2025), en diciembre los créditos en dólares al sector privado cayeron 0,3% desestacionalizado, marcando el tercer mes consecutivo de baja.

En diciembre, los préstamos en dólares al sector privado cayeron 0,3% real desestacionalizado. REUTERS/Marcos Brindicci

Según la consultora, la elevada volatilidad cambiaria de octubre y las fuertes colocaciones de obligaciones negociables en moneda dura luego de las elecciones redujeron los préstamos en dólares durante el último trimestre del año, con una caída acumulada de 4,3% desestacionalizado.

LCG, en tanto, informó que en diciembre el stock de préstamos en dólares aumentó USD 171 millones, compensando parcialmente las caídas de USD 149 millones en noviembre y USD 426 millones en octubre, y cerró el año en USD 18.473 millones.

En el segmento de familias, Equilibra señaló que el crédito en dólares mostró un crecimiento en los últimos meses de 2025, aunque con menor intensidad en diciembre (+0,2% desestacionalizado), explicado por una caída del gasto en dólares con tarjetas de crédito (-1,1% desestacionalizado).

En conjunto, los datos de Equilibra y LCG mostraron que el repunte del crédito en pesos en el cierre de 2025 se basó en el financiamiento a empresas, con un aporte relevante de los créditos hipotecarios, mientras que el consumo de los hogares y el crédito en dólares cerraron el año con señales más moderadas.