A siete meses de su fin, qué proyectos ingresaron al RIGI, cuánto dinero proyectan invertir y qué impacto tendrán en la economía

El régimen fue diseñado para atraer grandes inversiones de largo plazo mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

A siete meses de su finalización formal, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ya permite trazar un balance en términos de proyectos ingresados, montos comprometidos y sectores alcanzados. Desde su implementación, el esquema concentró iniciativas de gran escala vinculadas principalmente a la minería, la energía y la industria, con anuncios oficiales que totalizan inversiones por alrededor de USD 25.000 millones. En un contexto marcado por la necesidad de atraer capitales de largo plazo y reforzar el ingreso de divisas, el régimen se convirtió en uno de los principales instrumentos de la política económica.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, son diez los proyectos que ingresaron formalmente al RIGI hasta el momento. Se trata de iniciativas que superan el umbral mínimo exigido por el régimen y que se distribuyen en distintas provincias, con una fuerte presencia del sector minero. En todos los anuncios oficiales, el Ejecutivo destacó el impacto potencial sobre la inversión, las exportaciones y el empleo.

Proyectos ingresados y características principales

Uno de los hitos más relevantes fue el ingreso al RIGI del proyecto Vicuña, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan. Impulsado por un consorcio internacional del sector minero, se trata de la mayor inversión extranjera minera anunciada en la historia argentina, con un plan de desembolsos de varios miles de millones de dólares (USD 2.000 millones en los primeros dos años). El proyecto está orientado a la producción de cobre, oro y plata, con un perfil marcadamente exportador y un horizonte de desarrollo de largo plazo, que incluye una extensa etapa de construcción y posterior operación.

Al anunciar su ingreso al régimen, desde el sector empresario destacaron que el acceso al RIGI resulta determinante para viabilizar inversiones de esta magnitud. Desde el Gobierno, en tanto, afirmaron que el régimen apunta a generar condiciones estables para atraer proyectos de gran escala que requieren reglas claras y horizontes de planificación de varias décadas.

Los proyectos vinculados al litio, el cobre y otros minerales concentran la mayor parte de los montos comprometidos (ComexPerú)

Otro de los anuncios destacados fue el ingreso al RIGI del proyecto Los Azules, un emprendimiento de cobre ubicado también en la provincia de San Juan, que prevé una inversión superior a USD 600 millones en su etapa inicial. El proyecto contempla el desarrollo del yacimiento, obras de infraestructura asociadas y una fase productiva orientada a la exportación. Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que se trata de una iniciativa con impacto directo sobre el empleo y la actividad económica local, especialmente durante la etapa de construcción.

El detalle de los proyectos aprobados

Según la información oficial, los diez proyectos ya aprobados en el marco del RIGI son los siguientes:

YPF – Parque solar El Quemado : la petrolera avanza en la construcción del parque solar El Quemado , ubicado en la provincia de Mendoza . El proyecto demandará una inversión de USD 211 millones y se desarrollará en dos etapas: la primera aportará 200 MW de capacidad instalada y la segunda sumará otros 105 MW .

YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell – Vaca Muerta Sur : el proyecto contempla una inversión inicial de USD 2.486 millones , con posibilidad de escalar hasta USD 3.000 millones . Incluye infraestructura en Neuquén y Río Negro para incrementar las exportaciones de petróleo. El oleoducto tendrá capacidad para transportar hasta 700.000 barriles diarios .

Southern Energy (PAE y Golar LNG) – Proyecto GNL : la compañía instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías , en Río Negro . La inversión estimada alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de los 20 años de operación previstos.

Rio Tinto – Proyecto Rincón de Litio : la minera invertirá USD 2.724 millones para ampliar su proyecto de litio en la provincia de Salta . El objetivo es elevar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio apto para baterías, lo que incluye la construcción de una nueva planta.

Sidersa – Planta siderúrgica en San Nicolás : la empresa destinará USD 296 millones a la instalación de una planta en San Nicolás , provincia de Buenos Aires , con una capacidad de 360.000 toneladas anuales de aceros largos. El proyecto prevé la generación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos .

PCR y Acindar – Parque eólico Olavarría : ambas compañías construirán un nuevo parque eólico en la ciudad bonaerense de Olavarría , con una inversión estimada en USD 255 millones .

Minera Galán Lithium – Proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) : la empresa desarrollará este proyecto en la provincia de Catamarca , con una inversión de USD 217 millones , enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza . Se proyecta que hacia 2029 las exportaciones asociadas alcancen los USD 180 millones anuales .

McEwen Copper – Proyecto Los Azules : el proyecto minero ubicado en San Juan está orientado a la exploración y explotación de cobre y proyecta una inversión de USD 2.672 millones , con foco en la exportación.

Timbúes – Puerto multipropósito : en la localidad santafesina de Timbúes se construirá un puerto multipropósito con una inversión de USD 277 millones . El complejo tendrá capacidad para almacenar fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

Proyecto Gualcamayo – Mina en San Juan : la iniciativa apunta a prolongar la actividad de una mina ubicada en la provincia de San Juan , con un plan de inversión de USD 665 millones . El proyecto prevé la generación de alrededor de 1.700 empleos directos .

Proyecto Vicuña (Josemaría y Filo del Sol): emprendimiento minero ubicado en la provincia de San Juan, orientado a la producción de cobre, oro y plata. Es la mayor inversión extranjera minera anunciada en la Argentina, con un plan de desembolsos por varios miles de millones de dólares. El proyecto aún no cuenta con aprobación formal para ingresar al RIGI, aunque fue anunciado por el Gobierno como parte del paquete de iniciativas de gran escala.

En conjunto, las iniciativas proyectan inversiones por alrededor de USD 25.000 millones, aunque los desembolsos se realizarán de manera gradual a lo largo de varios años. Según estimaciones oficiales, una parte relevante de los fondos se concentrará en la etapa de construcción, mientras que el resto se distribuirá durante la fase operativa.

No todo es minería; YPF invertirá más de USD 200 millones en el parque solar El Quemado, en la provincia de Mendoza (Reuters)

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el impacto del régimen no debe medirse únicamente por el monto comprometido, sino también por su efecto sobre la balanza comercial. “Son proyectos con un fuerte componente exportador, que permiten aumentar la oferta de dólares genuinos”, indicaron fuentes oficiales. Varias de las iniciativas prevén destinar la mayor parte de su producción a mercados externos.

Otro de los puntos destacados por el Gobierno es el impacto fiscal de mediano y largo plazo. Si bien el RIGI contempla beneficios impositivos durante los primeros años, desde el Ejecutivo sostienen que, una vez que los proyectos entren en producción, generarán ingresos a través de impuestos, regalías y aportes a las provincias. “El objetivo es ampliar la base productiva y exportadora”, remarcaron funcionarios al presentar las iniciativas.

En términos de empleo, las estimaciones oficiales indican que los proyectos ingresados al régimen podrían generar miles de puestos de trabajo durante la etapa de construcción y varios cientos de empleos directos en la fase de operación, además del impacto indirecto sobre transporte, logística y servicios asociados.