Jubilaciones, con aumento y bono: cómo quedan la mínima y la máxima en enero de 2026

El nuevo ajuste impacta directamente sobre la liquidación de haberes de este mes. Cuánto aumentan y cómo impacta el bono

La Anses dispuso un incremento del 2,47% sobre todos los haberes en enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha este mes el esquema de pagos correspondiente para jubilados y pensionados. El organismo dispuso para enero un incremento del 2,47% sobre todos los haberes, en línea con la fórmula de movilidad que actualiza los montos de las prestaciones según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase. Este mecanismo tomó como referencia la inflación de noviembre, que fue del 2,5 por ciento.

La decisión de Anses incluyó la continuidad del bono de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos, lo que refuerza los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima. El bono se paga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo, mientras que para quienes superan ese monto, pero no alcanzan el tope fijado, el adicional se otorga de forma proporcional.

Actualización de montos en enero 2026

Con la aplicación del aumento y el bono, la jubilación mínima quedó fijada en $349.299,32. Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar este mes alcanza los $419.299,32. En tanto, la jubilación máxima se ubicó en $2.350.453,71, aunque en este caso no se otorga el refuerzo, ya que el bono sólo corresponde a haberes bajos.

El esquema de pagos incluyó también la actualización de otras prestaciones previsionales. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez pasaron a $244.509,52, y con el bono, el monto final se elevó a $314.509,52. En el caso de las pensiones para madres de siete o más hijos, el haber base se ubicó en $349.299,32, con un ingreso total de $419.299,32 tras la suma del refuerzo. Además, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementó a $279.439,46; al incluir el bono, la cifra final en enero alcanzó los $349.439,46.

La jubilación mínima quedó fijada en $349.299,32. Al sumar el bono de $70.000, el total a cobrar este mes alcanza los $419.299,32

Cronograma de pagos para jubilados y pensionados

La Anses estableció un calendario de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para jubilados y pensionados, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes superan ese monto. El esquema para enero de 2026 es el siguiente:

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

  • Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0
  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1
  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2
  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3
  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4
  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5
  • Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6
  • Martes 20 de enero: DNI terminados en 7
  • Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8
  • Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima:

  • Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1
  • Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3
  • Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5
  • Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7
  • Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Pensiones No Contributivas:

  • Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1
  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 2 y 3
  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 4 y 5
  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 6 y 7
  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 8 y 9

El ajuste del 2,47% en las jubilaciones y pensiones se aplicó de manera automática sobre todas las prestaciones que paga Anses. El incremento surge de la aplicación de la fórmula de movilidad, que tiene en cuenta la inflación de dos meses atrás. En este caso, la variable utilizada corresponde a la variación del IPC de noviembre, que alcanzó el 2,5%. El refuerzo mediante el bono de $70.000 se destinó a quienes perciben los haberes más bajos. El haber máximo, que se ubicó en $2.350.453,71, sólo recibe el aumento por movilidad y no tiene acceso al bono.

