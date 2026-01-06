Cuánto cobrarán las niñeras en enero 2026

La nueva escala salarial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fija los sueldos mínimos de niñeras y personal de limpieza desde enero 2026 en Argentina (Imagen ilustrativa Infobae)

Una nueva escala salarial regirá para las niñeras y el personal de limpieza en Argentina desde enero 2026, tras la publicación de la Resolución 3/2025 por parte de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Según información difundida, los valores actualizados corresponden tanto al pago por hora como al pago mensual, diferenciando entre quienes trabajan con retiro y quienes lo hacen sin retiro. Además, la normativa incorpora adicionales por antigüedad y zona desfavorable, así como bonificaciones extra según la carga horaria semanal.

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en enero 2026

El monto establecido para las niñeras que trabajan en Argentina varía de acuerdo con la modalidad de contratación. De acuerdo con lo publicado, desde enero 2026 la hora de trabajo para quienes cumplen tareas con retiro se fijó en $3.494,25, mientras que para quienes lo hacen sin retiro, la cifra asciende a $3.894,25.

La CNTCP aclaró que estos valores representan los mínimos obligatorios y que los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero nunca inferiores. Esta disposición busca garantizar que los derechos laborales básicos se respeten en todos los casos.

A partir de enero 2026, la hora de trabajo de niñeras con retiro pasa a $3.494,25, mientras que sin retiro asciende a $3.894,25, según la CNTCP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos salarios mínimos incorporan la suma no remunerativa otorgada en noviembre y diciembre de 2025, la cual desde enero de 2026 pasa a tener carácter remunerativo. Además, las niñeras tienen derecho a recibir un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario mensual o del valor hora correspondiente por cada año trabajado, calculado desde septiembre 2020.

En determinadas regiones del país, existe un adicional por zona desfavorable. Esta bonificación representa un 30% extra sobre el salario mínimo y corresponde a quienes desempeñan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones.

Cuánto cobrarán las niñeras por mes en enero 2026

El salario mensual de las niñeras también depende de si trabajan con retiro o sin retiro. Para el primer caso, el monto mínimo se fijó en $441.806,54. En el caso de quienes se desempeñan sin retiro, el salario mensual asciende a $490.745,56, según la escala oficial publicada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Estos valores corresponden a la categoría “Asistencia y cuidado de personas”, que incluye a niñeras, cuidadoras de adultos mayores y personas con discapacidad. La diferencia entre ambas modalidades se explica porque quienes trabajan sin retiro suelen cumplir jornadas más extensas y permanecen en la vivienda del empleador.

El salario mensual mínimo para niñeras con retiro se establece en $441.806,54 y para sin retiro en $490.745,56, conforme a la escala oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa establece que tanto las remuneraciones mensuales como las adicionales deben abonarse en tiempo y forma, y que las familias empleadoras deben registrar correctamente a las trabajadoras en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El salario mensual puede incrementarse si se suman los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, así como cualquier otro acuerdo que supere el mínimo legal. El monto a cobrar puede variar en función de la provincia, las horas trabajadas y las condiciones pactadas entre las partes.

Cuánto cobrará el personal de limpieza en enero 2026, según la categoría

El personal de limpieza encuadrado en la categoría “Personal para tareas generales” también verá un ajuste en sus remuneraciones a partir de enero 2026. Según la información publicada por ADNSUR, la hora de trabajo para quienes tienen retiro se fijó en $3.250,10, mientras que para quienes no se retiran la cifra asciende a $3.494,25. El salario mensual mínimo para tareas generales con retiro será de $398.722,14, y sin retiro llegará a $441.806,54.

El personal de limpieza verá ajustes salariales: la hora con retiro será de $3.250,10 y, sin retiro, llegará a $3.494,25 según el nuevo esquema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del salario básico, el decreto establece el pago de un bono no remunerativo, que será de $14.000 para quienes trabajen más de 16 horas semanales, $9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas y $6.000 para quienes presten servicios por menos de 12 horas semanales. Este bono no forma parte de la base de cálculo para aportes y contribuciones.

La misma resolución incorpora un adicional por zona desfavorable del 30% sobre el salario mínimo, que corresponde a quienes trabajen en las regiones determinadas por la CNTCP. Además, se mantiene vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido, beneficio incorporado desde septiembre 2021 y calculado desde septiembre 2020.

Si una persona realiza tareas correspondientes a distintas categorías, debe liquidarse el salario del puesto de mayor jerarquía. La correcta categorización y liquidación salarial debe realizarse conforme a la escala vigente y a lo dispuesto por la AFIP.

Las familias empleadoras deben registrar al personal en la AFIP y pagar los sueldos y adicionales en tiempo y forma, conforme a la normativa vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva escala salarial publicada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece un piso para la remuneración del personal doméstico, aunque los montos pueden incrementarse por acuerdos individuales y adicionales específicos. Las fuentes consultadas ofrecen información actualizada y detallada sobre los salarios y condiciones para niñeras y personal de limpieza en el inicio de 2026.