ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 0

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo será el calendario de pagos de enero de 2026 para beneficiarios con DNI terminado en cero. El cronograma contempla fechas y montos actualizados para cada prestación, ajustados automáticamente por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
El cobro para quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas será el 9 de enero si el DNI finaliza en 0 (cero). En enero de 2026, el haber mínimo será de $349.303,33, según el mecanismo de movilidad mensual. De confirmarse el bono extraordinario, el monto total se elevaría a $419.303,33, abonado de forma automática junto al haber habitual.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
El pago está previsto para el 23 de enero, para DNI terminados en 0 (cero) y 1 (uno). El monto depende de cada caso, pero el haber mínimo de referencia es $349.303,33. Los incrementos mensuales reflejan la variación del IPC, asegurando la actualización de los haberes.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
La fecha de cobro será el 9 de enero para titulares con DNI terminado en 0 (cero). En enero de 2026, la AUH será de $125.529,58 por hijo y $408.697,46 para hijos con discapacidad. El 80% del monto se liquida mensualmente y el 20% restante se acredita tras la presentación de la libreta correspondiente.
Asignación por Embarazo
El pago se acreditará el 12 de enero para quienes tengan DNI finalizado en 0 (cero). El monto actualizado será de $118.454,32, de los cuales el 80% ($94.763,46) se paga cada mes y el 20% se deposita tras la entrega de la libreta. La prestación se ajusta automáticamente por el IPC.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
El cobro será el 14 de enero para DNI terminados en 0 (cero) y 1 (uno). El monto de ambas prestaciones varía de acuerdo con el ingreso de la beneficiaria y se actualiza mensualmente según la movilidad establecida por ANSES.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Estas asignaciones estarán disponibles desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero, sin importar la terminación del DNI. El monto depende del tipo de acontecimiento (matrimonio, adopción o nacimiento) y se actualiza automáticamente por movilidad.
Pensiones No Contributivas
El cobro será el 9 de enero para DNI terminados en 0 (cero) o 1 (uno). En enero de 2026, el monto será de $244.523,04 para pensiones por invalidez o vejez y $279.443,60 para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Si se confirma el bono extraordinario, los valores subirían a $314.523,04 y $349.443,60, respectivamente.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Estas asignaciones estarán disponibles entre el 9 de enero y el 12 de febrero, para todos los DNI. El monto se actualiza automáticamente cada mes, de acuerdo con la movilidad que rige para el resto de las prestaciones.
Desempleo Plan 1
El cobro será el 22 de enero para beneficiarios con DNI terminado en 0 (cero) y 1 (uno). El monto se ajusta mensualmente conforme al IPC.
Desempleo Plan 2
El pago podrá cobrarse entre el 6 y el 12 de enero, sin importar la terminación del DNI. El monto varía y se actualiza de manera automática según la inflación.
El mecanismo de actualización automática de ANSES para jubilaciones, pensiones y asignaciones garantiza ingresos ajustados a la evolución de los precios oficiales y permite una gestión ágil, sin necesidad de medidas especiales adicionales.