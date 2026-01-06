Economía

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 0

El esquema de pagos contempla montos actualizados, refuerzos extraordinarios y asignaciones familiares, alcanzando a miles de beneficiarios

La Asignación Universal por Hijo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) para enero 2026 será de $125.529,58 por hijo y $408.697,46 por hijo con discapacidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo será el calendario de pagos de enero de 2026 para beneficiarios con DNI terminado en cero. El cronograma contempla fechas y montos actualizados para cada prestación, ajustados automáticamente por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El cobro para quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas será el 9 de enero si el DNI finaliza en 0 (cero). En enero de 2026, el haber mínimo será de $349.303,33, según el mecanismo de movilidad mensual. De confirmarse el bono extraordinario, el monto total se elevaría a $419.303,33, abonado de forma automática junto al haber habitual.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

El pago está previsto para el 23 de enero, para DNI terminados en 0 (cero) y 1 (uno). El monto depende de cada caso, pero el haber mínimo de referencia es $349.303,33. Los incrementos mensuales reflejan la variación del IPC, asegurando la actualización de los haberes.

El monto de jubilaciones y
El monto de jubilaciones y pensiones de ANSES se ajusta mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor, garantizando actualización automática

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

La fecha de cobro será el 9 de enero para titulares con DNI terminado en 0 (cero). En enero de 2026, la AUH será de $125.529,58 por hijo y $408.697,46 para hijos con discapacidad. El 80% del monto se liquida mensualmente y el 20% restante se acredita tras la presentación de la libreta correspondiente.

Asignación por Embarazo

El pago se acreditará el 12 de enero para quienes tengan DNI finalizado en 0 (cero). El monto actualizado será de $118.454,32, de los cuales el 80% ($94.763,46) se paga cada mes y el 20% se deposita tras la entrega de la libreta. La prestación se ajusta automáticamente por el IPC.

El calendario de pagos ANSES
El calendario de pagos ANSES de enero 2026 dispone fechas específicas según la terminación del DNI y tipo de prestación

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El cobro será el 14 de enero para DNI terminados en 0 (cero) y 1 (uno). El monto de ambas prestaciones varía de acuerdo con el ingreso de la beneficiaria y se actualiza mensualmente según la movilidad establecida por ANSES.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Estas asignaciones estarán disponibles desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero, sin importar la terminación del DNI. El monto depende del tipo de acontecimiento (matrimonio, adopción o nacimiento) y se actualiza automáticamente por movilidad.

Pensiones No Contributivas

El cobro será el 9 de enero para DNI terminados en 0 (cero) o 1 (uno). En enero de 2026, el monto será de $244.523,04 para pensiones por invalidez o vejez y $279.443,60 para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Si se confirma el bono extraordinario, los valores subirían a $314.523,04 y $349.443,60, respectivamente.

Las asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción o nacimiento estarán disponibles del 12 de enero al 12 de febrero, actualizadas por movilidad

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones estarán disponibles entre el 9 de enero y el 12 de febrero, para todos los DNI. El monto se actualiza automáticamente cada mes, de acuerdo con la movilidad que rige para el resto de las prestaciones.

Desempleo Plan 1

El cobro será el 22 de enero para beneficiarios con DNI terminado en 0 (cero) y 1 (uno). El monto se ajusta mensualmente conforme al IPC.

Desempleo Plan 2

El pago podrá cobrarse entre el 6 y el 12 de enero, sin importar la terminación del DNI. El monto varía y se actualiza de manera automática según la inflación.

El mecanismo de actualización automática de ANSES para jubilaciones, pensiones y asignaciones garantiza ingresos ajustados a la evolución de los precios oficiales y permite una gestión ágil, sin necesidad de medidas especiales adicionales.

