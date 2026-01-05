PAE selló un acuerdo para potenciar la explotación en Vaca Muerta con la petrolera de “el rey del fracking” de EEUU

La petrolera de la familia Bulgheroni firmó un acuerdo con su par de EEUU

Pan American Energy y Continental Resources, anunciaron un acuerdo estratégico por medio del cual la empresa estadounidense ingresa como socia a bloques que la petrolera local de la familia Bulgheroni tiene el Vaca Muerta.

El entendimiento implica que Continental Resources adquirirá el 20% de la participación de Pan American Energy en los bloques de Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa y Loma Guadalosa, distribuidos en Neuquén y Río Negro.

PAE continuará como socio mayoritario y operador en todos los bloques. Se espera que esta asociación acelere el desarrollo de estas áreas, aunque el cierre definitivo queda supeditado a la aprobación de la transferencia de participaciones por parte de las provincias involucradas.

En noviembre pasado, esta petrolera independiente que pertenece a al magnate Harold Hamm, también conocido como el “rey del fracking”, había desembarcado en el yacimiento no convencional argentino con la compra el 90% de la Unión Transitoria de Empresas Los Toldos II Oeste, perteneciente a la argentina Pluspetrol.

Desde hace décadas, Continental Resources sostiene un peso considerable en el sector: produce actualmente medio millón de barriles de petróleo equivalente por día y opera más de 5.200 pozos, consolidándose como el mayor productor privado de petróleo y gas natural a escala global. Se especializa en exploración y producción de petróleo y gas shale, con operaciones concentradas en Dakota del Norte, Montana, Oklahoma, Wyoming y Texas.

Según declaraciones de Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de la compañía, “Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy”.

Una vista del área Coiron Amargo Sureste

Lawler también resaltó las capacidades técnicas de PAE y expresó su voluntad de potenciar el desarrollo compartiendo el conocimiento acumulado en recursos no convencionales.

De acuerdo con Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, la alianza con Continental Resources representa una oportunidad estratégica: “Esta relación estratégica con una de las principales compañías de petróleo y gas independientes de Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias. Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo, desarrollo y eficiencia de operaciones con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales que tiene nuestro país”.

La participación internacional de Continental Resources trasciende el mercado estadounidense, donde figura entre los actores de referencia en formaciones como Bakken y la cuenca de Anadarko, además de respaldar proyectos en Wyoming y Texas. Fuera de Estados Unidos, integra un joint venture con la petrolera nacional de Turquía (TPAO) y TransAtlantic Petroleum para explotar recursos no convencionales en la cuenca de Diyarbakır, posicionándose también como un jugador esencial en el avance de la explotación de Vaca Muerta.

Pan American Energy, en tanto, suma más de 50 años de inversiones en Neuquén. Allí opera siete áreas —seis en plena etapa de desarrollo— y se desempeña como socio no operador en otras dos. Su producción diaria en la cuenca neuquina asciende a 12 millones de metros cúbicos de gas y 40.000 barriles de petróleo, alcanzando un total cercano a 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día. En Río Negro, la compañía opera en Loma Guadalosa, la primera concesión de explotación no convencional otorgada por esa provincia.

Milei junto a Hamm, otros ejecutivos dela petrolera y Daniel González

La concreción del acuerdo aguarda la validación de las transferencias por parte de las autoridades provinciales de Neuquén y Río Negro, paso imprescindible para comenzar la nueva etapa conjunta en el desarrollo de Vaca Muerta.

Harold Hamm

COmo se detalló, Continental desembarcó en Argentina en noviembre.

“Continental Resources ingresa en Vaca Muerta. Con la adquisición del área Los Toldos II Oeste a Pluspetrol llega a Vaca Muerta uno de los pioneros del desarrollo no convencional en EEUU”, destacó entonces el ministro de Economía, Luis Caputo en X.

“Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión”, agregó el ministro.

Harold Hamm, fundador de Continental Resources

Hamm, quien es amigo del presidente de EEUU, Donald Trump, se había reunido con Javier Milei unos meses antes. El empresario nació en 1945 en Lexington, Oklahoma, es hijo de agricultores y vivió su juventud en un entorno marcado por la precariedad. Comenzó trabajando en estaciones de servicio y refinerías hasta convertirse en wildcatter, es decir, un explorador que perfora en áreas inexploradas. Su salto empresarial inicial llegó tras fundar Shelly Dean Oil Company, antecedente de su actual compañía.

Según Forbes, tiene un patrimonio personal actual que ronda los USD 16.000 millones.

La proyección pública de Hamm trasciende lo estrictamente corporativo. A lo largo de su carrera, mantuvo una activa participación política, sobre todo a través de su cercanía con el Partido Republicano. Fue asesor en temas energéticos del ex candidato presidencial Mitt Romney y máximo donante de las campañas de Donald Trump en 2016, 2020 y 2024, según recogió The New York Times. En 2016, el empresario denunció ante la Convención Nacional Republicana las políticas energéticas del entonces presidente Barack Obama y se expresó críticamente sobre el acuerdo nuclear con Irán. Su apoyo a Trump incluyó la organización de eventos en la residencia Mar-a-Lago en 2024, orientados a recaudar fondos para la campaña republicana bajo el compromiso de suavizar las regulaciones ambientales en el sector energético.

En la industria hidrocarburífera, Hamm es conocido por su papel pionero en el desarrollo del campo Bakken, una formación que transformó el mapa energético estadounidense. El empresario fundó Continental Resources en 1967, y en 2007 llevó la compañía a cotizar en bolsa para capitalizar el auge del shale oil. Entre sus movimientos más destacados, Hamm recompró en 2022 las acciones públicas de la firma mediante una operación valuada en 4.300 millones de dólares, en un contexto de mayores requerimientos regulatorios en torno a los impactos ambientales.