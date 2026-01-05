Economía

El precio del petróleo tuvo una leve baja y advierten una caída mayor a largo plazo por los cambios en Venezuela

Sin preocupaciones por el abastecimiento, los analistas estiman que los valores del crudo podrían deprimirse si se recupera la producción en el país caribeño

Un trabajador ajusta una válvula
Un trabajador ajusta una válvula en un pozo de petróleo operado por la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA. REUTERS/Carlos García Rawlins

El precio del petróleo inició la semana con una leve baja. El valor a futuro del barril Brent cedía 23 centavos, o un 0,4%, a 60,52 dólares, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos restaban 21 centavos, o un 0,4%, a 57,11 dólares, sobre las 8 de la Argentina.

Los amplios stocks a nivel mundial contrarrestaban las preocupaciones sobre el impacto en los flujos petroleros tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

No obstante, los valores de referencia se mostraban volátiles mientras los inversores evalúan la situación en Venezuela y el posible impacto en el suministro petrolero.

En un mercado global con abundante oferta de petróleo, los analistas consultados por Reuters dijeron que cualquier interrupción de las exportaciones de Venezuela tendrá poco impacto inmediato en los precios. Consideraron que la producción petrolera venezolana se ha desplomado en las últimas décadas debido a la mala gestión y la falta de inversión de las empresas extranjeras después de que Caracas nacionalizó las operaciones del sector en la década de 2000.

“Incluso aunque las exportaciones venezolanas se interrumpan de forma temporal, más del 80% se destinan a China, que ha acumulado amplias reservas”, dijo Kazuhiko Fuji, consultor del Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón, agregando que los ataques estadounidenses no habían perjudicado a la industria petrolera del país sudamericano.

infografia

La producción de crudo en Venezuela está destinada a aumentar durante un período de tiempo después del ataque estadounidense y la captura de Maduro, probablemente aumentando la oferta mundial y pesando sobre los precios a largo plazo, dijeron analistas petroleros.

Las fuerzas estadounidenses tomaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas durante el fin de semana y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington tomaría el control del país productor de petróleo y que el embargo estadounidense sobre todo el petróleo venezolano seguía en pleno efecto.

Venezuela es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Tiene alrededor del 17% de las reservas mundiales de petróleo, o 303 mil millones de barriles, por delante del líder de la OPEP, Arabia Saudita, según el Instituto de Energía en Londres.

Venezuela llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios de crudo en la década de 1970, lo que en aquel momento representaba más del 7% de la producción mundial de petróleo. La producción cayó por debajo de los 2 millones de barriles diarios durante la década de 2010 y promedió unos 1,1 millones el año pasado, o apenas el 1% de la producción mundial.

Proyecciones de producción al alza

Un informe de JP Morgan de la analista Natasha Kaneva estimó que con una transición política, Venezuela podría elevar la producción de petróleo a 1,3-1,4 millones de barriles diarios dentro de dos años y potencialmente alcanzar los 2,5 millones en la próxima década, frente a los cerca de 800.000 barriles diarios actuales.

“Estas dinámicas no se reflejan actualmente en el extremo posterior de la curva de futuros del petróleo”, añadió el reporte.

Los analistas de Goldman Sachs, dirigidos por Daan Struyven, señalaron en una nota del 4 de enero que cualquier recuperación de la producción sería probablemente gradual y requeriría importantes inversiones.

Los analistas estimaron en 4 dólares por barril la caída de los precios del petróleo en 2030 en un escenario en el que la producción de crudo de Venezuela aumente hasta los 2 millones de barriles diarios.

A corto plazo, las perspectivas de producción de petróleo de Venezuela este año dependerán de cómo evolucione la política de sanciones de Estados Unidos, señalaron los analistas de Goldman.

“Vemos riesgos ambiguos, pero modestos, para los precios del petróleo a corto plazo procedentes de Venezuela, dependiendo de cómo evolucione la política de sanciones de Estados Unidos”, añadieron.

Las previsiones de Goldman para el precio del petróleo en 2026 se mantuvieron sin cambios, con la media del Brent en 56 dólares y la del WTI en 52 dólares por barril, mientras que se prevé que la producción de petróleo de Venezuela en 2026 se mantenga estable en 900.000 barriles diarios.

Con información de Reuters

