El dólar operó a la baja en el segundo día con las nuevas bandas cambiarias

En 2026 las bandas cambiarias evolucionan al ritmo de la inflación.

Este lunes se redujo el monto operado en el segmento de contado, y el dólar mayorista -así como los contratos de dólar futuro y las paridades bursátiles- negocio con leve baja, mientras que el dólar al público finalizó estable.

En la plaza mayorista se negoció un escaso volumen de USD 383,8 millones en el segmento de contado. El dólar comercial restó cinco pesos o 0,3%, a $1.470 para la venta. Dado que el BCRA estableció una banda superior del esquema cambiario en los $1.532,69, el tipo de cambio oficial quedó ahora a 62,69 pesos o 4,3% de ese umbral.

El dólar al público cerró sin variantes a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.441,26 para la compra y $1.492.46 para la venta.

Las paridades financieras retrocedían -a falta de una hora para el cierre bursátil- entre cuatro y cinco pesos, con un dólar MEP a $1.501 (-0,4%) y un “contado con liquidación” a $1.541 (-0,3%).

Más pronunciada fue la baja de la divisa en los contratos de futuros. Con negocios por el equivalente a USD 894,6 millones, según la plataforma A3 Mercados, todas las posiciones finalizaron con bajas, en un rango de 1,5 a 1,9 por ciento. Los contratos más negociados, con vencimiento a fin de enero, cayeron 23 pesos o 1,5%, a 1.491,50 pesos.

En el circuito informal, el blue restó 15 pesos o 1%, a $1.515 para la venta, un mínimo desde el 23 de diciembre.

“Para esta semana, esperamos que el Gobierno anuncie el mecanismo de pago del servicio de deuda de Globales y Bonares por USD 4.200 millones del viernes. El Gobierno tiene los depósitos y el BCRA las reservas líquidas para hacer el pago, con lo cual lo damos por descontado, pero operativamente no conocemos el mecanismo. Se había hablado en la prensa que se concretaría un repo con bancos internacionales, pero nada ha sido anunciado por el momento”, indicaron los analistas de Puente. “También esperamos por evaluar cómo prosiguen los ajustes al esquema cambiario, que debutó el viernes pasado”, agregaron.

“De cara al vencimiento de deuda del 9 de enero, el canje de deuda efectuado entre el Tesoro y el Banco Central constituye una señal sobre un posible REPO, teniendo en cuenta que los bonos AL35 y AE38 podrían estar involucrados en la operación. A última hora del viernes se publicó el aviso de pago, confirmando que los compromisos se cumplirán tal como estaban pactados”, comentó Milo Farro, analista de Rava.

“Los operadores monitorean la distancia que va manteniendo respecto al techo actualizado, pero especialmente al nivel de compras del BCRA / Tesoro que se va logrando en esta etapa. Ello se debe que el objetivo de acumulación está cada vez más en el centro de la escena para los operadores ya que se percibe que podría ser el driver para reactivar mayor apetito por los activos financieros”, evaluó el economista Gustavo Ber.

“Las bandas dejarán de ir a un ritmo de 1% mensual, para ajustarse acorde a la evolución de la inflación. De esta forma, el Gobierno encara una de las preocupaciones acerca de la apreciación del techo de la banda; el techo corría al 1% mensual, mientras que el último dato de inflación fue del 2,5%. Con este nuevo ajuste, y pensando en que se profundice la desinflación, el techo de la banda se depreciaría en términos reales”, precisaron los analistas de Invertir Online (IOL).

Por último, ponderaron que “el BCRA pondrá inicio a un esquema que estiman le permita acumular USD 10.000 millones, en la medida que el escenario de re-monetización aumente la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PBI que, a su vez, dependerá de la oferta de flujos en la balanza de pagos. Mientras que si se produce un incremento de 1% adicional del PBI en la demanda de dinero, las compras podrían ascender a USD 17.000 millones”.