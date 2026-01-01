Economía

Cuánto subió el dólar en 2025 y cómo comienza el año nuevo en sus diferentes versiones

Tras un año marcado por el levantamiento del cepo, la volatilidad electoral y un nuevo esquema cambiario, el dólar atravesó un 2025 con fluctuaciones en todas sus cotizaciones.

El dólar oficial arrancó 2025 en $1.015 y cerró en $1.480, con una suba del 45,8% y máximos hacia fin de año (Reuters)

En un año atravesado por cambios de reglas, expectativas cruzadas y una economía en plena reconfiguración, la moneda estadounidense mostró movimientos que marcaron el pulso financiero mes a mes. Entre saltos, estabilizaciones y nuevas referencias, las distintas cotizaciones dejaron un balance que sirve como punto de partida para entender cómo arranca el año nuevo y qué señales envían el dólar oficial, los financieros y el paralelo en este nuevo escenario.

El recorrido del dólar a lo largo de 2025 dejó un mapa claro de ganadores y perdedores, pero también de una nueva dinámica en el mercado cambiario. Con el levantamiento del cepo como punto de quiebre y las elecciones como protagonistas, las distintas versiones de la divisa reflejaron el impacto de la política económica, la reacción de los ahorristas y las necesidades de cobertura de empresas e inversores. El resultado fue un 2025 en el que el dólar volvió a funcionar como termómetro de la confianza —y de las tensiones— de la economía argentina.

Ahora bien, ¿Cuál fue el resultado final de todo ese movimiento? Para entenderlo, es relevante analizar cuatro valores en relación al dólar: a cuánto cotizaba cuando empezó el año, en cuánto lo terminó y cuál fue el punto más bajo y más alto a lo largo de los doce meses. Por supuesto, las respuestas varían dependiendo de qué cotización se mire.

Comenzando por el tipo de cambio oficial, el valor de entrada -el que tenía el primer día hábil de enero de 2025-fue de $1.015 y el valor de cierre fue de $1.480. Es decir que en el transcurso del 2025 registró un aumento de 45,8%. El punto más bajo se dio el 6 de enero ($1.015), mientras que el valor más alto fue el registrado en el final del año. No obstante, en el camino tuvo varios picos altos, como los que se dieron en la previa de las elecciones legislativas, cuando llegó a costar 1.465 pesos.

Fue menos vertiginoso el “viaje” del dólar MEP (dólar bolsa), que comenzó el 2025 en $1.166,04 y lo terminó en $1.480,74, con lo que registró una variación del 26,9%. En ese caso, el nivel más bajo del año se dio el 21 de abril ($1.122,60) y el techo se alcanzó en la previa de las elecciones ($1.590,78).

El dólar MEP tuvo un recorrido más moderado, pero con picos preelectorales; avanzó 26,9% en los doce meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que respecto al Contado con Liquidación (CCL), los datos históricos muestran que el primer día del año cerró en $1.185,23. En tanto, la cotización del 30 de diciembre, fue de $1.521,55 (28,3% más alto).

No se puede dejar de lado el dólar libre, que si bien no es un canal de venta oficial, sí juega un papel importante en la formación de expectativas, o al menos tuvo esa relevancia antes de la salida del cepo cambiario. En el primer día del año, la cotización del blue fue de $1.185. Tras varios meses de relativa estabilidad, cayó a $1.130, justo después del levantamiento de las restricciones. Su comportamiento fue relativamente calmo a lo largo de los meses siguientes, pero siempre con tendencia ascendente. El pico máximo se dio tanto en octubre como el 30 de diciembre ($1.530). De puna a punta, el dólar informal registró una variación de 29,1%.

Por último, se debe mencionar el dólar turista, también conocido como dólar tarjeta. El mismo se calcula sumando al valor del dólar oficial los impuestos PAIS, de Ganancias y de Bienes Personales. Este tipo de cambio se aplica a las compras con tarjeta en moneda extranjera y a los gastos turísticos fuera del país. El primer día hábil del año, que fue también el punto más bajo, cotizaba a $1.319,50 y el último, también el punto más alto, terminó en $1.924. Como su valor depende de los movimientos del dólar oficial, la variación fue también similar (45,8%).

