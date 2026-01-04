Economía

¿Avión o colectivo?: cuánto cuestan los pasajes a los principales destinos del país y qué conviene más

Los precios de los boletos desde Buenos Aires varían según el destino y el medio de transporte. En algunos casos, viajar por aire resulta más económico

Viajar en avión al norte
Viajar en avión al norte del país cuesta más de $100 mil (Reuters)

En medio de la temporada alta de verano, viajar desde Buenos Aires hacia distintos puntos del interior del país implica, en muchos casos, elegir entre el avión y el colectivo de larga distancia. Esa decisión no solo está vinculada al tiempo de viaje, sino también a las diferencias de precios entre ambos medios de transporte. ¿Qué conviene más? Un relevamiento realizado por Infobae permite comparar cuánto cuesta trasladarse a algunos de los destinos más demandados y muestra que, según el trayecto, el avión puede resultar más barato que el micro, mientras que en otros casos ocurre lo contrario.

Los valores fueron relevados en sitios especializados en la venta de pasajes de avión y de colectivo. En cada destino y medio de transporte se tomó como referencia el precio que más veces se repetía dentro del segmento más económico, con el objetivo de reflejar un valor representativo del mercado.

Norte y Litoral: diferencias según el destino

Entre los destinos del norte del país, Jujuy y Salta presentan diferencias acotadas entre ambos medios, aunque con resultados distintos. En el caso de Jujuy, el pasaje en colectivo desde Buenos Aires tiene un valor de $137.000, mientras que el avión cuesta $125.400. Esto implica que, para este destino, el traslado aéreo resulta $11.600 más barato que el micro de larga distancia.

En cambio, para viajar a Salta ocurre lo inverso: el pasaje en colectivo tiene un precio de $124.000, frente a los $139.400 del avión, una diferencia de $15.400 a favor del micro.

Las empresas de larga distancia
Las empresas de larga distancia están incorporando servicios extraordinarios para cubrir la demanda (Gustavo Gavotti)

Iguazú, por su parte, muestra una brecha más amplia entre ambos medios de transporte. El pasaje en colectivo asciende a $164.000, mientras que el avión tiene un valor de $125.000. En este caso, el traslado aéreo es $39.000 más económico que el micro, una diferencia significativa en comparación con otros destinos analizados.

Tucumán presenta una situación diferente dentro del norte argentino. El pasaje en colectivo tiene un valor de $89.900, mientras que el avión cuesta $70.800. La diferencia es de $19.100, con el avión como la opción más económica en este recorrido.

Centro, Cuyo y Patagonia: cuándo conviene cada opción

Mendoza y Córdoba, dos de los puntos más transitados del interior, presentan un escenario distinto. Para Mendoza, el pasaje en colectivo cuesta $85.000, mientras que el avión se ubica en $104.000. La diferencia es de $19.000 a favor del micro.

Algo similar ocurre con Córdoba, donde el colectivo tiene un valor de $65.000 y el avión de $80.800, lo que representa una brecha de $15.800.

En el caso de Bariloche, uno de los destinos turísticos más relevantes del país, los precios muestran que el colectivo cuesta $180.000 y el avión $196.400. Aquí, el micro resulta $16.400 más barato que el traslado aéreo, en un trayecto que suele tener alta demanda durante gran parte del año.

Tanto en invierno como en
Tanto en invierno como en verano, Bariloche es uno de los principales destinos turísticos del país (Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación)

Uno de los contrastes más marcados del relevamiento se observa en Puerto Madryn. Viajar en colectivo desde Buenos Aires hasta este destino tiene un costo de $221.000. El pasaje en avión tiene solo dos opciones disponibles, una de $77.300 (de una compañía low cost) y otra de $330.200, lo que demuestra una enorme diferencia incluso dentro del mismo medio de transporte.

En síntesis, el análisis de los precios muestra que no existe un patrón único al momento de comparar avión y colectivo. En algunos trayectos largos, como Iguazú, Tucumán o Puerto Madryn, el avión aparece con valores más bajos que el micro, mientras que en otros destinos relevantes, como Mendoza, Córdoba o Bariloche, el colectivo sigue siendo la opción más económica.

Las diferencias también ponen en evidencia que el precio del pasaje no depende únicamente de la distancia, sino de múltiples factores que influyen en la oferta disponible para cada destino. Por ese motivo, el relevamiento se centró en identificar el valor que más se repite en los sitios especializados, evitando tomar precios aislados o excepcionales.

