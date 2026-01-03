De cuánto es la PUAM de ANSES en enero 2026

La actualización mensual de los haberes de la PUAM garantiza que el ingreso se mantenga en línea con la inflación (ANSES)

El sistema previsional argentino, gestionado por ANSES, abarca un conjunto de prestaciones dirigidas a garantizar ingresos a jubilados, pensionados y sectores vulnerables. Entre los principales beneficios se encuentran la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y diversas asignaciones familiares y sociales. Estas herramientas cumplen un rol central en la protección económica de quienes no acceden a una cobertura previsional suficiente.

Desde 2024, los haberes se ajustan automáticamente cada mes según la inflación de dos meses antes, siguiendo lo dispuesto en el Decreto 274/2024. Este mecanismo reemplazó el esquema trimestral y permite que los montos de las prestaciones se actualicen en línea con el Índice de Precios al Consumidor, sumando eventualmente bonos extraordinarios para reforzar los ingresos. Bajo este esquema, el ajuste de la PUAM previsto para enero de 2026 será especialmente relevante para quienes dependen de esta prestación.

Qué es la PUAM y cómo se calcula

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación básica implementada por la ANSES para personas mayores de 65 años que no reúnen los requisitos exigidos para acceder a una jubilación tradicional. Su creación respondió a la necesidad de brindar una cobertura previsional mínima a quienes, pese a alcanzar la edad estipulada, no lograron completar los aportes necesarios al sistema formal. El acceso a la PUAM exige cumplir con condiciones establecidas por la normativa vigente, principalmente la ausencia de otra cobertura previsional y la residencia en el país.

El monto mensual se actualiza de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ejemplo, el incremento de diciembre de 2025 se definió a partir del IPC de octubre, que marcó un 2,3%. Además, en determinados períodos, ANSES puede otorgar bonos extraordinarios que complementan el monto mensual, incrementando los ingresos de quienes dependen de esta prestación.

La PUAM cumple un papel relevante como herramienta de inclusión previsional, ya que garantiza un ingreso básico a adultos mayores que han atravesado trayectorias laborales informales o interrumpidas. De esta forma, la prestación contribuye a proteger la economía de este grupo etario frente a la falta de otras fuentes formales de sustento, asegurando un piso de seguridad social para quienes quedan fuera del régimen jubilatorio tradicional.

ANSES evalúa el otorgamiento de un bono extraordinario de $70.000 en enero de 2026 para aumentar el monto de la PUAM (ANSES)

De cuánto es la PUAM en enero 2026

En enero de 2026, el monto se actualizará conforme al esquema de movilidad mensual vigente. Para este período, el aumento se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a noviembre de 2025, que determinó un incremento del 2,47% en las prestaciones administradas por ANSES.

Con este ajuste, la PUAM pasará a ubicarse en $279.443,60 mensuales. Esta cifra representa el haber básico que percibirán los beneficiarios bajo este régimen, sin considerar refuerzos adicionales. El proceso de actualización automática permite que el valor de la prestación se mantenga alineado con la evolución de los precios, brindando previsibilidad a quienes dependen de este ingreso.

Además del aumento por movilidad, existe la posibilidad de que ANSES otorgue un bono extraordinario de $70.000 en enero de 2026, aunque este refuerzo permanece sujeto a confirmación oficial. En caso de que se concrete el pago de este bono adicional, el monto total que percibirían los beneficiarios ascendería a $349.443,60 para ese mes. Este complemento cobra particular relevancia en el contexto de persistente inflación, ya que impacta directamente en el poder adquisitivo de quienes reciben la prestación.

Cuándo se cobra la PUAM en enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 6 y 7: 15 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 18 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 19 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 22 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 23 de enero

El calendario de pagos de la PUAM en enero 2026 varía según la terminación del DNI de los beneficiarios (ANSES)

Quiénes reciben la PUAM de ANSES

Está destinada a las personas mayores de 65 años que no cumplen con los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Este beneficio, gestionado por ANSES, está pensado para quienes, al arribar a la edad jubilatoria, no cuentan con los aportes suficientes en el sistema previsional formal, lo que los deja fuera del alcance de una jubilación tradicional.

Para poder acceder a la PUAM, los solicitantes deben cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente. Es requisito fundamental no percibir ninguna otra prestación previsional, contributiva o no contributiva, ni beneficios de regímenes provinciales, municipales o de cajas profesionales. Además, el solicitante debe residir legalmente en la Argentina y acreditar la residencia mínima exigida según la reglamentación.

Esta prestación se implementó como una herramienta de inclusión previsional, con el objetivo de garantizar una cobertura mínima a quienes han atravesado períodos de informalidad laboral o interrupciones prolongadas en sus trayectorias de empleo registrado. De este modo, la PUAM ofrece un ingreso básico que ayuda a proteger la economía de los adultos mayores sin cobertura formal, asegurando que puedan afrontar sus gastos esenciales en la etapa de retiro.