Uno por uno, cuáles fueron los 10 autos 0 km más vendidos de 2025 en la Argentina

Toyota Hilux e industria argentina, los dos símbolos del mercado automotor argentino en 2025

El cambio del primer puesto absoluto en el ranking de los autos 0 km más vendidos del año se produjo en las últimas dos semanas de diciembre de 2025.

El dato muestra, de inmejorable manera, los cambios de escenario que se vivieron durante los últimos 12 meses, aunque en particular en el segundo semestre, en el cual hubo un efecto general motivado por cuestiones políticas y económicas domésticas, y un impacto puntual en una marca causado por un episodio climático en Brasil. Todo esto obligó a “barajar y dar de nuevo” en los últimos dos meses con el resultado abierto hasta el final.

Hasta el 15 de diciembre, el Toyota Yaris era el auto que lideraba la estadística, aunque con una limitación de stock de unidades que tenía casi sentenciado el volumen de ventas máximo al que podía aspirar, lo que difícilmente le permitiría mantenerse en esa posición de privilegio.

Perder el primer puesto no sólo impactaría en el modelo sino en el mercado, porque se trata de un auto importado de Brasil, que si terminaba el año en el primer puesto, rompería una racha de 7 años de predominio de un modelo argentino en el ranking de ventas.

En efecto, en el lapso de solo 4 días, entre el 16 y el 19 de diciembre, el Yaris no pudo evitar ser desplazado al segundo lugar por un vehículo de la misma marca, la pick-up Toyota Hilux, que en un sprint final arrollador de noviembre y diciembre vendió 3.636 unidades, un 70% más que su más próximo seguidor, el Peugeot 208, lo que indefectiblemente terminó con la camioneta mediana argentina en el primer puesto del año.

Los diez autos más vendidos de 2025

La Toyota Hilux volvió a ser el vehículo más vendido del año en Argentina. Lleva 20 años liderando entre las pick-ups y es la quinta vez que es número 1 absoluto

1. Toyota Hilux: 30.768 unidades

La pick-up de fabricación nacional cumplió en 2025 su vigésimo año como la camioneta más vendida del mercado argentino, racha que comenzó en 2006 en su segmento, pero que además la dejó en primer puesto absoluto entre todos los segmentos en 2016, 2018, 2019 y 2020.

Hilux se produce en Zárate, es el vehículo más exportado de la industria automotriz argentina y se vende en 18 versiones entre opciones de chasis con cabina simple, cabina simple con caja, y cabina doble con tracción simple y 4x4, automáticas y manuales.

El Toyota Yaris se encaminaba sólido al primer puesto absoluto del mercado en 2025. El temporal que paralizó la producción en septiembre derrumbó ese plan, pero le permitió ser el auto particular más vendido de todos modos

2. Toyota Yaris: 30.150 unidades

Es el auto importado de mejor desempeño en el año en la Argentina. Aunque empezó perdiendo con el Peugeot 208 y el Fiat Cronos en el primer trimestre, desde abril a septiembre fue el modelo que marcó el pulso del mercado de los autos compactos y sedanes del segmento B.

Aunque en Brasil ya no se vende por la aparición del nuevo Yaris Cross, se seguirá produciendo para el mercado argentino y otros de la región. Su principal virtud es que se trata del único modelo de acceso de las marcas que se venden en el país que tiene todas las versiones con caja automática CVT.

Con la renovación estética de mitad de año, el Fiat Cronos se vio revitalizado y dio pelea hasta el último mes para ganarle al Toyota Yaris

3. Fiat Cronos: 29.905 unidades

El desempeño del Fiat Cronos es digno de resaltar. A partir de su restyling que se estrenó en mayo, las ventas volvieron a subir inmediatamente. Su condición de auto de fabricación nacional, con disponibilidad de unidades y una oferta agresiva de financiación y precio, le permitieron tener una nueva vida después de haber caído en 2024 por detrás del Peugeot 208.

El Cronos fue el auto más vendido del mercado argentino en 2021, 2022 y 2023 y sobrevive a una oferta en la que la mayoría de sus competidores tienen carrocería hatchback y motor turbo.

El Peugeot 208 tuvo un año excelente de ventas a pesar de pasar desapercibido por la pelea entre Yaris y Cronos

4. Peugeot 208: 29.092 unidades

A pesar de haber tenido sólo el primer mes del año como figura predominante del mercado, este modelo argentino producido en la planta de Palomar de Stellantis terminó 2025 con muy buenas ventas, incluso mejores que las del Fiat Cronos, el modelo que la compañía impulsaba para intentar el número 1 absoluto en el ranking de ventas.

El 208 se vende en 5 versiones, tres con motores aspirados y cajas manual y automática, y 2 con el potente motor turbo T200.

Renovada en 2023, la Ford Ranger sigue subiendo año a año en el mercado argentino de pick-ups, afirmándose en 2025 en el segundo lugar

5. Ford Ranger: 24.976 unidades

La segunda pick-up más vendida del mercado en 2025 fue claramente la Ford Ranger, que logró desplazar a su eterno rival, la Volkswagen Amarok por más de 1.300 unidades, especialmente en el último trimestre del año.

Esta camioneta se fabrica en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, desde donde exporta más del 60% de la producción que este año subió a 75.000 unidades. Se vende en 10 versiones, todas de doble cabina, pero con una gama que incluye motor de 2.0 litros y el V6 de 3.0 litros turbodiésel, con transmisión manual y automática y con alternativas de tracción simple y doble.

La nueva versión de la pick-up VW Amarok pudo alcanzar un nivel de ventas muy bueno en 2025, el penúltimo año de vida de esta generación que se reemplazará en 2027

6. VW Amarok: 23.612 unidades

El desempeño de la pick-up mediana de Volkswagen puede ser medido indistintamente en dos direcciones. Si se toma en cuenta que el año pasado se hizo un rediseño estético de toda la gama, haber perdido con Ford Ranger podría parecer un resultado no tan bueno. Pero si se considera que este año se anunció que 2026 será el último de esta generación para ser reemplazada desde 2027 por la nueva Amarok, mantener el actual nivel de ventas es un resultado muy bueno.

Amarok quedó como el único producto de la planta bonaerense de General Pacheco ante la discontinuación del VW Taos en el mes de julio. Se comercializa en versiones únicamente de doble cabina con motores 2.0 litros y V6 3.0 litros, con cajas manual y automática, y transmisiones de tracción 4x2 y 4x4.

El Volkswagen Polo volvió a ser el segundo modelo más vendido de la marca, aunque sintió la llegada del nuevo B-SUV Tera

7. Volkswagen Polo: 21.324 unidades

El año empezó tarde para el VW Polo, ya que el gran volumen de unidades importadas de Brasil se incrementó después del primer trimestre. Posiblemente esa haya sido uno de los frenos que tuvo en su desempeño de ventas, que de todos modos le permitió ser el cuarto auto particular más vendido del año.

La otra variable que pudo influir en las ventas fue la aparición del nuevo VW Tera en septiembre, que si bien es un B-SUV, fue posicionado en precio por debajo del Polo. El modelo es importado y se vende con 3 versiones bien diferencias en equipamiento y precio, con caja manual y automática en la gama.

Afectado por el temporal que paralizó la producción de autos en Brasil durante 45 días, el Toyota Corolla Cross pudo mantenerse primero entre los SUV del mercado argentino

8. Toyota Corolla Cross: 18.151 unidades

La carrera ascendente hacia la cima de ventas de los SUV se pudo haber interrumpido para el Toyota Corolla Cross el 23 de septiembre con el temporal que paralizó la fabricación de unidades en Brasil, país desde donde se importa para el mercado argentino.

Sin embargo, el arrollador resultado del primer semestre le permitió terminar el año en ese primer puesto entre todos los segmentos de esta categoría de vehículos, apoyado principalmente en una condición que tuvo hasta este año de ser el único SUV con alternativas de motorización convencional o híbrida. Esa situación ya no existe con la llegada de nuevos competidores, pero ese es un desafío que este modelo deberá enfrentar en 2026.

Con su nuevo diseño 2025, el Chevrolet Tracker quedó a sólo 500 unidades de ser el SUV más vendido del año

9. Chevrolet Tracker: 17.647 unidades

Al Chevrolet Tracker le faltaron solo 504 autos para volver a ser el SUV más vendido del año en el mercado argentino, título que ostentó en 2023, adelantándose a dos modelos C-SUV como son VW Taos y Toyota Corolla Cross. Tracker es el único modelo que General Motors fabrica en Argentina desde 2024, cuando finalizó el ciclo de vida del Chevrolet Cruze.

La mayor parte del volumen de producción se vende en el mercado local y sólo se exportan algunas versiones a Brasil. Tracker tuvo una actualización de diseño y equipamiento este año y se vende actualmente en 4 versiones, aunque todas tienen motor turbo 1.2 litros y caja automática.

El nuevo VW Taos llegó a fin de año desde México y será el motivo por el que 2026 pueda volver a crecer en volumen de ventas

10. Volkswagen Taos: 16.523 unidades

Del mismo modo que ocurrió con la pick-up Amarok, el resultado de Taos en 2025 debe mirarse desde dos distintos ángulos. El hecho de haberse anunciado que durante 2025 dejaría de fabricarse en la Argentina y pasaría a ser un modelo importado desde México, normalmente debió ser un eventual freno para las ventas, natural para un modelo que está llegando al final de su vida industrial.

Pero por esa misma condición, haber mantenido un lugar entre los diez modelos más vendidos del año y entre los 3 SUV más elegidos por el mercado, es un resultado que confirma la aceptación de la calidad y prestaciones del vehículo. Taos ya se vende en su nueva versión importada y actualizada desde el mes de noviembre con 3 versiones disponibles.