Economía

Las empresas ya pueden girar utilidades, mientras el Gobierno sigue de cerca el stock de reservas

Con el inicio de 2026 el equipo económico nacional flexibiliza controles sobre el dólar, que alcanzan a las transferencias de ganancias al extranjero

Guardar
Este año las empresas tienen
Este año las empresas tienen la posibilidad de girar dividendos del ejercicio 2025, pero no anteriores.

A partir de 2026, que arrancó este jueves, el Gobierno argentino enfrenta un punto clave para la economía, a nueve meses de la cadena nacional con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el levantamiento inmediato del cepo cambiario para personas. Desde entonces, la política cambiaria y las restricciones financieras han atravesado ajustes y nuevos interrogantes, especialmente tras el calendario electoral de medio término y ahora los desafíos que plantea el giro de dividendos empresariales.

El equipo económico debió reintroducir restricciones tras la incertidumbre que generó la contienda electoral. Aunque la expectativa inicial era la liberalización total del mercado cambiario, la realidad impuso límites, como ocurrió con las restricciones de operaciones cruzadas entre dólar oficial y bursátil. Pero desde hoy, las empresas cuentan con la posibilidad de girar dividendos correspondientes al ejercicio 2025.

El giro de utilidades aplica a utilidades generadas a partir de balances cerrados en 2025, no a deudas anteriores (2019-2024)

Así, se levantó una de las mayores restricciones cambiarias, aunque con posibles límites y bajo observación gubernamental por el impacto en las reservas, enfocándose la liberación en dividendos de nuevas inversiones. Esta medida busca normalizar el mercado tras años de controles, y permite la distribución de ganancias generadas desde 2025, no las acumuladas anteriormente, en lo que se considera un paso clave en la liberalización cambiaria, aunque con cautela sobre la salida de dólares y la presión sobre el tipo de cambio.

Hay que recordar que la medida aplica a utilidades generadas a partir de balances cerrados en 2025, no a deudas anteriores (2019-2024). A la vez se libera el acceso al mercado de cambios para girar dividendos a no residentes, siempre que sean ganancias de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2025, conforme a balances auditados.

En este sentido, hay que considerar que la administración de Javier Milei emitió distintas series de los Bopreal ( Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre), para cumplir con estas obligaciones en divisas acumuladas por el estricto control de capitales heredado.

Los Bopreal son pasivos remunerados en el balance del Banco Central, con vencimientos de corto plazo, por cuanto su cancelación, al igual que el giro de utilidades autorizado, pueden ejercer presiones sobre las reservas internacionales de la entidad, hoy por encima de los USD 41.000 millones, aunque negativas en un cálculo neto al descontar préstamos y depósitos del sector privado. El stock de Bopreal alcanzaba los USD 12.975 millones al 29 de diciembre.

Fuentes del Banco Central habían indicado a Infobae en noviembre que los giros correspondientes a 2025 podrán efectuarse durante 2026, probablemente a partir de mediados de año. “Una vez que las empresas cierren sus balances, que en general es a partir de junio, está liberada la posibilidad de girar al exterior. No hay ninguna implementación, en especial”, detallaron desde el BCRA.

Durante la tensión cambiaria de octubre, el BCRA, presidido por Santiago Bausili, estableció controles sobre operaciones con el dólar oficial, así como sobre los mercados financieros MEP y Contado con Liquidación (CCL). Inicialmente, las medidas se aplicaron a funcionarios de entidades financieras y luego se extendieron de forma general a todo el mercado. La diferencia entre la cotización oficial (usada para comercio exterior) y las financieras (MEP y CCL) persiste, y para las autoridades esto justifica la continuidad de las restricciones.

Luego de las elecciones, la demanda de pesos mostró una rápida recuperación, lo cual podría completar la absorción de liquidez excedente y abrir la puerta a una flexibilización total del cepo este año. No obstante, la mayor parte de la cartera de pesos del sector privado se mantiene en títulos de corto plazo, por lo que la normalización dependerá de factores internos y de la evolución del mercado.

La discusión sobre el futuro del cepo y los controles cambiarios mantiene en vilo a empresas, inversores y analistas. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de prudencia ante la brecha cambiaria y las reservas negativas, el sector privado aguarda definiciones concretas sobre una apertura definitiva del mercado de cambios.

Temas Relacionados

giro de utilidadescepo cambiariodólar hoyreservas BCRAúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Plazo fijo versus inflación: cuánto se puede ganar en los principales bancos por depósitos de $1 millón

El último año las colocaciones a plazo permitieron rendimientos positivos tanto en pesos como en dólares Qué se espera para 2026

Plazo fijo versus inflación: cuánto

Se liberan los dólares del blanqueo que estaban inmovilizados: qué opciones tienen ahora los ahorristas

Desde hoy, 1° de enero, quedan liberados más de USD 20.000 millones ingresados en las cuentas CERA tras el blanqueo de 2024. Una parte podría salir del sistema, pero la formalización de divisas por la Ley de Inocencia Fiscal podría compensar los flujos

Se liberan los dólares del

Un heredero de Ledesma compró el Ingenio Concepción y se expandió en el negocio azucarero tucumano

La operación se canalizó a través de una nueva sociedad, se concentró en la planta fabril y modificó la estructura de control de uno de los principales establecimientos industriales de la provincia

Un heredero de Ledesma compró

Bitcoin: cómo le fue a la mayor criptomoneda en el ultimo año y qué se espera para el 2026

Las monedas virtuales llegaron para revolucionar el mundo financiero. Los expertos prevén que la creciente adopción institucional del Bitcoin reducirá su volatilidad

Bitcoin: cómo le fue a

Las importaciones superaron los USD 70.000 millones en 2025 y las compras “puerta a puerta” crecieron casi 300 por ciento

El salto en el comercio digital y en las compras externas impulsó una nueva dinámica de consumo y planteó desafíos a la industria local y al sector automotriz

Las importaciones superaron los USD
DEPORTES
El mensaje de Lionel Messi

El mensaje de Lionel Messi en Año Nuevo y las fotos familiares que compartió

El video del festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en la vereda de su casa en Pujato junto a sus padres

Los looks de las estrellas del fútbol mundial en la celebración de Año Nuevo con Neymar, Lewandowski y Vinicius Jr, en el foco

La intimidad del festejo de Año Nuevo de las figuras de la selección argentina: de la gran fiesta de Dibu Martínez a la suelta de globos

El movilizante gesto de Anthony Joshua tras ser dado de alta después del trágico accidente en Nigeria

TELESHOW
Jimena Barón mostró por primera

Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos y el fuerte parecido a su papá

El conmovedor posteo de Sandra Mihanovich por la muerte de su gata Pepita: “Gracias por haber estado en nuestra vida”

El emotivo posteo de Daniela Christiansson tras el nacimiento de su hijo Lando con Maxi López: “Bienvenido al mundo”

“Vamos a esperar el año nuevo con todo el amor”: el exclusivo festejo de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Así celebraron los famosos el Año Nuevo: festejos en familia, brindis y los looks que eligieron

INFOBAE AMÉRICA

Qué se sabe del incendio

Qué se sabe del incendio en un bar de esquí suizo que dejó decenas de muertos en Año Nuevo

Chichita, 101 años, puro poder

Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam en medio de una Nochevieja violenta

La CIDH llevó a la Corte IDH un caso contra Ecuador por ejecuciones extrajudiciales y tortura

La economía ecuatoriana creció 2,4 % interanual, pero se contrajo frente al trimestre previo