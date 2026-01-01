Economía

Alquileres, transporte, prepaga y servicios públicos: uno por uno, los aumentos que llegan en enero de 2026

Los boletos de colectivo, las cuotas de la medicina privada, la luz y el gas son algunos de los rubros con subas más significativas en el comienzo del nuevo año

El transporte volverá a aumentar
El transporte volverá a aumentar en Buenos Aires (NA)

El Presupuesto 2026 prevé una inflación de 10,1% para todo el año que viene, pero lo cierto es que desde hoy, primer día del año, los argentinos tendrán que enfrentar una serie de aumentos de alto impacto en el presupuesto de los hogares.

Uno de los incrementos más sensibles es el que tiene que ver con el boleto de colectivo, que volverá a ajustarse según el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un adicional de 2%. Así, en el caso de los colectivos de la provincia de Buenos Aires, el boleto vale en promedio $658, pero en enero pasará a costar $688 (4,5% de ajuste), en febrero $719 y en marzo $748, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

El subte se mantendrá en $1.206 hasta febrero para luego subir a $1.336 en marzo. En diciembre de 2026 el boleto llegará, de no mediar cambios, a los $1.664.

Combustibles

Los combustibles tuvieron un 2025 bastante particular, ya que a fines de julio las petroleras dejaron de informar los incrementos y el mercado quedó completamente liberado. Desde entonces, las empresas aplican ajustes al alza y a la baja de manera periódica para adaptarse a los niveles de demanda. Esa dinámica hace que sea difícil seguir de cerca los ajustes, pero una mirada de largo plazo permite conocer que a lo largo de los últimos doce meses la nafta y el gasoil subieron en promedio un 40%.

¿Qué pasará en enero? La respuesta no es sencilla. Es que, por un lado, es esperable que las empresas sigan realizando cambios en sus pizarras de forma periódica, pero por otra parte, es inevitable que los precios suban si la Secretaría de Energía aplica los aumentos postergados sobre el Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). En concreto, el Gobierno debería aplicar una suba pendiente de 2024 y otra correspondiente al primer y segundo trimestre de 2025.

Se espera un aumento de
Se espera un aumento de impuestos sobre los combustibles que impactarán en los precios al consumidor final (Imagen ilustrativa Infobae)

Claro está, que la Secretaría de Energía podría tomar la decisión de postergar las subas, como ya lo hizo en repetidas ocasiones. Por eso, habrá que esperar algunos días para conocer cuál fue la decisión del Gobierno y qué pasará con los precios en las bocas de expendio.

Prepagas

La salud privada también sufrió transformaciones a lo largo del 2025, ya que su precio dejó de estar regulado desde el mes de marzo. Desde entonces las empresas han informados incrementos que, en líneas generales, siguen de cerca el avance de la inflación.

En vistas a enero de 2026, las principales compañías han comunicado a sus clientes que aplicarán subas promedio del 2,5%, tanto en las cuotas como en los copagos. Es importante recordar que los usuarios pueden comparar planes y tener información anticipada de los incrementos en la página web de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

Luz, gas y agua

El Enargas confirmó este martes los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural en todo el país. Los incrementos incorporan un ajuste del 0,53% aplicado sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Además se realizarán ajustes sobre los montos informados en las facturas como “cargo fijo”. De esta manera, el incremento sobre las tarifas de gas irá del 2% al 3%.

En lo que respecta a la luz, la Secretaría de Energía aplicó un aumento del 3,88% en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), lo que también tendrá impacto en las boletas pagadas por los usuarios.

Por su parte, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) informó nuevos aumentos para los servicios de agua y cloaca. Los usuarios pagarán un 4% más a partir de enero de 2026.

La VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un aumento del 21,8% a partir del 16 de enero, lo que llevará la tarifa mínima de $79.640,87 a $97.057,65 para un vehículo familiar.

La VTV había subido por
La VTV había subido por última vez en julio de 2025 (Lihue Althabe)

La tarifa ascenderá a $38.801,03 para las motos, y a $174.604,64 para vehículos de más de 2.500 kilos, como camionetas. En tanto, los remolques, semiremolques y acoplados pagarán $58.201,54 si pesan hasta $2.500 kilos y $87.302,33 si tienen un peso superior.

Alquileres

Aún coexisten en todo el país contratos de alquiler firmados bajo diferentes sistemas. Aquellos que aún persisten de la vieja Ley de Alquileres, tendrán en enero una suba del 36,39%, según el valor que determina el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Otros usuarios, que se rigen por contratos firmados en el nuevo mercado, tendrán que abonar ajustes que dependen estrictamente de los acuerdos individuales firmados en cada caso.

