Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de enero 2026 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

Las prestaciones de Anses subirán 2,47% en enero de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de enero de 2026, luego de que hace dos semanas se difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que registró una suba de 2,47%. El esquema actual contempla actualizaciones mensuales vinculadas al ritmo de la inflación.

Anses dio a conocer los calendarios de pagos de enero para jubilaciones, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Cuándo cobro Anses: el calendario de enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

La jubilación mínima ascenderá a $349.299,32 en enero de 2026.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

Los jubilados de la mínima cobrarán un bono de $70.000 en enero de 2026.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Cuánto suben jubilaciones, pensiones y asignaciones en enero 2026

Este aumento se suma a los ajustes previos de 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, conforme a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024, que sustituyó la actualización trimestral. Desde enero, el haber mínimo de jubilación se ubicará en $349.299,32, según informó el Gobierno. Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total será de $419.299,32.

La actualización de 2,47% también alcanza a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones a cargo de la Anses. La PUAM pasará a $279.439,46, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedarán en $244.509,52, montos que con el bono llegarán a $349.439,46 y $314.509,52, respectivamente. Las madres de siete hijos con pensión recibirán el mismo ingreso que la jubilación mínima.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el valor será de $125.518. Para la AUH por Discapacidad, el monto subirá a $408.705. La Asignación por Embarazo se fijará en $118.454,32 por hijo, con el 80% abonado mensualmente y el 20% restante sujeto a la presentación anual de la libreta. La Asignación Familiar por Hijo, en tanto, será de $62.765 para el primer rango de ingresos, según precisó el Ministerio dirigido por Sandra Pettovello.

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026

Jubilación mínima : $349.299,32

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $279.439,46

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez : $244.509,52

Pensión Madre de 7 Hijos : $349.299,32

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $125.518

Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad : $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $63.765 (primer rango de ingresos)