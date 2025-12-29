Aumento de jubilaciones y AUH: cuánto cobrarán los beneficiarios a partir de enero de 2026

Los montos de las prestaciones se ajustan todos los meses según la inflación registrada dos meses antes

Luego de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre hace dos semanas, se determinó el incremento que tendrán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de enero de 2026.

El mes pasado el IPC registró una suba de 2,47%, lo cual se utiliza como parámetro para las prestaciones desde abril de 2024: los montos se ajustan todos los meses según la inflación registrada dos meses antes. La finalidad de este mecanismo es reducir el desfase que generaba el esquema de actualización trimestral previo.

Como resultado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento equivalente sobre todas sus prestaciones, lo cual impactará en los haberes jubilatorios y en el resto de las asignaciones sociales.

A partir de enero, la jubilación mínima se ubicará en $349.299,32. Al sumarse el bono de $70.000, que se mantiene sin cambios desde su implementación en 2024, el monto total será de $419.299,32.

El incremento alcanza también a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras asignaciones gestionadas por Anses. El valor de la PUAM se eleva a $279.439,46 y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez quedan en $244.509,52.

Con el bono adicional, estos montos se incrementan a $349.439,46 y $314.509,52, respectivamente. Las madres con siete hijos que cobran una pensión recibirán el mismo importe que la jubilación mínima.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta a $125.518, mientras que la AUH por Discapacidad asciende a $408.705.

La Asignación por Embarazo se fija en $118.454,32 por hijo, con un pago mensual del 80% y el 20% restante condicionado a la presentación anual de la libreta. Además, la Asignación Familiar por Hijo será de $62.765 para el primer rango de ingresos.

Calendario de pagos enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Todas las terminaciones de DNI: entre el 9 de enero y el 12 de febrero

Prestación por desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Prestación por desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero