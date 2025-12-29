Messi también gana premios como empresario: una cadena argentina de comida en la que invirtió fue galardonada por su relanzamiento

Lionel Messi

Además de dar vueltas olímpicas en las canchas y de ser el capitán de la Selección campeona del mundo, ahora también Lionel Messi gana premios como empresario.

El Club de la Milanesa, la conocida cadena gastronómica argentina a la que el astro del Inter de Miami ingresó como socio a mediados de este año, fue distinguida con el Premio Mercurio 2025 por su exitoso relanzamiento de marca.

“Obtuvo el galardón en la categoría Pymes – Gastronomía, Relanzamiento de Marca, consolidando así el trabajo sostenido que viene realizando en los últimos años para fortalecer su identidad, su propuesta de valor y su proyección internacional", detalló la cadena en un comunicado.

Federico Sala, socio de Messi en El club de la milanesa

La organización destacó cómo el relanzamiento integral de la marca logró conectarse con la historia completa de la empresa, poniendo en valor su origen, identidad y evolución. “Este relanzamiento se enmarca en una etapa de fuerte expansión y consolidación, que incluye la incorporación de Leo Messi como socio del grupo desde julio de 2025. La llegada del capitán argentino potencia la identidad de la marca y refuerza su proyección internacional, conectando la propuesta gastronómica con lo más auténtico del ser argentino y con una figura que trasciende fronteras”, dijeron.

Por su parte, Federico Sala, socio de Messi junto a y Kitty Rosso, destacó que el premio refleja el esfuerzo colectivo y el compromiso de todo el equipo. “El relanzamiento de marca no es una acción aislada, sino un proceso sostenido en el tiempo, con múltiples áreas trabajando alineadas cada día”, aseguró.

Messi como socio

El astro del fútbol mundial formalizó su participación como socio inversor en El Club de la Milanesa a mediados de año.

El Club de la Milanesa proyecta nuevas aperturas en América del Sur y Europa

El Club de la Milanesa inició su actividad en 2006 con la apertura de su primer local en el barrio porteño de Belgrano. Desde ese momento, comenzó un camino de expansión que lo transformó en un referente del segmento gastronómico especializado en milanesas. Su propuesta consistió en ofrecer un menú centrado exclusivamente en ese plato tradicional, con diversas variantes y acompañamientos. La empresa sumó más de 70 puntos de venta entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

La cadena desarrolló distintos formatos de negocio para adaptarse a la demanda y diversificar sus ingresos. Incorporó servicios de Delivery, Casual Dining, Fast Casual y Eventos, lo que le permitió así ampliar su presencia tanto en locales físicos como en plataformas de reparto. El último año registró un crecimiento del 60% en el servicio de delivery.

Messi asumió el rol de socio estratégico con la intención de apoyar la proyección internacional de la marca. Aunque la empresa no detalló el monto de la inversión ni la participación accionaria del futbolista, sí destacó que su llegada representa un refuerzo significativo para la identidad y la comunicación de la marca.

El interior de uno de los locales

A mediados de año se detalló que el relanzamiento de la cadena incluye nuevas aperturas en Argentina, Estados Unidos y Uruguay durante este año. Además, la empresa anticipó su desembarco en Chile y Paraguay, como parte de un proyecto regional que busca consolidar la marca en los principales mercados del Cono Sur. Para 2027, la compañía proyecta la llegada a Europa, con aperturas previstas en España, Italia y Portugal, donde espera contar con la imagen de Messi como un factor diferencial para atraer público y generar reconocimiento de marca.

En cuanto al respaldo de Messi, la firma subrayó que su figura no solo suma valor como socio inversor, sino que actúa como un emblema del ADN argentino.

El comunicado señaló: “La llegada de Leo Messi como socio de El Club de la Milanesa potencia la identidad de la marca y la conecta con lo más auténtico del ser argentino. Más que un plato, la milanesa es sinónimo de tradición y sabor. Y ahora, con El Capitán jugando en este equipo, su historia está lista para cruzar fronteras y llegar todavía más lejos”.