La aprobación del Presupuesto 2026 despejó el obstáculo político: expectativa de alza de bonos y acciones

Para los inversores fue tan importante la aprobación del Presupuesto 2026, como la forma contundente en que se logró. El driver o estímulo que tendrá en esa semana corta el mercado, es el Congreso. El Gobierno demostró que puede obtener los votos que necesita para las reformas clave de su gestión, incluida la laboral. La división del kirchnerismo y el aporte de legisladores provinciales e independientes abrió un resquicio por donde la Libertad Avanza puede lograr las mayorías necesarias.

La política, junto a los vencimientos de la deuda del 9 de enero, fueron las anclas que impidieron despegar al mercado en 2025. No hubo un año tan volátil. Tal vez la última semana del año logre opacar a las anteriores. Sobre el pago de la deuda, resuenan las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo: “Trataremos de que no haya emisión en Nueva York en enero. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”.

A esto se suma la afirmación del presidente de la Nación Javier Milei que fue terminante: “vamos a pagar”. Por eso las medidas apuntan a utilizar el ahorro de los argentinos en dólares tanto en el exterior como en el interior y recrear un sistema como en su momento fueron las AFJP con capitales privados junto a la Inocencia Fiscal.

De todas maneras, acceder al mercado internacional de mercados de capitales es una utopía porque el riesgo país sigue en 570 puntos básicos y es imposible que baje 120 puntos en diez días. Por lo tanto, habrá que pensar en nuevas ideas para reunir alrededor de USD 2.350 millones, eliminando de los vencimientos de USD 4.200 millones los USD 500 millones que están en manos del Banco Central y el Fondo de Garantía de la Anses.

Ese monto baja si llega el VII de Caballería en forma de pago al Estado de USD 700 millones por la privatización de represas o que algunas de las empresas que emitieron Obligaciones Negociables en dólares, liquiden una parte de lo que tomaron. Quedan sin liquidar 3 veces el monto para cubrir el saldo restante. Las empresas tienen 180 días para liquidar en el Banco Central los dólares que tomaron.

Alternativas

La consultora 1816 propone 4 alternativas para que el Gobierno cubra los vencimientos de enero

Reabrir el BONAR 29 o emitir un título similar. En este momento el BONAR 29 opera en el mercado secundario a un precio de USD 90,5 contra MEP, que equivale a una tasa de 9,55%. Sin embargo, el Gobierno podría reabrir el título a una tasa cercana al 9 por ciento. Colocar títulos en dólares con vencimiento en 2026 o 2027. Si el Gobierno quisiera conseguir financiamiento por montos más relevantes, suficientes incluso quizás para pagar los vencimientos de julio, podría lanzar un programa de títulos cortos, como las Letes que existían en la era Macri. La demanda potencial de estos títulos sería enorme, en nuestra opinión, considerando que el stock de depósitos del sector privado en el sistema financiero local es récord (hay USD 36.500 millones colocados a una tasa promedio cercana a 0) y que los FCI en Dólares administran hoy casi USD 11.000 millones ( y la mitad de eso está en fondos Money Market, que rinden 1,7% anual promedio). La contra de emitir Letes o Bonares cortos (con vencimiento en 2026 o 2027) es que podría ir generándose un stock creciente de papeles con vencimiento pre-elección presidencial , concentrando la dificultad para administrar la deuda en el 2027. Recurrir a los pesos que tiene el Tesoro en los bancos comerciales. Si por alguna razón el Gobierno no quisiera emitir en dólares, podría recurrir a los pesos que tiene y comprarle divisas al Central. Hoy el fisco tiene, además de los depósitos en dólares en el BCRA, $3,4 billones en el Central (equivalentes a USD 2.300 millones) y $15 ,3 billones en bancos comerciales (equivalentes a USD 10.600 millones. El problema de hacer uso de los pesos en bancos comerciales es que se trata de pesos que ya están en el sistema, prestados al sector privado o, por ejemplo, en LECAP. En otras palabras, hacer uso de esos pesos implicaría presionar a las tasas de interés domésticas al alza. Pedirle a Wall Street, pero vía REPO. En reiteradas oportunidades Caputo dijo que bancos internacionales le han ofrecido hasta USD 7.000 millones al país. La contra de usar esta alternativa es que los Globales y Bonares se van volviendo deuda cada vez más junior: Argentina ya tiene deudas senior con el FMI (USD 56.800 millones), con China (tramo activado del swap por USD 4.900 millones), con Estados Unidos (swap por USD 2.500 millones) y tiene además los REPOS firmados en 2025 ( USD 3.000 millones que vencen en 2027 y están garantizados por BOPREAL).

Mitigar la volatilidad

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, hace hincapié en “la intervención del Tesoro con la finalidad de mitigar la volatilidad. El volumen en Mercado Libre de Cambios (MLC) está creciendo, indicando que en torno a $1.450 por dólar el mercado cada vez está más dispuesto a llevar más divisas, algo que puso un freno a la acumulación de divisas vía compras del Tesoro”.

Sobre la suba de tasas, indica que “la curva pesos sigue ajustando al alza sus rendimientos con el tramo más corto rindiendo en torno al 2,5%. Mientras tanto las expectativas de inflación dejaron de crecer y el gran desafío del Gobierno pasa ahora por empujarlas a la baja ya sin el ancla del esquema cambiario al 1% que pasará a ser del 2,5% en enero. Las reformas de fondo son las que marcarán el humor del mercado en los próximos días y es donde el gobierno apunta los cañones para que la remonetización tenga éxito con el proyecto de Inocencia Fiscal como eje”.

¿Ocaso del Bitcoin?

En tanto en el exterior sigue sorprendiendo el ocaso del Bitcoin en el año. El informe de Buenbit indica que 2025 “quedará registrado como un año paradójico para el ecosistema cripto. Desde el punto de vista político y regulatorio, el sector consiguió casi todo lo que venía reclamando: una administración abiertamente cripto-amigable en la Casa Blanca, avances concretos en materia de marcos para stablecoins y tokens, integración creciente con el sistema bancario tradicional y una segunda ola de vehículos de inversión (ETFs, DATs, IPOs) que ampliaron el menú para institucionales y minoristas sofisticados. Aun así, Bitcoin se encamina a terminar el año con un desempeño débil y el mercado en general bajo presión, después de un rally intenso y un ajuste igual de abrupto”.

La app de inversiones en el exterior 2025 como un punto de inflexión: “no tanto por los precios, sino porque terminó de desplegarse el nuevo régimen estructural del mercado cripto, donde la liquidez institucional, la regulación y los derivados pesan tanto o más que la narrativa “puramente tecnológica” de ciclos anteriores. La clave para 2026 no pasa solo por si Bitcoin puede ir a 150.000 dólares, sino por cómo se reordena la relación entre flujos, regulación, adopción real y expectativas”.

El mercado se prepara para tener una buena rueda en bonos y acciones porque el horizonte en el corto plazo quedó absolutamente despejado. Puede coincidir este movimiento con una leve baja de tasas porque los depósitos a plazo fijo comenzarán a aumentar a partir de la nueva norma que permite a los Fondos Comunes de Inversión colocar un porcentaje más alto de su cartera en los bancos.