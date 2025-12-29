Economía

La aprobación del Presupuesto 2026 despejó el obstáculo político: expectativa de alza de bonos y acciones

La política fue una de las anclas que impidieron despegar al mercado en 2025. La división del kirchnerismo y el aporte de votos provinciales e independientes abrió un resquicio para el avance del programa del gobierno

Guardar
Sesin Pblica Especial, el 26
Sesin Pblica Especial, el 26 de diciembre de 2025, en el Senado de la Nacin, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

Para los inversores fue tan importante la aprobación del Presupuesto 2026, como la forma contundente en que se logró. El driver o estímulo que tendrá en esa semana corta el mercado, es el Congreso. El Gobierno demostró que puede obtener los votos que necesita para las reformas clave de su gestión, incluida la laboral. La división del kirchnerismo y el aporte de legisladores provinciales e independientes abrió un resquicio por donde la Libertad Avanza puede lograr las mayorías necesarias.

La política, junto a los vencimientos de la deuda del 9 de enero, fueron las anclas que impidieron despegar al mercado en 2025. No hubo un año tan volátil. Tal vez la última semana del año logre opacar a las anteriores. Sobre el pago de la deuda, resuenan las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo: “Trataremos de que no haya emisión en Nueva York en enero. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”.

A esto se suma la afirmación del presidente de la Nación Javier Milei que fue terminante: “vamos a pagar”. Por eso las medidas apuntan a utilizar el ahorro de los argentinos en dólares tanto en el exterior como en el interior y recrear un sistema como en su momento fueron las AFJP con capitales privados junto a la Inocencia Fiscal.

De todas maneras, acceder al mercado internacional de mercados de capitales es una utopía porque el riesgo país sigue en 570 puntos básicos y es imposible que baje 120 puntos en diez días. Por lo tanto, habrá que pensar en nuevas ideas para reunir alrededor de USD 2.350 millones, eliminando de los vencimientos de USD 4.200 millones los USD 500 millones que están en manos del Banco Central y el Fondo de Garantía de la Anses.

Ese monto baja si llega el VII de Caballería en forma de pago al Estado de USD 700 millones por la privatización de represas o que algunas de las empresas que emitieron Obligaciones Negociables en dólares, liquiden una parte de lo que tomaron. Quedan sin liquidar 3 veces el monto para cubrir el saldo restante. Las empresas tienen 180 días para liquidar en el Banco Central los dólares que tomaron.

Alternativas

La consultora 1816 propone 4 alternativas para que el Gobierno cubra los vencimientos de enero

  1. Reabrir el BONAR 29 o emitir un título similar. En este momento el BONAR 29 opera en el mercado secundario a un precio de USD 90,5 contra MEP, que equivale a una tasa de 9,55%. Sin embargo, el Gobierno podría reabrir el título a una tasa cercana al 9 por ciento.
  2. Colocar títulos en dólares con vencimiento en 2026 o 2027. Si el Gobierno quisiera conseguir financiamiento por montos más relevantes, suficientes incluso quizás para pagar los vencimientos de julio, podría lanzar un programa de títulos cortos, como las Letes que existían en la era Macri. La demanda potencial de estos títulos sería enorme, en nuestra opinión, considerando que el stock de depósitos del sector privado en el sistema financiero local es récord (hay USD 36.500 millones colocados a una tasa promedio cercana a 0) y que los FCI en Dólares administran hoy casi USD 11.000 millones ( y la mitad de eso está en fondos Money Market, que rinden 1,7% anual promedio). La contra de emitir Letes o Bonares cortos (con vencimiento en 2026 o 2027) es que podría ir generándose un stock creciente de papeles con vencimiento pre-elección presidencial , concentrando la dificultad para administrar la deuda en el 2027.
  3. Recurrir a los pesos que tiene el Tesoro en los bancos comerciales. Si por alguna razón el Gobierno no quisiera emitir en dólares, podría recurrir a los pesos que tiene y comprarle divisas al Central. Hoy el fisco tiene, además de los depósitos en dólares en el BCRA, $3,4 billones en el Central (equivalentes a USD 2.300 millones) y $15 ,3 billones en bancos comerciales (equivalentes a USD 10.600 millones. El problema de hacer uso de los pesos en bancos comerciales es que se trata de pesos que ya están en el sistema, prestados al sector privado o, por ejemplo, en LECAP. En otras palabras, hacer uso de esos pesos implicaría presionar a las tasas de interés domésticas al alza.
  4. Pedirle a Wall Street, pero vía REPO. En reiteradas oportunidades Caputo dijo que bancos internacionales le han ofrecido hasta USD 7.000 millones al país. La contra de usar esta alternativa es que los Globales y Bonares se van volviendo deuda cada vez más junior: Argentina ya tiene deudas senior con el FMI (USD 56.800 millones), con China (tramo activado del swap por USD 4.900 millones), con Estados Unidos (swap por USD 2.500 millones) y tiene además los REPOS firmados en 2025 ( USD 3.000 millones que vencen en 2027 y están garantizados por BOPREAL).

Mitigar la volatilidad

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, hace hincapié en “la intervención del Tesoro con la finalidad de mitigar la volatilidad. El volumen en Mercado Libre de Cambios (MLC) está creciendo, indicando que en torno a $1.450 por dólar el mercado cada vez está más dispuesto a llevar más divisas, algo que puso un freno a la acumulación de divisas vía compras del Tesoro”.

Sobre la suba de tasas, indica que “la curva pesos sigue ajustando al alza sus rendimientos con el tramo más corto rindiendo en torno al 2,5%. Mientras tanto las expectativas de inflación dejaron de crecer y el gran desafío del Gobierno pasa ahora por empujarlas a la baja ya sin el ancla del esquema cambiario al 1% que pasará a ser del 2,5% en enero. Las reformas de fondo son las que marcarán el humor del mercado en los próximos días y es donde el gobierno apunta los cañones para que la remonetización tenga éxito con el proyecto de Inocencia Fiscal como eje”.

¿Ocaso del Bitcoin?

En tanto en el exterior sigue sorprendiendo el ocaso del Bitcoin en el año. El informe de Buenbit indica que 2025 “quedará registrado como un año paradójico para el ecosistema cripto. Desde el punto de vista político y regulatorio, el sector consiguió casi todo lo que venía reclamando: una administración abiertamente cripto-amigable en la Casa Blanca, avances concretos en materia de marcos para stablecoins y tokens, integración creciente con el sistema bancario tradicional y una segunda ola de vehículos de inversión (ETFs, DATs, IPOs) que ampliaron el menú para institucionales y minoristas sofisticados. Aun así, Bitcoin se encamina a terminar el año con un desempeño débil y el mercado en general bajo presión, después de un rally intenso y un ajuste igual de abrupto”.

FILE PHOTO: Souvenir tokens representing
FILE PHOTO: Souvenir tokens representing cryptocurrency Bitcoin and the Ethereum network, with its native token ether, plunge into water in this illustration taken May 17, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La app de inversiones en el exterior 2025 como un punto de inflexión: “no tanto por los precios, sino porque terminó de desplegarse el nuevo régimen estructural del mercado cripto, donde la liquidez institucional, la regulación y los derivados pesan tanto o más que la narrativa “puramente tecnológica” de ciclos anteriores. La clave para 2026 no pasa solo por si Bitcoin puede ir a 150.000 dólares, sino por cómo se reordena la relación entre flujos, regulación, adopción real y expectativas”.

El mercado se prepara para tener una buena rueda en bonos y acciones porque el horizonte en el corto plazo quedó absolutamente despejado. Puede coincidir este movimiento con una leve baja de tasas porque los depósitos a plazo fijo comenzarán a aumentar a partir de la nueva norma que permite a los Fondos Comunes de Inversión colocar un porcentaje más alto de su cartera en los bancos.

Temas Relacionados

Presupuesto 2026PolíticaBonosAccionesRiesgo-paísBitcoin+Último momento

Últimas Noticias

Prorrogaron hasta diciembre de 2026 el régimen de beneficios fiscales para pymes

La reciente medida permite a pequeñas unidades productivas computar parte del gravamen sobre movimientos bancarios contra aportes patronales

Prorrogaron hasta diciembre de 2026

La exportación de trigo será en diciembre la más alta en 20 años, pero Brasil no es más el principal destino: qué países lo bajaron del podio

Tres mercados asiáticos, que no son China ni la India, son los tres principales compradores del grano argentino, que alcanzó niveles de venta récord

La exportación de trigo será

El turismo y el pago de intereses se llevaron el 90% del saldo comercial de bienes desde diciembre de 2023

El superávit comercial se diluyó casi en su totalidad por el aumento del turismo emisivo y el pago de intereses, que absorbieron la mayor parte de los ingresos por exportaciones

El turismo y el pago

La intensa semana bianual de Caputo: debe conseguir dólares para el vencimiento de enero y monitorear los que se liberan del blanqueo

Se achica el plazo de integración de los recursos para pagar los vencimientos del 9 de enero y para recurrir a bancos del exterior. Desde el viernes se podrán retirar dólares de cuentas de más de USD 100.000 del blanqueo y el BCRA podrá aplicar su plan de compra de reservas

La intensa semana bianual de

Inocencia Fiscal: Caputo aceleró para que desde este lunes el Banco Nación pueda recibir “dólares del colchón”

Los privados esperan la promulgación y reglamentación de la ley para comenzar a recibir divisas sin solicitar la declaración jurada sobre el origen de los ingresos. Mientras tanto, desde BNA adelantaron que, a partir de las 8 de la mañana de hoy, quienes quieran depositar sus ahorros podrán hacerlo

Inocencia Fiscal: Caputo aceleró para
DEPORTES
14 inhibiciones, cuatro contratos por

14 inhibiciones, cuatro contratos por renovar y dos refuerzos apuntados: el laberinto de San Lorenzo en el mercado

Los cinco futbolistas de Boca Juniors bajo la lupa luego de la gran depuración del plantel en 2025

Las vacaciones del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Punta del Este

¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

TELESHOW
El blooper de Gimena Accardi

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

INFOBAE AMÉRICA

Macron anunció una cumbre en

Macron anunció una cumbre en París de la Coalición de Voluntarios a inicios de enero para definir las garantías de seguridad para Kiev

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

Un recorrido por las grandes muestras de 2025