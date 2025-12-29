Calor extremo y éxodo turístico: qué tener en cuenta antes de salir a la ruta con más de 37°C

El calor será protagonista de los viajes en estos días en casi toda Argentina. Hay que estar preparados para enfrentarlo sin temor pero con precauciones

Con una temperatura ambiente máxima superior a los 37°C para los próximos días, quienes tengan previsto ir a pasar la fiesta de fin de año a las ciudades turísticas de la costa atlántica o del centro del país deben considerar con especial atención dos factores que podrán contribuir para un viaje más aliviado y rápido a su destino: el horario para salir a la ruta y el estado mecánico general del automóvil.

Los autos modernos tienen entre sus accesorios un sensor que indica la temperatura a la que está expuesto el vehículo en la pantalla o el cuadro de instrumentos del interior. Esa temperatura no es compatible muchas veces, especialmente en picos térmicos extremos, con la que hay realmente en el aire.

Ese sensor está generalmente alojado en la parte delantera de los autos, a resguardo del viento de frente que se genera al avanzar, de modo tal que la temperatura que indica es la que hay en ese lugar y no la que informa el Servicio Meteorológico Nacional.

En general, cuando un vehículo queda detenido durante el día expuesto al sol de manera directa, ese sensor suele entregar lecturas alarmantes de calor muy por encima del registro térmico real del ambiente, ya que está dentro de una “caja metálica” (el auto en sí mismo lo es), y porque está muy cerca del piso, donde generalmente corre menos aire. Pero si ese piso es asfalto, el calor es mayor aún por la propia composición del pavimento mismo.

De hecho, la mejor referencia del calor que absorbe el pavimento fue lo sucedido el viernes pasado el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, que debió ser desafectado por algunas horas porque el asfalto de una de las cabeceras se había levantado por el calor extremo.

El horario para salir a la ruta con elevadas temperaturas puede aliviar la exigencia. Los embotellamientos generan que los motores funcionen sin ventilación. (NA)

El auto en una ruta caliente

Salir a la ruta cuando la temperatura es mayor a 35°C implica que los neumáticos rueden sobre una superficie mucho más caliente, cercana a los 50°C, ya que el asfalto no sólo absorbe calor sino que lo irradia también.

Pero, adicionalmente, por el hecho de tener mayor flujo de vehículos transitando al mismo tiempo, la velocidad suele ser menor con detenciones a cero durante varios minutos, los clásicos embotellamientos de las rutas hacia los destinos turísticos que se pueden ver en todo el mundo.

En esa situación, el motor está en marcha sin aire que entre por el radiador para refrigerarlo, el electroventilador encendido todo el tiempo para suplir esa falta de ventilación y el compresor del aire acondicionado está trabajando sin pausa. Así es como no sólo las cuatro ruedas se ven exigidas al extremo, sino la mecánica general del auto.

Para tomar noción del impacto que tienen los problemas mecánicos en la ruta, diariamente se hacen en la Argentina unos 6.000 auxilios por parte de las empresas de asistencia mecánica. En enero, estadísticamente se aumentan los pedidos un 10% en relación a la media del verano.

Este año, en la localidad de Atalaya, a mitad de camino entre la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de las playas bonaerenses, SOS Asistencia Mecánica instaló un punto de chequeo rápido totalmente gratuito para todos los automovilistas que circulan por la ruta 2 en sentido hacia el sur.

La alta temperatura exige que la mecánica del automóvil esté en condiciones. Una revisión preventiva de mangueras y niveles es fundamental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el fin de evitar que este “combo explosivo” para radiadores, mangueras, cables de electricidad, ventiladores, correas, etc, arruine el viaje, es fundamental hacer una revisión mecánica preventiva que pueda atenuar roturas de esos elementos, además de asegurarse de que el nivel de líquido refrigerante del motor es el correcto.

En cuanto a los neumáticos, no hay que alterar la presión de inflado de los 5 neumáticos (el de auxilio también) respecto a la indicada por el fabricante del vehículo, que se encuentra en una chapa alojada en algunos de los marcos interiores de las puertas y en el manual del usuario.

En ambos, además de la presión en condición normal, se indica también la presión con carga adicional y ésa es la tabla que se debe respetar. También hay que verificar que estén a bordo y en buenas condiciones todos los elementos para reemplazar una rueda en el camino.

La presión de inflado de los 5 neumáticos debe ser la indicada por el fabricante, tanto sea con una carga normal o con el auto completo de pasajeros y equipaje. (Flickr)

El horario de viaje

El otro factor para atenuar el impacto del calor extremo en un viaje es adecuar el horario para salir a la ruta con condiciones menos agresivas para todos.

Si es posible, en estos casos se recomienda viajar de noche, cuando las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 26°C, o salir a la ruta en las horas previas al amanecer, con valores térmicos similares y con la llegada de las altas temperaturas una vez que ya se recorrió gran parte del trayecto o se está llegando al destino, dependiendo de los kilómetros de distancia que se deban recorrer.

En ambos casos, hay que estar seguros de que funcionen correctamente todas las luces, que se lleva el chaleco reflectivo reglamentario y que las balizas triangulares de emergencia obligatorias están en buenas condiciones. Armarlas en casa antes de salir, no sólo permitirán recordar cómo se hace esa simple operación sino también asegurarse de que no están rotas y se podrán mantener de pie en una ruta si es necesario colocarlas.

Por último, un consejo adicional para quiénes van a conducir es descansar bien en las horas previas, ya que manejar con luz artificial requiere un mayor esfuerzo y concentración que no es compatible con la fatiga física. También es recomendable mantenerse hidratado todo el viaje y no comer alimentos de digestión lenta, porque también generan somnolencia.

Finalmente, si se sale de noche pero el amanecer llegará durante el viaje, calcular una parada cuando aclara el horizonte es una buena precaución, ya que el cambio de luz artificial a natural suele generar un cansancio en la vista del conductor. Esa parada, de ser posible, hay que realizarla en una estación de servicio y no en la banquina, que es siempre más peligrosa por la misma razón de conductores que pueden sentir cansancio con el amanecer.